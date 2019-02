Anchetă în Prahova după ce un bărbat acuză că un medic fals i-a făcut lucrări dentare

Tânărul din Prahova spune că, la o clinică privată din Vălenii de Munte, un medic fals i-a făcut lucrări și vineri va depune plângere penală.„Urmează astăzi (vineri n.r.) cu avocatul să formulăm o plângere penală pentru înșelăciune, în primul rând. El efectiv a participat cu celălalt medic la toată lucrarea făcută, a pus coronițe, a lucrat pe canal. Punea mâna, nu doar asista. Unui alt vecin i-a făcut toată lucrarea, i-a făcut implant și a atins un nerv. Și sunt și alții. El de 6-7 ani face pe doctorul. În spatele altor medici. Lucrează ca orice alt medic, are clientela lui”, a declarat bărbatul pentru Mediafax.Pacientul spune că a avut ceva bănuieli și a căutat pe Internet.„Am intrat la bănuieli după ce am văzut că nu este afișată diploma lui la intrare, era doar a celuilalt medic. Am intrat pe site la Colegiul Dentiștilor și nu l-am găsit. În ultimii șase ani acest domn a făcut avere. Figurează pe un site din Republica Moldova drept tehnician”, a precizat tânărul.Reprezentanții Poliției Prahova au declarat pentru Mediafax că s-a luat legătura cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte și se fac verificări pentru exercitarea fără drept a unui profesii.La rândul său, George Paul Prajea, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, a spus că inițal orice dosar se deschide in rem, adică asupra faptei, ulterior în urma cercetărilor fiind cercetată și vreo persoană.