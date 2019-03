Mastercard donează un milion de euro pentru construcția primului spital de oncologie pediatrică din România

Compania Mastercard a anunțat, miercuri, că donează un milion de euro pentru construcția primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, un proiect al Asociației Dăruiește Viață. De asemenea, Mastercard anunță că fiecare donație realizată printr-un card Mastercard pe bursadefericire.ro în 2019 va fi suplimentată de companie cu 2 euro.





"În viziunea noastră, a construi un spital de oncologie pediatrică înseamnă mai mult decât a ridica o clădire și a o dota cu aparatură performantă. Ceea ce urmărim este să setăm un nou standard în asistența medicală din România și să arătăm că se poate și la noi ceea ce este posibil în țările occidentale. Pentru aceasta avem nevoie și de o regândire a modului în care sunt gestionate resursele și de tehnologia cea mai modernă pentru a ne atinge acest obiectiv. Aceasta este contribuția Mastercard la felul în care #NoiFacemUnSpital! Două dintre obiectivele pe care le vom atinge cu fondurile primite de la Mastercard sunt: implementarea unui sistem de management al clădirii (Building Management System), care va asigura un consum redus de energie, o utilizare eficientă a dotărilor și o mentenanță facilă a tuturor echipamentelor; introducerea unui sistem logistic performant care să asigure trasabilitatea consumului de materiale și medicamente", a declarat miercuri Oana Gheorghiu, membru fondator al Asociației Dăruiește Viață.





"Cele două sisteme pe care vrem să le introducem pentru managementul clădirii și al resurselor au o țintă pe termen lung: vrem să ne asigurăm că spitalul va fi sustenabil și va putea funcționa în mod eficient. Nu vrem doar să tăiem o panglică la inaugurare și apoi să spunem că ne-am terminat treaba! Ideea este ca acest spital să fie aici pentru decenii și să dăruiască viață copiilor bolnavi de cancer. Dacă cheltuielile de funcționare sunt gestionate eficient, și spitalul va oferi asistență medicală de calitate, riscul de a avea probleme financiare va scădea", spune și Carmen Uscatu, membru fondator al Asociației Dăruiește Viață.







"Suntem bucuroși că, începând de astăzi, Mastercard devine partenerul pentru inovație al primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România. Sperăm că solidaritatea pentru cauze care contează pentru comunitate să devină un gest de normalitate prin care să construim împreună un viitor mai bun. De aceea, angajamentul nostru este să ne implicăm în susținerea comunității prin parteneriate de lungă durată. În acest fel, împreună cu toți partenerii și clienții noștri, începem astăzi ceva de neprețuit", afirmă Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România.









OMV Petrom a donat 10 milioane de euro pentru spitalul construit de Dăruiește viată



Se estimează că în România sunt 5000 de copii bolnavi de cancer și în fiecare an, alți 500 de copii sunt diagnosticați cu această boală. Mai mult de jumătate dintre aceștia sunt tratați în București, în cele două centre existente (Marie Curie și IOB), care nu pot răspunde în totalitate nevoilor.









În luna februarie, compania OMV Petrom a anunțat că va contribui cu o donație-record, de 10 milioane de euro, la construcția primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România.Suma strânsă până acum din donații și sponsorizări pentru construcția spitalului a depășit 15,5 milioane de euro, iar cele 10 milioane de euro cu care va contribui OMV Petrom "ne ajută să încheiem proiectul conform calendarului stabilit", spunea atunci Carmen Uscatu, co-fondatoarea Asociației Dăruiește Viață.Mai mult, suma donată de OMV Petrom va ajuta și la dotarea cu aparatură a spitalului, declara atunci Oana Gheorghiu, co-fondatoare a Asociației Dăruiește Viață, pentru HotNews.ro. Într-un interviu acordat în toamna anului trecut HotNews.ro, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu spuneau că se așteaptă ca în dotarea spitalului cu aparatură să se implice și Ministerul Sănătății, iar acest lucru s-ar putea face acum tot din donații.De asemenea, Oana Gheorgiu spunea, în luna februarie, că suma donată de OMV Petriom va permite Dăruiește Viață să trimită la training în străinătate medici care vor lucra în viitorul spital."Mai este nevoie de bani, lucrurile nu se termină aici. Spre exemplu, pe măsură ce am avansat în proiect, am constatat că trebuie să schimbăm centrala termică a întregului spital pentru că are 40 de ani și stă să moară. Va trebui să sistematizăm întregul spațiu, curtea. Mai avem nevoie de bani pentru ca la final, peste 3-4 ani, totul să arate perfect și să reușim să facem acolo un spital care să arate ca în țările civilizate", preciza atunci Oana Gheorghiu, pentru HotNews.ro."Banii de la Petrom sunt ca o gură de aer, pentru că ne gândeam cu groază ce se va întâmpla dacă Ministerul Sănătății nu va veni cu bani pentru dotarea spitalului, iar acum am scăpat de stresul ăsta", mai spunea Oana Gheorghiu.Spitalul de Oncologie si Radioterapie Pediatrică va fi primul spital specializat în oncologie pediatrică din România și va funcționa în incinta spitalului Marie Curie din București. Pacienții vor avea acces la toate specialitățile pediatrice necesare pentru tratarea holistică a copiilor bolnavi de cancer (chirurgie, ortopedie, cardiologie, neurochirurgie, ORL etc). Noul spital va putea asigura tratarea, în fiecare an, a peste 300 de copii cu cancer, dar și efectuarea a peste 9.600 de intervenții chirurgicale oncologice și non-oncologice.Asociația Dăruiește Viață a demarat în 2017 proiectul de construcție a spitalului, bazându-se pe fonduri private (donații de la persoane fizice și companii). În 2018, au început lucrările de construcție. Proiectul va continua cu partea de instalații, design interior precum și cu achiziția de echipamente speciale și pregătirea personalului.Spitalul va avea 6 etaje și o suprafață totală de 12.000 de metri pătrați, cu un nou bloc operator, cu 7 săli de operații, secții de chirurgie, neurochirurgie, oncologie, hemato-oncologie și terapie intensivă. Asociația Dăruiește Viață și-a propus ca spitalul să fie dat in folosință în 2020. El va funcționa ca spital public, în cadrul Spitalului Marie Curie, dar după proceduri medicale și de management specifice unităților similare din Occident.