Spitalul Universitar va primi aparatura pentru blocul operator la 10 ani de la începerea renovării

Dotarea blocului operator al Spitalului Universitar de Urgență din București a fost o promisiune făcută de ministrul Sorina Pintea luna trecută, când a anunțat care sunt prioritățile în ceea ce privește investițiile din bugetul Ministerului Sănătății, în acest an: "Blocul operator de la Spitalul Universitar din București - a început să fie renovat acum 10 ani, este finalizat, dar nu are aparatura necesară. Vom aloca sumele necesare pentru dotarea cu aparatură", spunea Sorina Pintea, pe 22 februarie, într-o conferință de presă la minister."Guvernul a aprobat astăzi proiectul de finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, acordat Spitalului Universitar de Urgență București pentru dotarea blocului operator central. Valoarea estimată a proiectului este de 71, 084 milioane lei, fonduri cu care vor fi dotate cele 11 săli de operație care formează Blocul Operator Central din Spitalul Universitar de Urgență București. Durata de realizare a investiției va fi de 18 luni", arată Ministerul Sănătății, într-un comunicat."Proiectul prevede achiziția de aparatură medicală de ultimă generație, necesară crearii unei structuri unitare, integrate și performante care să asigure nevoile pacienților", se mai arată în comunicat.I. Aparatură medicală și accesorii pentru explorări funcționale și imagistică pentru blocul operator și post operatorII. Aparatură medicală și accesorii pentru pre-operator și post-operatorIII. Aparatură medicală și accesorii pentru bloc operatorIV. Aparatură medicală și accesorii pentru blocul operator-neurochirurgieV. Instrumentar pentru chirurgie deschisă în blocul operator."Dotările vor asigura aplicarea unor tehnici actuale moderne pentru toate specialitățile, inclusiv abordarea laparoscopică, care are multiple beneficii, printre care recuperarea rapidă a pacientului, scăderea duratei de spitalizare și a riscului de infecții. Instrumentarul care va fi achiziționat pentu dotarea Blocului Operator Central este unul actualizat pentru nevoile actuale ale patologiilor tratate, în cantități estimate plecând de la volumele medii ale anilor trecuți, dar modulate pentru o trecere progresivă în următorii ani către tehnici minim invazive, dar și o creștere a activității de tip terțiar și de excelență în toate domeniile", precizează Ministerul Sănătății.