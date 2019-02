Turismul medical, în creștere: 10% dintre turiștii cazați în hotelurile din orașele mari sunt rude ale bolnavilor din spitale sau străini care vin în România pentru tratamente mai ieftine

Fie că este vorba despre rude ale bolnavilor internați în spitale sau de cei care ajung pentru controale medicale, fie de femei care vin la clinici renumite pentru operații estetice ori străini care ajung în România pentru chirurgia obezității, tratamente stomatologice sau pentru relaxare în centrele wellness, acest tip de turism crește cu 30% în fiecare an. Alături de pacienții spitalelor, o altă categorie de turiști autohtoni de sănătate o reprezintă româncele care vin la clinici renumite pentru operații estetice sau diverse upgradări pe care le fac ulterior acestor intervenții.Studiul lanțului Ibis arată că, din totalul turiștilor care se cazează în hotelurile din marile orașe ale țării, mai mult de jumătate sunt oameni de afaceri, iar ceilalți vin pentru distracție, evenimente, concerte, shopping sau meciuri. În ultimii ani, însă, o altă categorie de turiști începe să-și crească puternic prezența în hoteluri: este vorba de așa numiții turiști de sănătate.În primul rând este vorba de români cu probleme de sănătate care vin în orașe precum București, Sibiu sau Cluj, pentru spitalele de stat sau centrele medicale private."Nu mai sunt doctori de calitate în țară, și atunci oamenii sunt nevoiți să vină la marile spitale de stat sau private din orașele importante", afirmă Călin Ile, directorul general al Ibis Continental Hotels. "La hotel vin și se cazează fie rudele pacienților în timpul operațiilor, fie ulterior pacienții, care se întorc în oraș pentru tratamentele și controalele postoperatorii. Un însoțitor stă minumum două zile în hotel, dar sunt unii care rămân și zece zile. Caută hoteluri economice, aflate în vecinătatea spitalelor. Sunt ancorați total în turismul medical, nu vizitează orașul și sunt captivi în hotel, unde mănâncă și apelează la toate serviciile posibile, de la spălătorie la taxi. Nu le arde de altceva. Stau toată ziua alături de pacient, la clinică ori la spital, iar seara se întorc și mănâncă la hotel", adaugă acesta.El spune că incidența mare a bolilor și degradarea sistemului de sănătate din multe județe ale țării i-au determinat din ce în ce mai tare pe mulți români ca, mai ales în ultimii ani, să migreze spre marile orașe atunci când au probleme grave de sănătate.Alături de pacienții spitalelor, o altă categorie de turiști autohtoni de sănătate o reprezintă româncele care vin la clinici renumite pentru operații estetice sau diverse upgradări pe care le fac ulterior acestor intervenții.Nu doar românii sunt turiști de sănătate în hotelurile din țară, ci și străinii. Unii dintre ei vin, în ultimii ani, pentru tratamente stomatologice, mult mai ieftine în România decât în țările lor, dar de aceeași calitate. Există și o anumită categorie de străini care vin pentru chirurgia obezității, cu alte cuvinte pentru "micșorare de stomac", intervenții care costă mai puțin în țara noastră. O a treia categorie sunt turiștii de wellness, care caută centrele de relaxare."Acest tip de turism crește puternic de la an la an, turiștii de sănătate ajungând la 10% din totalul clienților anumitor hoteluri de trei stele din marile orașe. Din acest motiv, ca hotelieri, intenționăm să luam legătura cu clinicile private, dar și cu spitalele mari de stat, și să construim pachete împreună, încercând să le oferim pacienților un serviciu integrat, cu prețuri avantajoase. Modelul funcționează de ani buni cu succes în străinătate, unde s-a ajuns ca unele case de sănătate să deconteze mai degrabă cazarea într-un hotel decât într-un spital, deoarece e mai ieftin", a mai spus Călin Ile.