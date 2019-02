Europenii preferă o viaţă lungă, sau o viaţă sănătoasă?

Speranta de viata la nastere creste, dar cea de viata sanatoasa e in scadere





Având în vedere că acest lucru diferă de la o zonă la alta, să vedem cum stau lucrurile în Europa:





Din aceasta categorie face parte şi Italia, unde un băiat născut în anul 2016 se poate aştepta să trăiască sănătos 67,6 ani, în timp ce o fată, doar 67,2. E drept că diferenţa este de doar cinci luni, însă dacă privim speranţa generală de viaţă, femeile au la dispoziţie cu 4,6 ani mai mult decât bărbaţii. Mai precis e vorba de 85,6 ani faţă de 81.

Generalizând şi mai mult, există 9 ţări în care speranţa de viaţă sănătoasă este un indicator care le zâmbeşte mai mult bărbaţilor decât femeilor. Aici, recordul aparţine Olandei, unde un băiat născut în 2016 are la dispoziţie cu 5 ani mai mult de viaţă sănătoasă decât o fetiţă. Chiar înaintea Italiei, care are cel mai mic decalaj în favoarea populaţiei de sex masculin, se află România şi Slovenia, unde speranţa de viaţă sănătoasă este de cu 0,8 ani în plus în favoarea bărbaţilor.





Danemarca, conform egalităţii între sexe din Scandinavia, oferă propriilor cetăţeni aceeaşi speranţă de viaţă sănătoasă: adică 60,3 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Recordul este deţinut de femeile estoniene, care trăiesc deja cu 8,9 ani mai mult decât bărbaţii şi pot conta pe 4,6 ani în plus de viaţă sănătoasă.







Mai bine să ai o viaţă lungă sau o viaţă sănătoasă? Bineînţeles că, dacă am putea alege, idealul ar fi să combinăm cantitatea cu calitatea. Din păcate, fiinţei umane nu îi este permis să facă această alegere. Lăsând la o parte filosofia, Eurostat a publicat datele, actualizate la anul 2016, privind speranţa de viaţă sănătoasă. Adică, anii pe care un băieţel sau o fetiţă care s-au născut cu trei ani în urmă îi pot trăi cu o stare de sănătate bună, potrivit Il Sole 24 Ore, citat de Rador.Analizând lucrurile din punctul de vedere al calităţii, speranţa de viaţă sănătoasă prezintă unele surprize, deoarece simpla speranţă de viaţă este un indicator care, în Europa, le premiază de obicei pe femei. Fie că sunt cei 3,2 ani ai olandezelor, sau chiar cei 10.6 ale lituanienelor, doamnele din Europa trăiesc mai mult decât bărbaţii. Dacă se numără însă anii trăiţi cu stare bună de sănătate, atunci situaţia este diferită, deoarece există multe ţări unde bărbaţii sunt cei care pot conta pe o perioadă de viaţă mai lungă scutită de boli.Dacă, în schimb, vrem să privim situaţia în cifre absolute şi nu ca diferenţă de speranţă de viaţă, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului se află Suedia, unde o fată născută în 2016 are în faţă 73,3 ani de viaţă sănătoasă comparativ cu cei 73 ai unui băieţel. Situaţia se înrăutăţeşte în Letonia unde speranţa de viaţă sănătoasă pentru femei este de 54,9 ani, iar pentru bărbaţi, de 52.3 . Vestea bună este că, prin cei 67,6 de ani de viaţă sănătoasă pentru bărbaţi şi cei 67,2 pentru femei, Italia se poziţionează pe primele locuri ale clasamentului. Poate asta contează cel mai mult. Dar de-aici intrăm deja pe terenul filosofiei.