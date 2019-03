Ministrul Sănătății, la o zi după ce promitea o campanie împotriva șpăgii din spitale: Cred şi sper că a scăzut corupţia din spitale. Mai sunt cazuri punctuale

Ministrul Sănătăţii a adăugat că pentru situaţia de la Secţia de ortopedie a spitalului din Piatra-Neamţ, soluţia este redistribuirea cazurilor urgente la alte unităţi sanitare: "Singura chestiune care mă deranjează este faptul că nu ştim cum va fi influenţat actul medical. Au rămas doar doi doctori pe secţie şi vom avea o discuţie cu preşedintele CJ şi managerul spitalului să vedem ce se va întâmpla. În prima fază, vom redistribui cazurile."





Sorina Pintea a promis marți o campanie împotriva șpăgii din spitale









Întrebată dacă mai există corupţie în spitale, Sorina Pintea a răspuns: "În calitate de ministru al Sănătăţii ar trebui să spun 'nu, totul este extraordinar, nemaipomenit'. Am mai declarat că încă avem o problemă cu plăţile informale, că încă avem o problemă cu modul în care ne comportăm cu pacienţii dacă nu primim ceva. Este un lucru care este evident. Eu cred şi sper că este în scădere, dar mai sunt cazuri punctuale. Ce s-a întâmplat la Neamţ nu aş dori să comentez foarte mult, deja sunt organe de anchetă care verifică aceste aspecte. (...) Acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla dacă cineva nu ar fi vrut să fie pensionat ilegal, pe nedrept. Vorbim de o cârdăşie între unii şi alţii. Pacienţii care se duc la medic pentru că sunt cu adevărat bolnavi nu au de ce să aibă încrederea zdruncinată. Medicii au salarii corespunzătoare de la 1 martie 2018. Şi de o parte, şi de alta s-a greşit. Mesajul meu este să ne comportăm corect, în limitele legalităţii", potrivit Agerpres.Ministrul Sănătății a făcut, și în urmă cu o zi, declarații despre șpaga din spitale, afirmând că acest "sport încă se practică" în unitățile medicale din România. "Știm foarte bine că aceste plăți există și încă se practică acest sport. Odată cu majorarea salariilor, cred că medicii ar fi trebuit să renunțe, dar eu cred că va mai trece o perioadă. Este vorba despre educație, de educația pacientului, de educația aparținătorului. Este un act între medic și pacient și nu este normal așa ceva. Avem nevoie de media, să sesizeze aceste cazuri și este foarte bine că se sesizează", spunea Sorina Pintea.Ministrul Sănătății a promis că va demara o campanie împotriva șpăgilor din spitale, împreună cu sindicatele din sistemul sanitar: "Punctual am cerut campanii în anumite spitale, iar Ministerul Sănătății discută și a discutat cu sindicatele despre acest subiect. Probabil că o să pornim o campanie împreună cu sindicatele, pentru că toți trebuie să ne asumăm, este o problemă a sistemului, și este și problema noastră."Nu este prima dată când Sorina Pintea face declarații despre șpaga din sistemul sanitar românesc. Săptămâna trecută, ministrul Sănătății i-a îndemnat pe români să nu mai dea mită în spitale, mai ales după creșterile de salarii din sistem.Fenomenul şpăgii în spitalele din România este unul "de mare amploare", afirma Sorina Pintea pe 8 ianuarie, când ministrul Sănătății a vorbit, pentru prima dată, și despre un plan de măsuri pentru a limita obiceiul de a se oferi bani în plic în spitalele românești.Sorina Pintea făcea atunci apel la sindicatele din sistemul sanitar pentru a colabora cu Ministerul Sănătății: "La această discuţie pe care am avut-o cu cele două federaţii am deschis şi această problemă (şpaga în spitale - n.red.). Concluzia a fost că împreună vom lua nişte decizii, poate chiar conştientizate într-un plan de măsuri astfel încât să limităm foarte mult acest fenomen care din păcate nu este eradicat şi (...) este încă de mare amploare. În permanenţă, mesajele care îmi vin scot în evidenţă acest aspect".