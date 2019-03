Secția pentru tratarea pacienților arși din România cu zero germeni: "Iată că se poate!"

Dan Grigorescu a recunoscut atunci deschis și a explicat, pe larg, lucruri pe care foarte puțini medici din România le recunosc public: faptul că infecțiile nosocomiale există și sunt ascunse sub preș în spitalele din România și faptul că, la 3 ani de la Colectiv, niciun spital din țara noastră nu are condiții reale pentru a îngriji pacienții mari arși. El a explicat pe larg și care ar fi soluțiile pentru ca aceste probleme să se rezolve.







Medicul Dan Grigorescu











"Zero (0) germeni/cm2 în toate facilitățile destinate tratamentului pacienților arși grav din sectorul dedicat acestora la Spitalul de Urgență Brașov: acesta este rezultatul muncii de echipă a colectivului (și așa mult prea mic fata de normativul legal!) din secția de chirurgie plastică!", afirmă medicul Dan Grigorescu."E doar începutul drumului prin care dorim recuperarea încrederii pierdute în spitalul public de stat românesc. Nu-i puțin lucru, nu?", adaugă medicul chirurg.Medicul brașovean Dan Grigorescu a fost subiectul unui amplu material HotNews.ro în toamna anului trecut, la împlinirea a 3 ani de la tragedia din clubul Colectiv.Medicul Dan Grigorescu atrăgea atenția că o condiție principală pentru ca o infecție nosocomială să poată fi raportată este ca fiecărui pacient să i se ia probe bacteriologice la internare, condiție care este "puțin respectată în spitalele din România". O infecție nosocomială (luată din spital) poate fi declarată și raportată oficial doar în cazul în care se poate dovedi că pacientul a luat-o din spital: adică atunci când pacientului respectiv i s-au luat probe bacteriologice la internare și nu avea, la acel moment, respectiva infecție, a explicat medicul chirurg.De asemenea, Dan Grigorescu a vorbit și despre importanța întocmirii și actualizării permanente a unei "hărți bacteriologice" a spitalului - un alt lucru care se face în spitalele din străinătate, dar nu și în cele din România: "În mod normal, în orice spital ar trebui să existe ceea ce eu numesc 'o hartă bacteriologică' a spitalului. De ce? Pentru că sunt zone în spital care nu sunt atât de expuse infecțiilor (un exemplu ar fi, să zicem, reumatologia, pentru că, prin natura patologiei, acolo nu sunt internați bolnavi cu infecții), spre deosebire de altele, cum ar fi, de pildă, Terapia Intensivă (unde sunt internați pacienți gravi, cu imunitate scăzută, cu stări septice sau terminale), unde se consideră, nu doar în România, ci peste tot în lume, că sunt cele mai multe infecții nosocomiale."De asemenea, chirurgul Dan Grigorescu este cel care a reușit să aducă, la Spitalul din Brașov, primele paturi performante pentru pacienții arși în afara Capitalei: două paturi cumpărate în urma unei sponsorizări care i-a fost oferită medicului.Cele două paturi, cumpărate în urma unei sponsorizări, "sunt complet izolate de restul secției și spitalului, au multe facilități, dar noua structură încă nu este ceea ce ar trebui să fie conform cerințelor internaționale. Dar sunt relativ echivalente celorlalte 11 existente în București și au rolul de a optimiza îngrijirea pacienților cu arsuri grave până la construirea (în câțiva - poate 5 ani) a centrului de arși din cadrul Noului Spital Clinic Regional de Urgență Brașov", declara atunci Dan Grigorescu pentru HotNews.ro."Noua organizare și apariția acestor două paturi a condus la îndeplinirea condițiilor de acreditare pentru Unitatea de Arși din cadrul secției/spitalului, entitate de rang inferior Centrelor de arși. Această Unitate de Arși este prima organizată în țară în acest moment în afara Capitalei. Ele vor intra în circuitul național începând cu 1 februarie, perioada următoare fiind necesară pentru instruirea suplimentară a personalului medical din secție la nivelul rigorilor cerute de activitatea de tip Anestezie-Terapie Intensivă (ATI)", preciza medicul Dan Grigorescu.Cele două paturi au fost cumpărate de spital în luna ianuarie, după ce, cu patru luni în urmă, șeful Secției de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă, medicul Dan Grigorescu, a primit o sponsorizare de la o multinațională, iar sponsorul a lăsat la aprecierea medicului cum vor fi folosiți acești bani.România are în acest moment 13 paturi performante pentru pacienții arși (6 la Spitalul Floreasca, 5 la Spitalul de Arși din București și cele două noi paturi de la Spitalul Județean din Brașov) însă nu are niciun pat de maximă siguranță pentru pacienții mari arși.