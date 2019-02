Cum arată "creșterea istorică" a bugetului sănătății anunțată de Sorina Pintea: Cel mai sărac buget dintre țările UE, dar și decât Albania, Macedonia și Muntenegru

Sorina Pintea: "Este un an foarte bun pentru sănătate"

"Bugetul pentru investiții a crescut cu 84%, ceea ce înseamnă că există bani pentru achiziționarea de aparatură medicală și pentru renovarea spitalelor care necesită acest lucru", a susținut ministrul Sănătății, Sorina Pintea, în ședința comună de luni a Comisiilor de Sănătate din Camera Deputaților și Senat.













Bugetul sănătății în România pentru anul 2019 poate fi consultat integral în documentul atașat (sau click aici).



"Anul acesta, bugetul MS și CNAS însumează 4,84% din PIB în condițiile în care am pornit de la 2 %. Cea mai mare creștere este destinată investițiilor. Am alocat peste 1 miliard de lei pentru achiziția de aparatură, reparații capitale, finalizarea lucrărilor de investiții începute (ex. Spitalul de Pediatrie din Timișoara, Spitalul din Fălticeni început în 1990, blocul operator al Spitalului Universitar, etc.). Creșteri importante vor fi pentru funcționarea cabinetelor medico-sociale, pentru asistența comunitară, medicina școlară și pentru asigurarea co-finanțărilor destinate proiectelor finanțate din fonduri europene. În bugetul CNAS au fost prevăzute creșteri importante, de peste 22% pentru medicina de familie.





De asemenea, vor fi alocate mai multe fonduri și pentru derularea programelor de sănătate.







Alături de Franța, în fruntea clasamentului se mai află și, în timp ce Letonia, Lituania, Luxemburg și România alocă cei mai puțini bani, raportat la PIB. De asemenea, ajunge anul acesta la, ceea ce înseamnă, a afirmat, luni, ministrul Sorina Pintea, în ședința comună a Comisiilor de Sănătate din Camera Deputaților și Senat, care au avizat pozitiv bugetul sănătății pe 2019. "Este un an foarte bun pentru sănătate", a ținut să sublinieze Sorina Pintea. Vom finanța de exemplu acel test Panorama pentru gravide care este foarte scump și prin care se asigură depistarea bolilor genetice. Estimăm un număr de 200 000 gravide beneficiare a programului. De anul acesta vom asigura și testarea markerilor tumorali și moleculari atât de necesari pentru prescrierea medicamentelor inovative nou introduse în lista de medicamente compensate și gratuite și pe care acum le sponsorizează firmele de medicamente. Un amendament aprobat astăzi vizează propunerea specialiștilor de a finanța programul de screening pentru deficitul de vitamina D, precum și asigurarea meditației necesare a persoanelor care vor intra în program în funcție de criteriile ce vor fi stabilite ulterior tot de medicii specialiști." - Sorina Pintea