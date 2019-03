Sorina Pintea promite că pacienții români vor putea face transplant pulmonar în Ungaria. În România s-au făcut doar 4 transplanturi de plămân

"În acelaşi timp, avem discuţii şi cu Eurotransplant, nu este singura ţară cu care discutăm. Domnul doctor Radu Zamfir, preşedintele Agenţiei Naţionale de Transplant, va trimite o scrisoare de intenţie Eurotransplant, urmare a discuţiilor pe care eu le-am avut cu reprezentanţii Eurotransplant în ianuarie. Am avut o întâlnire cu preşedintele şi cu boardul Eurotransplant", a adăugat Sorina Pintea.











"Am fost ieri în Ungaria şi am discutat cu omologul meu, domnul ministru Miklos Kasler, de posibilitatea semnării unui acord privind efectuarea de transplant pulmonar pacienţilor din România şi nu numai. Am discutat şi despre achiziţia comună de medicamente, despre probleme legate de oncologie. Pentru transplantul pulmonar avem un acord pe care deja l-am agreat ambele părţi, dar eu am opinat că vom semna acest acord în momentul în care vom avea şi procedura prin care pacienţii vor merge în străinătate. (...) Prin urmare, echipele tehnice vor începe să lucreze la procedura propriu zisă şi am convenit cu partea ungară că la sfârşitul lunii mai vom semna aceste acord împreună cu procedura de transplant efectiv pentru pacienţii din România", a afirmat marți Sorina Pintea, citată de Agerpres.Ministrul Sănătății a mai precizat că există discuţii şi cu Eurotransplant, iar preşedintele Agenției Naționale de Transplant, Radu Zamfir, urmează să trimită o scrisoare de intenţie pentru aderarea la această organizaţie.