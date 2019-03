Cum ar putea ANAF să blocheze activitatea ONG-urilor de la 1 aprilie: le obligă să se înscrie într-un registru care nu există

​Toate ONG-urile din România sunt obligate prin lege să fie înscrise într-un nou registru la ANAF pentru a mai putea beneficia de finanțare - donații și sponsorizări - începând cu data de 1 aprilie. Problema este că ONG-urile sunt puse de statul român într-o situație absurdă - cu doar două săptămâni înainte de termenul-limită, registrul nu există. Contactați de HotNews.ro, reprezentanții unora dintre cele mai active ONG-uri din România pe zona de campanii sociale - Dăruiește Viață, Salvați Copiii și MagiCamp - spun, pe o singură voce, că obligativitatea de a se înscrie în noul registru, care nici măcar nu există în acest moment, le îngreunează activitatea, riscând să se ajungă chiar la blocarea accesului la finanțare.







"Noi le cerem să facă autostrăzi, pentru asta se oprește România mâine, dar noi cerem asta unora care nu sunt în stare să facă un registru", spune Oana Gheorghiu, co-fondatoare Dăruiește Viață, pentru HotNews.ro. "E o condiție pe care trebuia să o îndeplinești înainte să poți să o îndeplinești. E pur și simplu încă o bătaie de joc din partea statului", declară și Vlad Voiculescu, fondatorul MagiCamp, pentru HotNews.ro.











ANAF: Registrul va fi disponibil pe 1 aprilie

Ce efecte are însă faptul că registrul va fi funcțional abia începând din 1 aprilie? Pe lângă îmbulzeală (toate ONG-urile vor fi nevoie să stea la coadă să se înscrie în aceeași zi), înseamnă și că procedura de înscriere a ONG-urilor în registru va începe abia la data la care legea le obligă să fie deja înregistrate acolo pentru a mai putea beneficia de finanțare. Nu este clar nici cât poate dura procedura de înscriere în sine.







Sediul ANAF



Oana Gheorghiu: Noi am construit două etaje de spital de când au dat legea, iar ei nu sunt în stare să facă un registru

Oana Gheorghiu, co-fondatoare, alături de Carmen Uscatu, a Asociației Dăruiește Viață, e nemulțumită că "Până la data de 1 aprilie, noi trebuia să fim deja înregistrați. Au dat legea din ianuarie și până acum nu au făcut nimic. Nu se poate! Noi deja am pregătit documentele de înscriere pentru ANAF, de înscriere în registru, cu ce scria în lege în momentul acela - cu extras de la Registrul asociațiilor și fundațiilor, cu o declarație pe propria răspundere că desfășurăm activitatea pentru care am fost înființați și cu o solicitare de a ne înscrie în registru. Am pregătit această documentație și o să o depunem săptămâna viitoare, așa cum am dedus noi din legea pe care au făcut-o."



Mâine, la ora 15:00, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu vor fi în fața Ministerului Finanțelor "să tragem un semnal de alarmă că nu este normal ca un minister să nu fie în stare să facă un registru. Noi le cerem mâine să facă autostrăzi, pentru asta se oprește România mâine, ca să facă autostrăzi. Dar noi cerem asta unora care nu sunt în stare să facă un registru. Noi, de când au dat legea și până acum, am construit două etaje de spital, iar ei nu sunt în stare să facă un registru, care e pur și simplu o formalitate."







Carmen Uscatu si Oana Gheorghiu



Vlad Voiculescu: E o condiție pe care trebuia să o îndeplinești înainte să poți să o îndeplinești. Încă o bătaie de joc

Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății și co-fondator, alături de Melania Medeleanu, al Asociației MagiCamp, vede obligativitatea înscrierii în registrul care nu există ca pe o "condiție pe care trebuia să o îndeplinești înainte să poți să o îndeplinești. E pur și simplu încă o bătaie de joc din partea statului, care ar trebui să fie un facilitator măcar, al oamenilor care încearcă să facă ceva, dacă nu un prestator de servicii. Tot ce fac este să ne pună bețe în roate."





Vlad Voiculescu



George Roman (Salvați Copiii): Registrul ne îngreunează activitatea. Sunt companii care amână o decizie cu privire la sponsorizare

George Roman, directorul de programe al Organizației Salvați Copiii România, atrage și el atenția că "Sunt unele companii care amână o decizie definitivă cu privire la sponsorizare pentru că nu pot să îndeplinească toate condițiile legale cu privire la entitatea sponsorizată. Iar în acest moment, marile companii sunt foarte atente la respectarea cu strictețe a oricărui act normativ sau oricărei norme, indiferent de cât de puțin importantă pare la prima vedere."





Ca și Oana Gheorghiu, George Roman vorbește și el despre birocrația inutilă care îngreunează activitatea ONG-urilor: "Oricum, registrul acesta îngreunează foarte mult activitatea organizațiilor neguvernamentale, există multe alte pârghii legale de a verifica dacă bugetele sunt cheltuite conform celor stabilite. E o nouă formă de a birocratiza activitatea din domeniul organizațiilor neguvernamentale. Numai dacă facem referire la programele care sunt finanțate cu fonduri europene, înțelegem că e extrem de greu de a face față tuturor aspectelor birocratice impuse în acest moment de Ministerul de Finanțe. Trebuie spus că sunt domenii sensibile cu privire la protecția unor categorii vulnerabile, care de cele mai multe ori depind întru totul de sprijinul unor organizații neguvernamentale. Și unii chiar nu pot aștepta, din păcate, amânarea unui ajutor promis."





Asociațiile de pacienți: Vor să ne închidă gura. Știm că vor să ne desființeze, dar totuși!





Rozalina Lăpădatu



Rozalina Lăpădatu va depune săptămâna viitoare la ANAF o scrisoare în care va întreba care este procedura de înscriere și se teme că "Ne călcăm cu toții în picioare acolo pe 1 aprilie."











"Eu o să depun săptămâna viitoarea o scrisoare la ANAF și o să întreb care este procedura și ce se întâmplă. Sfatul meu pentru toate ONG-urile este să depună scrisori la ANAF și să întrebe când intră în vigoare registrul, care este procedura, cum și când se înscriu. Pentru că trebuie să ai un răspuns scris, dacă iese scandal, trebuie să ai pentru un eventual proces - să se vadă că tu ai întrebat și ei ți-au răspuns ceva. Termenul de 30 de zile pentru răspuns va fi după 1 aprilie, dar măcar să se vadă că tu ai vrut și nu s-a putut. Nu cunoaștem procedura, ce trebuie să facem, ce să depunem, ce hârtii. Eventual, ne călcăm cu toții în picioare acolo pe 1 aprilie", a declarat Rozalina Lăpădatu, pentru HotNews.ro.





