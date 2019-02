Documentele medicale ale unui copil de 5 ani bolnav de leucemie, tratat la Fundeni, folosite de escroci care au strâns 27.000 de euro din donații pe Facebook

Un cunoscut a anunțat familia că strângerea de fonduri pentru copil a fost "clonată" pe Facebook

Familia lui Edi a demarat strângerea de fonduri pentru a putea asigura costurile tratamentului copilului și chiria unui apartament lângă Institutul Fundeni din București: "Părinții copilului au închiriat un apartament lângă Fundeni, ca să nu stea cu copilul doar în spital, să nu simtă toate greutățile prin care trecem. Copilul are 5 ani, mai are un pic și face un an de tratament. Am cumpărat medicamente și din Austria, acum am luat și din Canada tratament, sunt medicamente care nu se găsesc. Nu am avut încotro, medicamentele nu se găseau nici la noi în farmacii. O parte dintre ele ne-au fost date de la spital, nu spunem că nu, dar a trebuit să și cumpărăm. Cam 80% dintre medicamente ne-au fost date din spital, dar au fost situații când a trebuit să și cumpărăm. Plus navetă, apartament închiriat, lucrez doar eu din toată familia, toți ai mei în București, trebuie să stea cu copilul."





Familia lui Edi a oprit în acest moment propria strângere de fonduri și a șters pagina de Facebook, pe perioada anchetei în acest caz.











Strângerea de fonduri fictivă, cercetată de procurorii din Drobeta Turnu Severin

Mai mult, atunci când au aflat că familia copilului a aflat despre escrocherie și intenționează să depună plângere la Poliție, o femeie l-a contactat pe tatăl copilului și a încercat să îi ofere 6.000 de lei, pentru a nu sesiza autoritățile, spune bunicul copilului.Familia micuțului Edi a depus plângere la Poliția Mehedinți, care anchetează acum acest caz."Ne-a sesizat o persoană din orașul Strehaia, cu privire la faptul că a demarat o campanie de strângere de fonduri anul trecut, pe o rețea de socializare, pentru fiul său care suferă de o boală gravă. S-a constatat că persoane necunoscute, neidentificate până în prezent, au demarat o campanie similară, dar fictivă, folosindu-se de niște înscrisuri medicale pe numele copilului bolnav, cu ajutorul cărora au reușit să strângă din donații suma de 27.000 de euro. În prezent s-a întocmit dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii de fraudă informatică", a declarat, pentru HotNews.ro, Lucian Răduică, procuror la Parchetul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin.Pompilian Munteanu, bunicul lui Edi, micuțul de 5 ani bolnav de leucemie, a povestit, pentru HotNews.ro, că părinții băiatului au fost anunțați de o cunoștință din București, care a descoperit strângerea de fonduri "paralelă" pe Facebook."Le-a spus că li s-au furat banii. Am intrat pe Facebook, am văzut și noi strângerea de fonduri are avea loc simultan cu a noastră, s-au furat datele de identificare a copilului, documentele medicale, actele date de la Fundeni, că el și acum este tot în spital la Fundeni, la tratament. Cei care au făcut strângerea de fonduri simultan cu noi au ridicat 27.000 de euro. Noi am depus o plângere la Poliția Mehedinți și a rămas să cerceteze cazul. Cu toate documentele care erau pe Facebook, datele, numele, actele copilului din care rezulta că este bolnav de leucemie, că este internat la Fundeni - absolut toate datele și actele medicale."Pompilian Munteanu mai spune că "Poliția a găsit o suspectă, pe la Constanța. Ea ne-a contactat, persoana respectivă care a deschis contul în numele nostru și a luat banii, și a venit cu o ofertă, ne-a oferit 6.000 de lei, l-a contactat pe ginerele meu și i-a oferit bani, ca să nu depunem plângere. Dar noi am mers și am depus plângere. Noi am declarat asta la Poliție. Ce va stabili ancheta și cum se derulează, nu știm. Oricum, Poliția a găsit-o, dar nu știu să vă spun mai multe. "Ce sfaturi are procurorul pentru cei care organizează astfel de strângeri de fonduri, dar și pentru cei care donează, pentru a evita astfel de escrocherii? "Oamenii sunt mai ușor de convins când văd niște poze, mai ales dacă sunt susținute de înscrisuri medicale. Nu pot să recomand oamenilor decât să fie foarte atenți când fac astfel de donații, să facă verificări în măsura în care pot, să verifice dacă într-adevăr contul respectiv este real, pentru că asta cred că se poate verifica, fiind vorba despre o rețea de socializare", spune procurorul Lucian Răduică."Până în prezent nu sunt identificate persoane care s-au ocupat cu această faptă. Noi am fost sesizați pe data de 6 februarie 2019, dosarul este în curs la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, cercetările sunt în curs și nu au fost identificate persoanele", mai spune procurorul Lucian Răduică.