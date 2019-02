Gabriela Firea: În spitalele Primăriei nu s-a depistat nicio diplomă falsă de medic

"Am dispus colegilor de la ASSMB să verifice, împreună cu managerii tuturor spitalelor care aparţin de Primăria Capitalei - 19 spitale din Bucureşti, toate diplomele şi toate documentele celor peste 1.000 de medici care lucrează zi de zi în spitalele Primăriei Generale a Capitalei. Nu s-a depistat nicio diplomă falsă, nu s-a depistat până în acest moment nicio eroare", a afirmat primarul Capitalei, citat de Agerpres."Cred că în toată ţară ar trebui să se întâmple acest lucru, absolut cu toţii avem o răspundere - fie că lucrăm în administraţia publică centrală sau locală, fie că suntem colegii medici -, trebuie să sesizăm astfel de lucruri nedorite, pentru că ele aduc o pată asupra întregii profesii, o pată nemeritată", a adăugat Gabriela Firea.Referindu-se la infecţiile nosocomiale, Gabriela Firea a spus că există un regulament la Administrația Spitalelor București, însuşit de toţi managerii de spitale, însuşit de medici şi de asistentele din cele cinci spitale ale primăriei: "Procedurile sunt foarte clare, foarte ferme. Am verificat personal, nu există nicio achiziţie de dezinfectanţi blocată în spitale şi am rugat să fiu informată dacă există o astfel de sincopă birocratică sau administrativă, să nu avem vreodată răspunsul că nu s-a dezinfectat aşa cum trebuia pentru că există o licitaţie trucată sau contestată sau în curs şi aşa mai departe."Gabriela Firea a amintit că a fost achiziţionat un robot pentru distrugerea infecţiilor nosocomiale şi dezinfectarea spitalelor, care în prezent se află la Spitalul "Victor Babeş".Gabriela Firea a mai anunţat că, în prima săptămână din luna martie, va semna un contract pentru un studiu de fezabilitate, împreună cu o companie japoneză, pentru realizarea unui centru de protonoterapie, care se va construi la Bucureşti.