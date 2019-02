Managerul spitalului Marius Nasta: Încă doi pacienți cu acinetobacter sunt în stare foarte gravă

"Până în acest moment avem cinci pacienţi, din data de 9 februarie, confirmaţi cu acinetobacter, din care au decedat trei şi doi sunt în viaţă în stare foarte gravă. Bărbatul de 68 de ani cu o pneumonie de aspiraţie avusese un AVC (...). Acum a fost mutat împreună cu pacienta, având aceeaşi tulpină. Pot să fie puşi în acelaşi salon, în terapie intensivă. Amândoi sunt intubaţi, ventilaţi mecanic, amândoi sunt cu status după stop cardiac resuscitat, în stare foarte gravă", a afirmat Beatrice Mahler, citată de Agerpres.Ea a precizat că femeia care este la Terapie Intensivă a avut multiple internări la Institutul "Marius Nasta", iar la internare "a avut o funcţie respiratorie extrem de mică, disfuncţie ventilatorie foarte severă".Întrebată dacă se puteau evita aceste decese, ea a răspuns negativ, având în vedere patologia asociată pe care o aveau: "Aveau foarte multe comorbidităţi", spune managerul Institutului "Marius Nasta".Beatrice Mahler a mai precizat că, potrivit legislaţiei în vigoare, se declară focar de infecţie atunci când sunt mai mult de trei cazuri de infecţie: "Şi avem în acest moment. Focarul de infecţie este declarat din momentul în care s-a declanşat ancheta epidemiologică, pentru că altfel ancheta epidemiologică nu se declanşa, nu se justifica."Beatrice Mahler a prezentat și rezultatele raportului de la Institutul Cantacuzino: "Raportul de la Cantacuzino evidenţiază că pacientul care a venit de la 'Matei Balş' are o tulpină proprie care nu se regăseşte la ceilalţi pacienţi, este tulpina cu care a venit, ceea ce demonstrează că a fost corect izolat şi tratat în Institutul "Marius Nasta", infecţia nu s-a răspândit la alţi pacienţi. Pacienta de 40 de ani, care a decedat, a avut şi ea tulpina ei proprie, nu s-a transmis infecţia către alţi pacienţi, a fost corect izolată şi tratată. Pacientul care a fost izolat în triaj şi care a venit la Institutul 'Marius Nasta' pentru o pneumonie de aspiraţie pe un fond de AVC sechelar, în vârstă de 68 de ani, a fost confirmat şi el cu acinetobacter tot tulpină multidrog rezistentă, acest pacient are aceeaşi tulpină de acinetobacter cu femeia care se găseşte în acest timp în terapie intensivă şi are 78 de ani. O altă pacientă de la care s-a recoltat şi care a decedat la începutul săptămânii trecute are o tulpină proprie care nu corespunde ca şi subtip cu tulpina de la pacienţii care încă trăiesc."Managerul spitalului mai spune că toate aceste informaţii sunt puse la dispoziţia medicilor epidemiologi care sunt în Institutul "Marius Nasta": "Este foarte important să vedem antecedentele acestor pacienţi, cât au stat în spital, unde au fost, cu cine au luat contact."