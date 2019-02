Parlamentul, la un pas să declare "Ziua pacientului ars" pe 30 octombrie. Tudor Pop (USR): Degeaba avem o zi pe hârtie, dacă statul român e incapabil să asigure paturi pentru arși în spitale

USR a votat împotriva inițiativei legislative în ședința de marți a Comisiei de Sănătate, deputatul USR Tudor Pop atrăgând atenția că "Degeaba avem o zi pe hârtie, dacă nu punem și ceva în practică. Statul român, în 3 ani de zile, nu a fost incapabil să asigure niște paturi de terapie pentru marii arși. La Spitalul Județean din Brașov s-au cumpărat două paturi dintr-o sponsorizare. Doamna Pintea a recunoscut, cu rușine, că acele paturi sunt făcute dintr-o sponsorizare, iar statul român nu are niciun merit. Degeaba avem o zi pe hârtie, care comemorează și ne aduce aminte."





La rândul său, deputatul Florin Stamatian (PNL) a susținut, în ședința de marți a Comisiei de Sănătate, că "Nu trebuie ca fiecare spital din Turda, din Lugoj, să aibă secție de arși. Nu poți să ceri acum unui spital județean să facă departament de arși, când el nu are niciun fel de posibilitate. Este o investiție enormă. Secții de arși vor avea spitalele regionale pe care Guvernul le va construi în 2021-2022."







"1. Se declară ziua de 30 octombrie Ziua pacientului ars.







2. Ziua pacientului ars poate fi marcată de către autoritățile administrației publice centrale și locale, organizațiile neguvernamentale din domeniul medical, reprezentanțe ale României în străinătate, entități medicale publice și private, prin organizarea de evenimente dedicate prevenirii, apariției și îngrijilor necesare pacientului ars.







3. Ministerul Sănătății este responsabil cu coordonarea activității dedicate Zilei pacientului ars."În expunerea de motive se arată că proiectul a fost inițiat "pentru a marca impactul emoțional asupra pacientului ars, impact deosebit de puternic pe o perioadă îndelungată de timp și care presupune adâncă suferință și costuri însemnate" și se face referire la incendiul din Clubul Colectiv din data de 30 octombrie 2015."Tragedia produsă la Clubul Colectiv în noaptea de 30 octombrie 2015, care s-a soldat cu un număr de 64 persoane decedeate și 163 persoane rănite, a reprezentat cel mai grav incendiu din România dintr-un club de noapte și cel mai grav accident din țară după anul 1989. Cumplitul accident a scos la iveală mari slăbiciuni ale sistemului sanitar în domeniul îngrijirii medicale ce se acordă marilor arși, în sensul că niciun spital din țară nu îndeplinea în totalitate condițiile pentru internarea și îngrijirea acestora, deoarece nu exista o zonă de izolare protectivă pentru pacienții cu asuri", arată, în numele inițiatorilor, deputatul PSD Corneliu Florin Buicu, președinte al Comisiei pentru sănătate, în expunerea de motive.Corneliu Florin Buicu amintește și de faptul că Guvernul a demisionat după ce a emis "Ordonanța de urgență nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare a fost afectată"."Ulterior, la mai bine de un an de la data procedurii tragediei, Ministerul Sănătățiii a emis Ordinul nr. 47/2017 privind organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri". În plus, susține Buicu, "în anul 2017 MS a plătit peste 500.000 euro pentru 23 pacienți care au suferit arsuri în incendiul de la Colectiv".Proiectul de lege a fost inițiat în toamna anului trecut de șase deputați PSD (Liviu-Ioan Balint, Tudor Ciuhodaru, Maricela Cobuz, Bianca-Miruna Garviliță, Costel Lupașcu și Lucreția Roșca) și Viorica Cherecheș (PNL). Expunerea de motive a fost semnată de deputatul PSD Corneliu Buicu, președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, care nu apărea, însă, pe lista inițiatorilor.Proiectul de lege s-a născut în urma unei inițiative a lui Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv 3010 și tatăl uneia dintre victimele incendiului, Alexandru Iancu, a subliniat președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, Corneliu Florin Buicu, în ședința de marți a comisiei.Inițiativa legislativă a trecut deja de Senat, iar după avizul Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, merge la vot în plenul camerei (for decizional).