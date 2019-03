Biologii, biochimiștii și chimiștii au rămas definitiv pe dinafara creșterilor salariale din sistemul sanitar: E umilitor ca asistentul medical să aibă salariu mai mare decât tine

Biologii, biocimiștii și chimiștii, care au acuzat inechități salariale grave încă de acum un an, de la intrarea în vigoare a noii legi a salarizării și creșterea salariilor din sistemul sanitar, au rămas definitiv pe dinafara creșerilor salariale. Parlamentul a respins, săptămâna aceasta, propunerile de modificare a legii salarizării formulate de Ministerul Sănătății și de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților, ce urmau să corecteze inechitățile salariale.







Amendamentele propuse la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pot fi consultate în documentul atașat. Amendamentele au fost respinse de Camera Deputaților (for decizional).









Simona Ștefănescu, biolog: "Politica de salarizare a avut numai medicul în prim plan și s-au creat niște discrepanțe uriașe"





Simona Ștefănescu, biolog principal la Spitalul Județean din Craiova, subliniază că "Este mai mult decât umilitor ca asistentul pe care îl coordonezi și care îți e subordonat și care a făcut o postliceală să aibă salariul mai mare decât tine. Suntem afectați și se știe la nivel național de 2 ani că suntem afectați, suntem categoria profesională pentru care s-au încălcat principiile care au stat la baza legii salarizării atât la responsabilități, care în cadrul laboratoarelor medicale, pentru biologi, biochimiști, sunt aproape similare, de multe ori identice cu ale medicilor de laborator. Dar nu e asta o problemă, așa e în toate țările Uniunii Europene. Nu s-a ținut cont sub nicio formă de responsabilitățile noastre și suntem în situația în care salarizarea noastră este inferioară asistenților medicali pe care noi îi coordonăm, care ne sunt subalterni. În laborator, noi lucrăm în echipă cu asistenți medicali, iar un asistent medical cu școală postliceală, care este în subordinea noastră, are o salarizare superioară salarizării noastre. Este ceva incredibil, dar acesta este sistemul de salarizare, așa a fost croit de doamna fost ministru al Muncii (Lia Olguța Vasilescu - n.red.)".



La rândul său, Emanuel Ungureanu (USR), vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, spune că "Am ajuns în situații paradoxale: personal cu studii superioare, care este în sistemul de sănătate, câștigă mai puțin decât subordonații lor. Iar aceste aberații au putut fi corectate prin analiza pe care am avut-o cu aceste categorii în Comisia de Sănătate, am găsit consens, dar cinic și prostesc, ca de obicei, Comisia de Muncă a trântit propunerile noastre de bun simț, la fel și plenul Camerei."



"Politica de salarizare a avut numai medicul în prim plan și s-au creat niște discrepanțe uriașe. Ministerul Sănătății ne-a susținut și a recunoscut că a fost o greșeală în ceea ce ne privește și a încercat să îndrepte acest lucru, dar probabil a fost comandă politică sau poate sunt alte reglări. E cunoscută situația noastră la nivel de țară, dar nu există voință politică și greșeala nu se vrea a fi recunoscută. Legislativ, cred că s-a încheiat totul, nu mai sunt posibilități de îndreptare a situației noastre. Chiar ni s-au frânt aripile. Au fost anul trecut și proteste, greve. Noi suntem confirmați în gradele profesionale de Ministerul Sănătății, așa că suntem personal medical. Nu s-a ținut cont de absolut nimic în legătură cu situația noastră. Se făcuse și un calcul al impactului bugetar și se știe că suntem extrem de puțini, suntem 1.500 de oameni la nivel național. La nivel de țară, este nimic. Era necesară doar o recunoaștere a unei greșeli politice și o îndreptare, ceea ce ar fi însemnat foarte mult în plan moral pentru această categorie profesională", a declarat Simona Ștefănescu pentru HotNews.ro.



Deputatul Emanuel Ungureanu confirmă că "Legea 153 a devenit legea inechității salariale. S-a întâmplat nu o dată, atunci când Comisia de Sănătate, în unanimitate, a încercat să mai repare din aberațiile Liei Olguța Vasilescu să se trezească cu blocaje la nivelul Comisiei de Muncă. E ciudat că spun asta, pentru că și eu sunt profesor de istorie, dar normal ar fi fost ca Adrian Solomon, profesorul de istorie care conduce Comisia de Muncă să asculte de ce spune președintele Comsiei de Sănătate din PSD, din același partid, care este medic. Interesant este că Parlamentul a trecut și peste cuvântul Ministerului Sănătății, care a încercat să mai lucreze la grila de salarizare", a declarat el pentru HotNews.ro.







Ministerul Sănătății a lucrat aproape un an la corectarea grilei pentru a elimina inechitățile







O nouă lege a salarizării (Legea-cadru nr.153/2017) și un nou regulament al sporurilor în sistemul sanitar sunt în vigoare din primăvara anului trecut. Câteva categorii de angajați din sistem au acuzat inechități în urma aplicării acestora - biologii, biochimiștii și chimiștii - au organizat la acea vreme proteste și au amenințat cu greva generală.



Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a admis, în primăvara anului trecut, că salariile a 10% dintre angajații din sistem scad și a promis atunci corectarea inechităților.



Ministerul condus de Sorina Pintea a lucrat la corectarea grilei de salarizare, însă modificările au fost acum respinse de Parlament.