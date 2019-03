Spitalul din Brăila va avea turnicheţi, iar angajaţii vor fi plătiţi în funcţie de cât stau la program

"Ştiu sigur că unii medici pleacă înainte de terminarea programului. Pentru a rezolva această problemă, la anumite spitale s-au pus camere de luat vederi pe holuri şi la intrările în spital. Dacă punem aceste camere de supraveghere, rezolvăm o mică parte din problemă. Noi vom pune turnicheţi, cu cartelă, astfel încât să ştim cât a stat fiecare la program. Şi pontajele se vor face efectiv - intri cu cartela, ieşi cu cartela. Şi atunci se va plăti medicul, asistentul, infirmiera în funcţie de programul prestat în acea lună", a declarat Francisk Iulian Chiriac, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila declara, la sfârşitul anului trecut, că deţine informaţii potrivit cărora unii dintre angajaţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila fură materiale sanitare, motiv pentru care va monta un sistem de supraveghere video pe toate holurile unităţii spitaliceşti."Una din soluţiile pe care am găsit-o şi pe care vreau să o implementăm este punerea de camere video pe toate holurile spitalului, pentru că se tranzitează pe acolo tot felul de persoane, dar şi materiale din spital către exterior. Eu am informaţii că personalul medical fură din spital. Medicamentele nu mai pot dispărea în momentul de faţă, pentru că avem un sistem implementat pe fiecare pastilă care se duce către pacient. Medicamentele, însă, pot dispărea în momentul în care le ia asistenta şi nu i le dă pacientului. Problema furtului de medicamente am rezolvat-o, mai rămâne de rezolvat problema furtului de materiale sanitare. Vorbim despre un sistem care va fi foarte greu de implementat, de monitorizare a materialelor sanitare, gen seringi, spirt, vată", afirma Chiriac.Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila s-a confruntat, la sfârşitul anului trecut, cu o gravă criză de medicamente, generată, potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, Iulian Chiriac, de majorările salariale ale personalului medical, ceea ce a făcut ca 80% din bugetul spitalului să meargă spre această parte de cheltuieli.Şi în prezent Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila înregistrează lunar un deficit de 1,2 milioane lei, care se resimte în lipsa medicamentelor şi a materialelor sanitare.