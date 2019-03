Primele camere sterile pentru copiii bolnavi de cancer, construite de Untold și Asociația Dăruiește Viață, inaugurate la Spitalul de Copii din Cluj

Dăruiește Viață este ONG-ul care construiește, exclusiv din donații și sponsorizări, în curtea Spitalului Marie Curie din București, primul spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România.







Spitalul de oncologie si radioterapie pediatrică va fi primul spital specializat în oncologie pediatrică din România și va funcționa în incinta spitalului Marie Curie din București. Pacienții vor avea acces la toate specialitățile pediatrice necesare pentru tratarea holistică a copiilor bolnavi de cancer (chirurgie, ortopedie, cardiologie, neurochirurgie, ORL etc). Noul spital va putea asigura tratarea, în fiecare an, a peste 300 de copii cu cancer, dar și efectuarea a peste 9.600 de intervenții chirurgicale oncologice și non-oncologice.



Asociația Dăruiește Viață a demarat în 2017 proiectul de construcție a spitalului, bazându-se pe fonduri private (donații de la persoane fizice și companii). În 2018, au început lucrările de construcție. Proiectul va continua cu partea de instalații, design interior precum și cu achiziția de echipamente speciale și pregătirea personalului.



Spitalul va avea 6 etaje și o suprafață totală de 12.000 de metri pătrați, cu un nou bloc operator, cu 7 săli de operații, secții de chirurgie, neurochirurgie, oncologie, hemato-oncologie și terapie intensivă. Asociația Dăruiește Viață și-a propus ca spitalul să fie dat in folosință în 2020. El va funcționa ca spital public, în cadrul Spitalului Marie Curie, dar după proceduri medicale și de management specifice unităților similare din Occident.



Se estimează că în România sunt 5000 de copii bolnavi de cancer și în fiecare an, alți 500 de copii sunt diagnosticați cu această boală. Mai mult de jumătate dintre aceștia sunt tratați în București, în cele două centre existente (Marie Curie și IOB), care nu pot răspunde în totalitate nevoilor.





În lipsa tratamentelor corespunzătoare și aplicate la timp, dar și din cauza infecțiilor spitalicești, copiii bolnavi de cancer din România au mai puține șanse la viață decât cei din țările occidentale.Untold și Asociația Dăruiește Viață au dorit să crească șansele de vindecare ale micuților internați la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca, investind în camere sterile. Valoarea totală a proiectului este de peste 100.000 euro, din care 18.000 de euro au fost banii donați de către fanii festivalului, iar diferența de 82.000 de euro a fost oferită de UNTOLD."Am pornit această campanie de la o statistică îngrijorătoare: în România, rata de supraviețuire a bolnavilor în lupta cu cancerul este de sub 50%. Ne-am dorit să ajutăm la schimbarea acestei realități dramatice. Ne-am implicat și am întins o mână de ajutor spre secția de hemato-oncologie de la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca, unde sunt tratați anual 100 de copii, alături de partenerii noștri de la Dăruiește Viață, dar și de fanii festivalului care au contribuit la acest proiect", a afirmat Edy Chereji, director de marketing și comunicare al Untold."Le mulțumim fanilor festivalului pentru contribuția pe care au adus-o la proiectul Dăruiește Viață și Untold de a dota Spitalul Clinic de Urgență din Cluj cu un sistem de camere sterile pentru tratarea copiilor bolnavi de leucemie. Prin donațiile lor au arătat că au puterea de a acționa în interesul comunității, atunci când statul nu are grijă de cetățenii săi. Ei sunt exemplu pentru noi toți", spune și Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației Dăruiește Viață."Untold este o stare de spirit. În 2018, această stare de spirit a inclus și generozitatea și implicarea, valori pe care Dăruiește Viață le promovează prin tot ce face. Să parcurgi distanța mentală dintre locul în care ești ca să te bucuri - un concert - și locul unde este un copil bolnav de leucemie care nu beneficiază de condiții adecvate de spitalizare și de îngrijire medicală, și să acționezi pentru a face un bine celor din urmă înseamnă foarte mult. Mulțumim Untold și publicului său", spune Carmen Uscatu, președintele Asociației Dăruiește Viață."Asigurarea unor condiții sterile este vitală pe perioada când copilul cu leucemie face tratament. Protocoalele în leucemii presupun administrarea unor doze mari de citostatice, tratamente care salvează vieți, dar care le scad imunitatea micuților pacienți. Izolarea în camera sterile va ajuta ca tratamentul aplicat să fie unul cu adevărat eficient, pentru că în asemenea cazuri infecțiile sunt cea mai frecventă cauză de deces", a subliniat Conf. Dr. Gheorghe Popa, Șeful Clinicii de Pediatrie II din Cluj-Napoca.Proiectul a presupus recompartimentarea spațiului astfel încât să poată fi creat un adevărat sistem de camere sterile, care presupune un SAS cu presiune pozitivă, din care se intră în cele două camere sterile, care au la rândul lor o presiune pozitivă mai mare decât cea din SAS.Această presiune asigură sterilitatea aerului: în momentul deschiderii ușilor, presiunea pozitivă împiedică aerul să intre în SAS sau în camere, astfel că niciun microb nu pătrunde în spațiul în care se află copilul cu imunitate scăzută.Instalația de tratare a aerului este cea care asigură o diferență de presiune între cele 3 zone: hol, SAS și camere. De asemenea, monitorizează presiunea și asigură condițiile necesare de puritate a aerului printr-un sistem de filtre HEPA. Sistemul de acces în compartimentul steril este de tip interlock, care nu permite deschiderea simultană a ușilor SAS-ului și ale camerelor.Toate materialele folosite sunt speciale pentru astfel de medii, iar saloanele sunt dotate cu paturi acționate electric, care asigură un confort sporit pacientului, dar și cu canapele pentru mamele care îi însoțesc pe copii pe toată perioada tratamentului.