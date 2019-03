Spital care a cumpărat dezinfectanți de la o firmă vizată de perchezițiile de astăzi: Nu am avut probleme. Produsele nu au fost retrase, Ministerul Sănătății nu ne-a informat

Dezinfectanții neconformi au ajuns în peste 30 de spitale din toată țara , a anunțat marți ministrul Sănătății, Sorina Pintea. Ea a dat, însă, asigurări că nu a existat niciun pericol pentru pacienții din aceste spitale, susținând că acele produse erau neconforme pentru fungi, nu pentru bacterii. De asemenea, Pintea a susținut că astfel de biocide nu au ajuns și la Institutul Marius Nasta, unde patru pacienți au murit recent din cauza unei bacterii spitalicești. Direcțiile de Sănătate Publică din toată țara au dispus retragerea produselor neconforme rămase neutilizate, mai spunea ministrul Sănătății. Direcția de Sănătate Publică București a retras 108 litri de dezinfectanți, iar Direcția de Sănătate Publică Prahova a retras 5.000 de litri, potrivit ministrului Sănătății.





"Menționez că aceste biocide se folosesc pentru dezinfecția suprafețelor și pentru dezinfecția instrumentarului, instrumentarul care merge ulterior la sterilizare. Pot să vă spun că sunt în peste 30 de spitale din toată țara, dar repet, în momentul în care s-a constatat această neconformitate, s-a reverificat și apoi s-a dispus retragerea acestor produse. Analizele au fost făcute din proprie inițiativă, noi efectuăm controale tematice, noi am spus că ne interesează siguranța pacienților, se pare că nu am fost luați în serios de către anumiți producători și distribuitori", a declarat marți dimineață ministrul Sănătății, Sorina Pintea.









Spitalul orășenesc "Dr. Karl Diel" din Jimbolia a cumpărat de două ori dezinfectanți de la o firmă vizată de perchezițiile făcute la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale ce produc, importă și comercializează produse biocide.Directorul spitalului, Daniela Cîrlig, a declarat, marți, pentru Mediafax, că unitatea medicală a achiziționat două tipuri de dezinfectanți, în ultimele luni, însă susține că nu a fost înregistrate probleme: "Am cumpărat două tipuri de dezinfectanți de la firma respectivă, Trioton și Oxidice. Noi mergem pe cumpărături în funcție de necesități. Am achiziționat dezinfectant în noiembrie anul trecut și în februarie anul acesta. Nu au fost încă retrase, Ministerul Sănătății nu ne-a informat asupra lor. Nu am avut probleme până acum, noi facem testele săptămânale și nu am avut probleme. Rata infecțiilor intraspitalicești este foarte mică, anul trecut am avut înregistrate doar trei cazuri", a afirmat Daniela Cîrlig.Poliția Română a anunțat, marți, că polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, fac cinci percheziţii domiciliare, în București și județele Ilfov și Prahova, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale ce produc, importă și comercializează produse biocide, într-un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, zădărnicirea combaterii bolilor și comercializarea de produse alterate.Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2018, ar fi fost fabricate și vândute către diverse spitale produse biocide utilizate la dezinfecția suprafețelor, care însă nu îndeplineau standardele de performanță în distrugerea bacteriilor.Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că perchezițiile polițiștilor vizează firma SC Al Carina SRL, care este a doua cea mai mare firmă în acest domeniu și care ar fi livrat spitalelor dezinfectanți mult diluați.O altă percheziție este la omul de afaceri Dan Cruceanu, acționarul firmei.