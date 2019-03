Carmen Uscatu l-a întrebat pe Eugen Teodorovici "ce aduce bun" registrul în care sunt obligate să se înscrie ONG-urile, dar care nu există. Teodorovici: A fost o recomandare a Curții de Conturi

ANAF a publicat joi seară proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii privind organizarea Registrului entitãţilor/unităţilor de cult. Proiectul aduce clarificări privind modalitatea de înscriere a ONG-urilor în acest registru. Toate ONG-urile din România sunt obligate prin lege să fie înscrise în acest registru pentru a mai putea beneficia de finanțare - donații și sponsorizări - începând cu data de 1 aprilie, însă ONG-urile se plângeau că registrul nu există, cu două săptămâni înainte de termen.

proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii privind organizarea Registrului entitãţilor/unităţilor de cult. Proiectul aduce clarificări privind modalitatea de înscriere a ONG-urilor în acest registru. Toate ONG-urile din România sunt obligate prin lege să fie înscrise în acest registru pentru a mai putea beneficia de finanțare - donații și sponsorizări - începând cu data de 1 aprilie, însă ONG-urile se plângeau că registrul nu există, cu două săptămâni înainte de termen.





Documentul este disponibil aici. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și modelului și conţinutului unor formulare, a fost publicat joi seară pe site-ul ANAF.







HotNews.ro scria, în urmă cu o zi, că toate ONG-urile din România sunt obligate prin lege să fie înscrise într-un nou registru la ANAF pentru a mai putea beneficia de finanțare - donații și sponsorizări - începând cu data de 1 aprilie. Problema era că ONG-urile erau puse de statul român într-o situație absurdă - cu doar două săptămâni înainte de termenul-limită, registrul nu exista și nu se știa nimic despre procedurile de înscriere. că toate ONG-urile din România sunt obligate prin lege să fie înscrise într-un nou registru la ANAF pentru a mai putea beneficia de finanțare - donații și sponsorizări - începând cu data de 1 aprilie. Problema era că ONG-urile erau puse de statul român într-o situație absurdă - cu doar două săptămâni înainte de termenul-limită, registrul nu exista și nu se știa nimic despre procedurile de înscriere.

Contactați de HotNews.ro, reprezentanții unora dintre cele mai active ONG-uri din România pe zona de campanii sociale - Dăruiește Viață, Salvați Copiii și MagiCamp - spuneau, pe o singură voce, că obligativitatea de a se înscrie în noul registru, care nici măcar nu exista în acest moment, le îngreunează activitatea, riscând să se ajungă chiar la blocarea accesului la finanțare.











"Noi le cerem să facă autostrăzi unora care nu sunt în stare să facă un registru"

"Noi le cerem să facă autostrăzi, pentru asta se oprește România mâine, dar noi cerem asta unora care nu sunt în stare să facă un registru. În timp ce #NoiFacemUnSpital, ei nu sunt în stare să facă un registru. Noi, de când au dat legea și până acum, am construit două etaje de spital, iar ei nu sunt în stare să facă un registru, care e pur și simplu o formalitate." - Oana Gheorghiu, co-fondatoare a Asociației Dăruiește Viață, care construiește primul spital de oncologie pediatrică din România, pentru HotNews.ro



"E o condiție pe care trebuia să o îndeplinești înainte să poți să o îndeplinești. E pur și simplu încă o bătaie de joc din partea statului, care ar trebui să fie un facilitator măcar, al oamenilor care încearcă să facă ceva, dacă nu un prestator de servicii. Tot ce fac este să ne pună bețe în roate." - Vlad Voiculescu, co-fondator MagiCamp, pentru HotNews.ro









Oana Gheorghiu atrăgea atenția ieri, într-o declarație pentru HotNews.ro, asupra birocrației inutile generate de obligativitatea înscrierii în noul registru: "Ca să nu mai discutăm despre faptul că nu ar fi trebuit să ne ceară nouă să mai depunem nimic pentru că ei au toate datele la îndemână. Noi suntem cu toții înregistrați la ANAF cu un cod fiscal: ei, de fapt, trebuiau să verifice pe codul fiscal dacă eu am datorii la stat sau nu și să își facă singuri registrul, nu să mă oblige pe mine să depun. Eu de aceea am un cod fiscal și depun declarații, ca orice entitate. Eu exist deja înregistrat la ANAF, nu trebuie să mai fac încă un registru. Trebuie să își facă ei un registru în care să noteze dacă eu am sau nu datorii la stat și să nu îmi mai vireze 2%. Practic, asta a fost logica pentru care ei au spus că trebuie controlat. Și te uiți în registru și, dacă eu nu mi-am plătit taxele, nu îmi dai nici tu 2% până nu îmi plătesc taxele. Pentru asta a fost gândit acest registru. Iar ei nu numai că nu și-l fac, dar mă mai obligă pe mine încă o dată să le depun documente pe care ei deja le au. Adică este o bătaie de joc fantastică. Își bat joc de ONG-uri și încearcă să facă tot ce pot ca să ne oprească."





"Până la data de 1 aprilie, noi trebuia să fim deja înregistrați. Au dat legea din ianuarie și până acum nu au făcut nimic. Nu se poate! Noi deja am pregătit documentele de înscriere pentru ANAF, de înscriere în registru, cu ce scria în lege în momentul acela - cu extras de la Registrul asociațiilor și fundațiilor, cu o declarație pe propria răspundere că desfășurăm activitatea pentru care am fost înființați și cu o solicitare de a ne înscrie în registru. Am pregătit această documentație și o să o depunem săptămâna viitoare, așa cum am dedus noi din legea pe care au făcut-o", mai spunea co-fondatoarea Dăruiește Viață.







"Problema este că multe dintre ONG-urile noastre nu se informează și se trezesc abia când le lovește trenul. Toate ONG-urile strâng bani. Tu nu trebuie să fii foarte atent la tot ce te afectează, pe strângerea de fonduri?", este un alt semnal de alarmă tras de co-fondatoarea Dăruiește Viață.









De unde a pornit obligativitatea înscrierii în registrul care nu există





"Acum ei vor să creeze un registru la ANAF în care să urmărească ce fac asociațiile astea, că depun bilanțurile, că au o declarație că funcționează conform statutului ca să se asigure că banii respectivi care sunt cesionați din impozit sunt folosiți pentru niște scopuri sociale sau care este obiectul de activitate al asociației. Poate e o asociație de creștere a animalelor, dar să-și facă treaba pe acest domeniu, să nu toace banul pe altceva", declarau, în decembrie anul trecut, specialiști în fiscalitate, pentru HotNews.ro.



Pe 20 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.



Prevederile Legii nr. 30/2019 pot fi consultate integral aici.



Din 20 ianuarie până acum, Ministerul Finanțelor și ANAF nu au făcut niciun pas pentru ca ONG-urile să poată respecta legea și să își poată continua normal activitatea, începând cu data de 1 aprilie.



Obligativitatea înscrierii ONG-urilor în registrul care nu există a pornit de la Ordonanța de Urgență nr. 25/2018 din decembrie 2018, care prevede că, pentru a continua să primească finanțare, toate organizațiile neguvernamentale din România vor trebui să fie înscrie în Registrul entităților/unităților de cult la Fisc."Acum ei vor să creeze un registru la ANAF în care să urmărească ce fac asociațiile astea, că depun bilanțurile, că au o declarație că funcționează conform statutului ca să se asigure că banii respectivi care sunt cesionați din impozit sunt folosiți pentru niște scopuri sociale sau care este obiectul de activitate al asociației. Poate e o asociație de creștere a animalelor, dar să-și facă treaba pe acest domeniu, să nu toace banul pe altceva", declarau, în decembrie anul trecut, specialiști în fiscalitate, pentru HotNews.ro.Pe 20 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.Din 20 ianuarie până acum, Ministerul Finanțelor și ANAF nu au făcut niciun pas pentru ca ONG-urile să poată respecta legea și să își poată continua normal activitatea, începând cu data de 1 aprilie.









Citește pe larg aici:













Oana Gheorghiu l-a întrebat, de asemenea, pe ministrul Finanțelor de ce obligă ONG-urile să depună la ANAF documente pe care instituția le are deja, în vederea înscrierii în acest registru. "Nu aveți softuri de sute de mii de euro? De ce ne obligați pe noi să aducem documentele?", a fost întrebarea Oanei Gheorghiu.