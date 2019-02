Sorina Pintea: Sănătatea este 'prioritatea zero' a acestui Guvern / Ce investiții promite în 2019: "aparatură pentru spitale, reparații capitale și finalizarea lucrărilor începute"

"Spitalul de Pediatrie din Timișoara, a cărui construcție a început acum 10 ani. Anul acesta, Ministerul Sănătății va aloca bani pentru finalizarea construcției și dotarea cu aparatură." - Sorina Pintea.

"Blocul operator de la Spitalul Universitar din București - a început să fie renovat acum 10 ani, este finalizat, dar nu are aparatura necesară. Vom aloca sumele necesare pentru dotarea cu aparatură." - Sorina Pintea.

"Vorbim, de asemenea, de construcția unui Centru de Excelență în Neurochirurgie în Cluj Napoca, care va demara anul acesta. Va fi un centru pe care îl merită cu adevărat România." - Sorina Pintea.

"Mai vorbim și despre Spitalul din Fălticeni, care a început să fie construit în 1990. Anul trecut am finanțat finalizarea construcției, anul acesta vom finanța dotarea cu aparatură medicală." - Sorina Pintea.

Va fi finalizată licitația demarată în 2018 pentru achiziția a 1.000 de incubatoare pentru dotarea tuturor unităților sanitare din Romania care au în structură maternități.

Va fi achiziționată aparatură pentru blocurile operatorii de urologie necesare pentru tehnicile chirurgicale minim invazive, conform standardelor europene. Aparatura va dota cele 14 centre principale din țară. Ultimele achiziții au fost făcute acum 17 ani, în 2002, astfel încât astăzi aparatura existentă are un grad mare de uzură. Este pentru prima oară când se realizează o achiziție centralizată pentru acest domeniu, iar aparatura care va fi achiziționata va ține pasul cu noile tehnologii, potrivit Ministerului Sănătății.

Ministerul Sănătății va crește finanțarea și pentru funcționarea cabinetelor medico-sociale, pentru asistența comunitară, medicina școlară și pentru asigurarea co-finanțărilor destinate proiectelor finanțate din fonduri europene.

Ministerul Sănătății are ca prioritate, în 2019, îmbunătățirea serviciilor medicale acordate copiilor în cadrul programului național de sănătate "Mama și copilul": va continua dotarea cu aparatura imagistica de înaltă performanță a secțiilor de neonatologie și ginecologie; se va finanța testul genetic de screening prenatal neinvaziv care depistează/ testează anomaliile genetice ale fătului (se estimează că 200.000 de gravide vor beneficia de program).

Pentru fertilizarea in vitro, se va majora numărul de cazuri finanțate de la 685, anul trecut, la 1.000 anul acesta.

Ministerul Sănătății va continua acordarea dispozitivelor medicale pentru pacienții cu diabet zaharat tip 1. Din bugetul Ministerului Sănătăţii, se vor susține în continuare fondurile pentru îngrijirea cazurilor critice ale căror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza contractelor cu Casele de asigurări de sănătate.

Va fi extins tratamentul intervețional prin tromboliza intravenoasă pentru pacienți cu accident vascular cerebral (AVC) ischemic acut.

Începând din acest an va fi asigurată testarea markerilor tumorali și moleculari atât de necesari pentru prescrierea medicamentelor inovative nou introduse în lista de medicamente compensate și gratuite și pe care acum le sponsorizează firmele de medicamente.

"În 2019, vom introduce un program național de testare și tratament pentru carența de vitamina D a categoriilor de risc stabilite de comisia de specialitate a Ministerului Sănătății." - Sorina Pintea.

Ministerul Sănătății va continua modificarea listei de medicamente compensate și gratuite prin introducerea de noi molecule.

Ministrul Sănătății a mai anunțat că, la propunerea comisiei de oncologie, începând de anul acesta, odată cu aplicarea noului contract cadru cu Casa de Asigurări de Sănătate, centrele de oncologie care nu vor folosi 'tumor boardul' - echipe multidisciplinare de medici care să pună diagnosticul și să decidă împreună asupra tratamentului fiecărui bolnav cu afecțiuni oncologice - nu vor mai fi finanţate. Acest lucru este în concordanță cu legislația actuală, care prevede o echipă multidisciplinară pentru tratarea tumorilor.





"Anul acesta,, astfel că am ajuns la un procent de aproape 5% din PIB. Să nu uităm că am pornit cu aproximativ 2%. În sănătate, orice sumă alocată în plus înseamnă pacienți care beneficiază de tratamente și înseamnă pacienți salvați", afirmă Sorina Pintea.. Acest lucru înseamnă că există bani pentru achiziționarea de aparatură, există bani pentru reparații capitale și există bani pentru finalizarea lucrărilor începute", a adăugat ministrul Sănătății."După ce anul trecut am crescut salarizarea personalului medical, anul acesta ne orientam spre zona de investiții pentru dotarea spitalelor, care să permită medicilor o mai bună diagnosticare pentru stabilirea tratamentelor necesare pacienților", spune Sorina Pintea.