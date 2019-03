Reacția unui medic după ce Senatul a respins recunoașterea gărzilor ca vechime în muncă: Cei care au votat împotrivă nu ne vor în viață, ci doar la muncă

HotNews.ro a scris pe larg despre memoriul medicilor aici.

Proiectele de lege ce prevăd ca gărzile efectuate de medici să fie recunoscute ca vechime în muncă au fost inițiate după ce peste 2.000 de medici au semnat un memoriu prin care cereau acest lucru, iar peste 4.000 de oameni au semnat o petiție online în acest sens.









Scrisoarea medicului Dan Grigorescu către președintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean:



"Acum sunteți mulțumit, domnule Borcean?

(Scrisoarea a II-a către Președintele CMR)



Sunteți oare mulțumit, acum, când ambele căi pe care s-a încercat legiferarea recunoașterii muncii depuse de miile de medici aflați în pragul epuizării urmare nenumăratelor gărzi "prestate" cu titlu obligatoriu de-a lungul carierei, au fost respinse la vot în plenul Senatului? Și încă cu largă majoritate: prima cu 62 împotrivă/39 pentru/2 abțineri, a doua cu 61 împotrivă/33 pentru/10 abțineri!



Sunteți oare mulțumit doar cu emiterea adresei de susținere alăturate celor două proiecte de lege și cu comunicatul CMR pe care l-ați publicat doar cu câteva ore inainte de a se da votul în ședința de plen a Senatului? Comunicat pe care eu l-am înțeles mai mult în cheia disperării că trebuie să vă disculpați urgent pentru suficiența inacțiunii personale, decât să dați un semnal puternic senatorilor că sunt datori să apere și drepturile medicilor, nu numai să beneficieze de atenție privilegiată atunci când au și ei nevoie...



Acum, când cei care literalmente s-au (z)bătut ca să-i facă pe ceilalți senatori prizonieri ai "votului politic" să voteze cu sufletul și mintea, nu doar cu carnetul de partid în buzunar, sunt epuizați emoțional, experimentând un nou tip de burnout, cel politic), dumneavoastră cum vă simțiți?

Vă simțiți liniștit, domnule Borcean? Dumneavoastră, personal, și tot staff-ul din conducerea Colegiului aveți puterea să vă uitați adânc în ochi, la oglindă, înainte de a merge în seara asta la culcare?

Că eu, în locul domniilor voastre, n-aș avea-o!



Ca să nu credeți că ignor energia pe care ne cereți să vă credem că ați folosit-o în sensul susținerii (formale sau informale, nu contează!) acestei tentative de legiferare, vă ofer șansa să vă demonstrați eficiența propriilor dumneavoastră demersuri.

Cum? Simplu! Comunicați-ne, nouă, tuturor membrilor Colegiului, pe care dintre senatorii puterii actuale (și ai opoziției, în egală măsură!) i-ați abordat explicându-le fondul și importanța problemei, pe care i-ați rugat să voteze în favoarea noastră, care din ei v-au promis s-o facă și, evident, care dintre ei au și făcut-o!

Asta ca să știm și noi, plebeii lumii medicale aflați mereu de serviciu nopțile prin spitale, cât vă datorăm vouă, celor de la conducerea Colegiului și cât le datorăm partidelor din care fac parte acei senatori!



Pentru că dacă n-o veți face, asta înseamnă că tot ce ați reușit a fost doar să răspândiți cuvinte în atmosfera ne-oxigenată a lumii politice, crezând că ne puteți determina, pe noi, medicii membri ai Colegiului, să nu ne părăsim condiția de simpli și necondiționat plătitori de cotizații din care să vă ridicați lunar indemnizația de conducere.



Poate vă întrebați de unde o asemenea încrîncenare din partea mea? Vreau să știți în primul rând că e doar personală, eu nereprezentând vreun grup organizat, fiți fără teamă! Ea vine din convingerea că era momentul ca măcar cu acest prilej să vă dați măsura capacității organizatorice pe care se presupune că ați dobândit-o în cei 21 de ani neîntrerupți pe care i-ați petrecut la conducerea CMR (primii 17 ca vice-președinte, iar ultimii 4 ca președinte)!

Eu, personal (spun "personal" pentru că tot ceea ce am scris nu mă implică decât pe mine), consider că ați ratat cu totul această ocazie.

Cu toate acestea, însă, încă mai am naivitatea de a vă întreba, frontal: pentru etapa care va urma aveți de gând să recidivați în insucces sau vă veți dedica la maximum eforturile pentru a vă aduce un aport CUANTIFICABIL în scopul finalizării cu succes a acestei grele încercări pentru obținerea unui drept absolut normal de care să beneficieze oricare component al breslei medicale?



Eu, în locul dumneavoastră, abia atunci mă voi putea considera mulțumit.

Și liniștit, domnule Borcean!

Ca să nu mai zic cât de mândru!



Dr. Dan Grigorescu-Brașov



P.S. Să nu vă gândiți cumva că vă consider a fi singurul responsabil. Nu! În egală măsură (dacă nu cumva mai mult decât atât!) consider că toți cei care au votat împotrivă nu ne vor în viață, ci doar la muncă. Dar asta nu schimbă cu nimic fondul problemei în care sunteți, pentru mine, în acest moment, subiectul principal."















În timp ce medicii cer recunoașterea gărzilor ca vechime și pensionarea mai devreme, Parlamentul a votat creșterea vârstei de pensionare pentru medici







"(2) La cerere, medicii se pot pensiona la vârsta standard de pensionare, potrivit dreptului comun, diminuată cu maximum numărul de ore prestate în gardă peste gărzile obligatorii, fără diminuarea cuantumului pensiei."









Proiectul de lege inițiat de senatorul Adrian Wiener a fost depus la Senat în toamna trecută, la doar o zi după ce Parlamentul adoptase o lege care prevede că medicii se vor putea pensiona, la cerere, la vârsta de 67 de ani. Legea respectivă a fost puternic contestată de medici, care au acuzat că ar fi vorba despre o lege cu dedicație pentru ca șefii de secții din spitale să își poată păstra funcțiile, chiar dacă inițiatorii, Florian Bodog și Ion Rotaru (ambii senatori PSD) susțineau că inițiativa lor își propunea să rezolve problema deficitului de medici.



"Un medic epuizat este un pericol nu numai pentru sine, dar mai cu seamă pentru pacient. Calitatea actului medical, prin scăderea performanțelor psiho-motorii și emoționale, a vitezei de reacție și a empatiei medicului respectiv, are mult de suferit!", subliniau semnatarii memoriului.















"Comunicați-ne, nouă, tuturor membrilor Colegiului, pe care dintre senatorii puterii actuale (și ai opoziției, în egală măsură!) i-ați abordat explicându-le fondul și importanța problemei, pe care i-ați rugat să voteze în favoarea noastră, care din ei v-au promis s-o facă și, evident, care dintre ei au și făcut-o!", este mesajul chirurgului brașovean Dan Grigorescu către președintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean.Ambele inițiative legislative merg acum la Camera Deputaților, care este for decizional."Am depus un proiect legislativ prin care gărzile efectuate de medici să poată diminua, simetric și echitabil, vârsta standard de pensionare. În ansamblul unei cariere gărzile tind să cumuleze și peste 10 ani de muncă suplimentară (weekend-uri, sărbători legale) și este absolut normal ca munca aceasta în regim de ‘tranșeu’ uneori, să poată compacta cariera unui medic ajuns la capătul resurselor fizice. E normal ca în unele specialități infuzia cu medici tineri să fie mai frecventă. Impactul bugetar e negativ, diferența dintre venitul unui medic primar gradația V și venitul unui specialist tânăr fiind sub pensia celui dintâi", afirma, în noiembrie anul trecut, senatorul USR Adrian Wiener, inițiatorul proiectului de lege care își propune să modifice Legea sănătății astfel încât gărzile să fie recunoscute ca vechime în muncă."LEGE pentru modificarea și completarea alin. (2) de la art. 391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătățiiAlineatul (2) al articolului 391 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:Laura Zarafin, medic la secția de Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului Colentina și unul dintre inițiatorii memoriului, declara, pentru HotNews.ro, că vârsta de pensionare a medicilor ar trebui să scadă, deoarece un medic epuizat reprezintă un pericol și pentru pacienții săi, iar, în multe cazuri, din salariul unui medic de peste 50 de ani care iese din sistem ar putea fi plătiți doi medici tineri, cu condiția să se organizeze concursuri de angajare pentru medici tineri. "Acest demers este justificat, pe de o parte de normele legale ale Uniunii Europene, ce definește timpul de lucru ca orice perioadă în care angajatul își desfășoară activitatea, fiind la dispoziția angajatorului, și, pe de altă parte, de realitățile din sistemul nostru sanitar. În contextul în care studiul efectuat în 2017 și dat publicității în 2018 de Colegiul Medicilor din București indică faptul că peste 50% dintre medicii români suferă de epuizare și surmenaj excesiv (sindromul de burnout), situația este cu adevărat îngrijorătoare", se arată în document.