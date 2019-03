DOCUMENT O clinică multifuncțională pentru pacienții cu boli infecțioase ar urma să fie construită în cadrul Institutului Matei Balș

Conducerea Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș a realizat o documentație tehnică privind construirea unei clinici multifuncționale, clinică ce va purta numele Dr. Calistrat Grozovici, se arată în proiectul de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Sănătății.







"Obiectivul de investiții se va realiza din fonduri externe, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii sau din alte surse legal constituite, cu respectarea prevederilor legale în vigoare", se arată în document.











"Construirea noii Clinici multifuncționale va evidenția elementele de particularitate, și abordare în domeniul sanitar:





În noua Clinică multifuncțională se va acoperi patologia infecțioasă cu potențial de cronicizare a sistemului nervos central, sistemului cardio-vascular, sistemului osteoarticular, a aparatului digestiv, a aparatului uro-genital și a sistemului hemato-poetic și oncoterapia pentru afecțiunile induse de HIV/SIDA."









Proiectul de Hotărâre de Guvern poate fi citit integral AICI, iar nota de fundamentare AICI.



Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș se află în subordinea Ministerului Sănătății. Institutul funcţionează în sistem pavilionar, în clădiri construite începând cu anul 1898 pentru cel mai vechi spital de boli infecţioase din ţară."Prin realizarea investiţiei se va înfiinţa în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase 'Prof. Dr. Matei Balş' o clinică multifuncțională în domeniul bolilor infecţioase şi infectocontagioase limitatoare de viaţă. Clinica va cuprinde două corpuri de clădire, Corp A și Corp B, conectate între ele. Prin dotarea noii clinici cu aparatură şi echipamente de cercetare - dezvoltare moderne şi performante, la nivel european, Clinica multifuncțională "Dr. Calistrat Grozovici" vine ca o completare necesară Centrului Român de Cercetare Bio-Moleculară aplicată Bolilor infecțioase în sistem PIII – P IV, Centru realizat prin accesarea fondurilor europene", se arată în proiectul de a ct normativ."Astfel, se va schimba în totalitate managementul infecțiilor așa-zise cronice gen endocardite infecțioase subacute, osteomielite, abcese cerebrale, hepatopatii cronice, hepatocarcinoame, etc. prin abordare chirurgicală precoce și antibioticoterapie specifică adecvată imediată", se mai arată în document.Proiectul de Hotărâre de Guvern mai prevede că "Pentru atingerea scopului propus este necesară o infrastructură de înaltă tehnologie, dotare cu echipamente adecvate nevoilor de îngrijiri de sănătate de profil precum și de training pesonalizat. Construirea Clinicii multifuncționale 'Dr. Calistrat Grozovici' va răspunde următoarelor deziderate: primirea și cazarea pacienților; preluarea pacienților în vederea diagnosticării; îngrijiri de sănătate pe specialități; personalizarea abordării terapeutice; monitorizarea în ambulator a pacienților; managementul resurselor umane aferente."- Unicitatea abordării holistice a pacientului cu infecții sistemice severe și/sau de organ;- Standarde de calitate foarte înalte, prin alocarea a 105-110 m2 / pat de spital;-Introducerea sistemului de pat mobil/spital și nu pat/fix/secție –sistem care răspunde imediat la nevoia de îngrijiri specifice cu dirijarea pacientului cu pat cu tot acolo unde are nevoie și nu acolo unde sunt paturi libere;- Sistem tampon la nivel de secții.Cele două corpuri vor avea o arie construită de aproximativ 6.000 mp şi o arie construită desfăşurată de peste 51.000 mp, ambele fiind încadrate în clasa de importanţă A (cf. Normativ P100-1/2013).Clinica va avea 636 paturi, multiple cabinet de consultaţie, săli de operaţie, laboratoare de cercetare, săli de învăţământ etc. precum şi cele mai moderne dotări în scopul asigurării unui act medical de înaltă calitate.