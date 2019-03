Tudor Pop (USR): Adriana Cotel, proaspăta șefă CNAS, urmează să fie propusă ministrul Sănătății. Sorina Pintea a deranjat anumite cercuri de interese din PSD

Adrian Cotel, proaspăta șefă a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ar urma să fie propusă, la următorul Comitet Executiv al PSD, ministru al Sănătății în locul Sorinei Pintea, a declarat, pentru HotNews.ro, deputatul USR Tudor Pop, membru al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. "Miza este gestionarea bugetului de investiții alocat Ministerului Sănătății", afirmă Tudor Pop. Potrivit declarațiilor Sorinei Pintea, bugetul de investiții al MS va înregistra, în 2019, o creștere de 84% (un miliard de lei). "Dacă se confirmă aceste lucruri, este foarte posibil ca Sorina Pintea să fi deranjat anumite cercuri de interese din PSD", mai spune Tudor Pop. Potrivit surselor HotNews.ro, Adriana Cotel ar fi o apropiată a lui Darius Vâlcov. CV-ul ei nu apare nici pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, nici pe cel al Agenției Naționale a Medicamentului, instituții pe care le-a condus în ultima jumătate de an.



"Din informațiile mele, care sunt informații pe surse în acest moment, la unul dintre următoarele CEx-uri ale PSD ar urma să fie propusă înlocuirea Sorinei Pintea cu Adriana Cotel, proaspăta șefă a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Miza este gestionarea bugetului de investiții alocat Ministerului Sănătății", a declarat Tudor Pop pentru HotNews.ro. "Dacă se confirmă aceste lucruri, este foarte posibil ca Sorina Pintea să fi deranjat anumite cercuri de interese din PSD", mai spune Tudor Pop.

Sorina Pintea, acum 10 zile: Sănătatea este 'prioritatea zero' a acestui Guvern

"Sănătatea este prioritatea zero a acestui Guvern", afirma, pe 22 februarie, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, într-o conferință de presă în care a prezentat bugetul instituției pentru anul 2019 și prioritățile în ceea ce privește investițiile. Potrivit ministrului Sănătății, bugetul Ministerului crește, în acest an, cu 6,1 miliarde de lei, iar bugetul alocat investițiilor crește cu 84%. "Acest lucru înseamnă că există bani pentru achiziționarea de aparatură, există bani pentru reparații capitale și există bani pentru finalizarea lucrărilor începute", spunea Sorina Pintea."Anul acesta, bugetul alocat sănătății este mai mare cu 6,1 miliarde de lei, astfel că am ajuns la un procent de aproape 5% din PIB. Să nu uităm că am pornit cu aproximativ 2%. În sănătate, orice sumă alocată în plus înseamnă pacienți care beneficiază de tratamente și înseamnă pacienți salvați", spunea atunci Sorina Pintea.