Managerul Institutului Nasta: Spitalul are nevoie de investiții de 8,4 milioane de lei pentru a funcţiona "în totală conformitate cu legislaţia în vigoare"

Beatrice Mahler spune că pentru finalizarea blocului operator, a etajului 2 și a corpului 2 al spitalului (clădire deteriorată), este necesară suma de 8,4 milioane de lei.Managerul Institutului "Marius Nasta" spune că "Există nevoia de extindere a clădirilor, mai ales a Secţiei de Terapie Intensivă şi a Blocului operator. Este un proiect pe care Institutul Marius Nasta îl are deja pregătit, pentru că de săptămâna trecută instanţa s-a pronunţat cu privire la intabularea terenului din Şoseaua Viilor 90 şi cu siguranţă în scurt timp vom avea finalizate documentele pentru intabulare. Vom putea trece la etapa următoare de aplicare a proiectului existent în vederea finanţării de către Ministerul Sănătății. Intabularea nu este finalizată. Am primit hotărârea instanţei şi urmează etapa de finalizare a intabulării.""Extrem de importantă este respectarea circuitelor existente, circuitelor funcţionale, care trebuie să menţionez că se desfăşoară într-o clădire veche, care necesită investiţii importante în infrastructură pentru a funcţiona în totală conformitate cu legislaţia în vigoare. Până atunci, împreună cu inspectorii DSP şi Compartimentul de epidemiologie şi cu medicii şefi de secţie am stabilit procedurile şi etapele necesare pentru ca pacienţii Institutului "Marius Nasta" să fie în siguranţă atunci când ajung în Institutul "Marius Nasta", să beneficieze de un act medical efectuat corect şi în siguranţă pentru ei şi cu foarte multă responsabilitate", a adăugat Beatrice Mahler.Blocul operator și Secția de Anestezie-Terapie Intensivă a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din București - închise în 19 februarie după ce patru pacienți internați au murit în decurs de câteva zile după ce s-au infectat cu acinetobacter - au fost redeschise luni.17 pacienţi au fost infectaţi cu acinetobacter de la începutul acestui an, iar 13 au murit, potrivit unei informări a managerului Institutului ''Marius Nasta'', Beatrice Mahler, transmise pe 6 martie. Beatrice Mahler a ținut, însă, să sublinieze că toţi pacienţii diagnosticaţi aveau multiple afecţiuni cronice şi spitalizări anterioare.