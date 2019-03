Cum a salvat un jurnalist un bebeluș bolnav de cancer pe care mama sa refuza să îl mai trateze: Monitorizând grupurile dubioase de pe internet, cineva mi-a trimis screenshots cu o tragedie în desfășurare

Ovidiu Covaciu, administratorul grupului de Facebook "Vaccinuri și Vaccinare - clarificări și sprijin pentru părinți" și autorul unor articole despre miturile pe teme de sănătate care circulă în mediul online, în special în ceea ce privește vaccinarea, povestește, într-un articol publicat pe blogul său, insulaindoielii.ro, despre cazul unui bebeluș român de un an și 4 luni, bolnav de leucemie, pe care mama sa refuza să îl mai trateze. Mama a decis ca fiul ei să nu mai urmeze tratamentul clasic după ce a aflat de pe internet de "Noua Medicină Germană" și "a început să îi vorbească în somn ca să-l vindece".





"Despre Noua Medicină Germană am mai vorbit, este un delir psihotic al unor deliranți psihotici. Dar oamenii disperați sunt ușor de păcălit și influențat", spune Ovidiu Covaciu.



Ovidiul Covaciu povestește că profilul de Facebook al mamei era public, iar ea posta aici fiecare noutate în legătură cu fiul său.







"Așa că am început să sun. Am sunat la spital sa întreb dacă știu ceva de copil. Dacă mama i-a anunțat ceva. Am sunat la DGASPC ca să întreb ce au nevoie pentru o intervenție acasă. Am sunat la ONG-uri care se ocupă de copii cu forme de cancer ca să îi întreb dacă știu ceva. Și am avut reacții. Nu știu cine a ajuns la această femeie și cum i-a vorbit. Nu știu ce cuvinte a folosit, dacă a fost blând sau agresiv. Dar mama a adus copilul în spital, a făcut tratamentul, a făcut transplantul. Și acum copilul e bine. Au trecut 3 ani", scrie Ovidiu Covaciu.



"Mama acelui copil este încă pe internet și cam de două ori pe an mă duc să-i verific profilul. De câte ori ajung acolo văd ca sărbătorește încă o cifră precum '45 de lunițe'. Da, e vârsta copilului. Mama lui îi sărbătorește fiecare lună de viață cu tort! Fiecare zi câștigată în fața bolii este o victorie enormă. E vârsta unui copil pe care cred ca l-am salvat din mâna unor promotori ai morții și șarlatani", este concluzia lui Ovidiu Covaciu.





