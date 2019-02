Universitatea Lucian Blaga din Sibiu: Falsul medic din Ilfov a descărcat de pe internet diploma unui absolvent de Jurnalism și a modificat-o în photoshop

"Domnul şi-a ridicat personal diploma de la noi, din Sibiu, dar el are un blog, în care sunt afişate diplomele lui, faţă - verso, deci a fost foarte simplu ca cineva să intre în posesia diplomei lui. Domnul are un blog unde există diplomele lui faţă - verso. Diploma a fost descărcată de pe internet, după care photoshopată", a explicat Teodor Boantă, purtătorul de cuvânt al Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, citat de Agerpres.



Sorina Pintea a precizat că documentul prezentat de doctorița din Ilfov privind un eventual rezidențiat efectuat de aceasta este "fals", iar aceasta "nu a fost niciodată înscrisă la examenul de rezidențiat, nu a fost medic rezident și nu a fost înscrisă ca medic rezident cu un contract cu vreun spital plătitor.""Diploma de licență pe care doamna a prezentat-o este falsă", a adăugat Sorina Pintea.Ministrul Sănătății spune că acel contract de voluntariat cu falsul medic a fost semnat de un jurist al spitalului: "Din anul 2014, statului voluntariatului în România s-a schimbat: Nicio instituție publică nu poate încheia contracte de voluntariat direct cu aceste instituții. Am în față contractul de semnat de doamna Bârsan cu Spitalul din Ilfov, semnat de un consilier juridic, care probabil nu știa că legea voluntariatului s-a schimbat.""S-a întâmplat cu complicitatea cuiva din spital, care cunoștea acest caz", a adăugat Sorina Pintea.Ministerul Sănătății va face plângere penală în acest caz, mai spune Sorina Pintea.Ziarul Libertatea a scris, marți, că a descoperit încă un caz de fals medic, iar coincidenţa face să fie de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov, care e plasat în Bucureşti, în apropierea Spitalului Monza, clinica privată unde a practicat falsul medic Matteo Politi."La Spitalul Judeţean Ilfov, cu o diplomă grosolan falsificată şi pe baza unui contract de 'voluntar cu activitate medicală', fără parafă de la DSP şi fără nici un aviz de la Colegiul Medicilor, dar protejată de conducerea spitalului, dr. Raluca Daniela Bîrsan a lucrat un deceniu cu pacienţii!Bolnavii şi ceilalţi medici o ştiau drept rezidentă, aşa cum se şi prezintă. Deşi ea susţine că 'nu am profesat, nu am făcut decât să observ, ca voluntar', există filmări cu falsul medic în blocul operator ginecologic, când coase o pacientă.Rugată să spună ce studii medicale are, Raluca Daniela Bîrsan pretinde că 'am absolvit UMF în 2013' şi a pus la dispoziţia ziarului o diplomă cu numele său. Diploma 'de absolventă' se află şi în dosarul depus de ea la Spitalul Județean Ilfov. La solicitarea redacţiei, Universitatea de Medicină şi Farmacie a căutat-o după CNP pe Raluca Daniela Bîrsan, 'doctorul' în vârstă de 30 de ani, în baza de date a absolvenţilor.'Nu este absolventa noastră, iar diploma arată ca un fals, după mai multe repere!', afirmă Cătălin Cîrstoiu, decanul Facultăţii de Medicină de la UMF Carol Davila. Surse din spital susţin că Raluca Daniela Bîrsan nu are nici măcar Bacalureatul, exact ca Matteo Politi", scrie în articolul ce poate fi citit integral aici