Ce să mănânci ca să te protejezi de gripă. Sfaturile nutriționistului Lygia Alexandrescu: Cafeaua, ceaiul negru și alcoolul deshidratează, trebuie evitate. Senzația că prin consumul de alcool dispar simptomele gripei este un mit periculos

"În această perioadă cu număr în creștere de îmbolnăviri de gripă/viroze, alimentația adecvată poate stimula sistemul imunitar. Obiceiurile alimentare nesănătoase, adică un regim bogat în alimente semipreparate, pline de grasimi, sare sau zahăr, alergiile nediagnosticate, lipsa exercițiului fizic, lipsa unui somn odihnitor de 8 ore, habitatul în orașe mari, suprapopulate, lipsa hidratării adecvate sau băuturi carbogazoase dulci sau alcoolice, fumatul sau stresul, sunt doar câțiva factori care pot declanșa o criză a sistemului imunitar.Consecințele acestui colaps în sistemul de apărare a organismului se pot manifesta divers, prin instalarea răcelilor și gripelor repetate, a alergiilor manifestate, a senzației de oboseală și letargie, a problemelor gastrointestinale, a unor infecții recurente.Odată contactată viroza/gripa, sunt necesare destul de multe zile până dispar simptomele și apoi un alt număr de zile pentru perioada de recuperare. În toată această perioadă, apetitul poate fi scăzut, însă hidratarea corecta și hrănirea cu alimente de calitate, bogate în nutrienți imediat biodisponibili, pot scurta perioada îmbolnăvirii și a recuperării. Este important să se mențină programul orar alimentar de rutină, consumând frecvent (la interval de 2-3 ore porții mici de alimente, ca între mese să existe aport de lichide calde pentru o hidratare completă și ca repaosul și odihna să se facă la temperatura de confort constantă și în condiții igienice optime (cameră aerisită, îmbrăcăminte ușoară din bumbac, schimbată în funcție de cât de mult se transpiră, etc).Hidratarea complet[ este cheia unei însănătoșiri rapide. Simptomele chinuitoare ale gripei (nas înfundat, transpirație abundentă, uneori febra determină pierderi masive de apă și electroliti) produc o stare în care nu există apetit pentru apă, însă aceasta trebuie neaparat consumată la tenperatura camerei, alaturi de ceaiul de plante cu lamaie, de sucuri proaspat stoarse din fructe si legume autohtone, cu toata pulpa adaugata, supe de pui, supe de legume, etc. 40 ml din aceste lichide/kg corp/zi sunt indicate in perioada de raceala adultilor.Copiii vor avea asigurati 90-120 ml fluid/ora, iar bebelusii vor primi 30 – 60 ml fluid/ora. In acest fel toxinele care au cauzat aparitia simptomelor pot fi indepartate mai repede.Lamaia, ghimbirul pot fi adaugate in toate lichidele de hidratare. Mierea de asemenea, poate fi adaugata la ceaiuri, mai ales in cazul copiilor.Laptele este recomandat copiilor, care-l au oricum in dieta zilnica, insa nu si adultilor, laptele fiind considerat o sursa de mucus si histamine, mai ales in cazul celor alergici. Lactatele fermentate consumate la temperatura camerei, au insa un aport benefic prin probioticele importante in revigorarea sistemului imunitar, pe care le furnizeaza.In acelasi timp cafeaua, ceaiul negru, alcoolul trebuie evitate pentru ca au efect diuretic si deshidrateaza organismul, concentrand astfel toxinele. Mai mult senzatia ca, prin consumarea bauturilor alcoolice, simptomele gripei dispar, este un mit periculos. Consumul de alcool dezechilibreaza functionarea sistemului imunitar si astfel scade viteza viindecarii si creste riscul reimbolnavirii. In plus, consumul de alcool, favorizeaza eliminarea vitaminei C din corp si incarca suplimentar ficatul deja extenuat de lupta cu toxinele bolii. Tot de evitat sunt dulciurile si produsele zaharoase, care trebuie eliminate din dieta pe perioada racelii. Globulele albe (mai exact neutrofilele), care au rolul de a distruge virusii devin letargice si nu pot apara eficient organismul atunci cand exista aport de zahar in dieta.Alimentatia in perioada de gripa/viroza trebuie sa fie facuta conform necesitatilor organismului. Mai ales daca exista febra, organismul necesita cu 13% mai multa energie pentru fiecare crestere de 1*C a temperaturii corporale.Alimentele consumate trebuie sa contina nutrienti imediat disponibili pentru organismul aflat in suferinta. Astfel, concentrarea maxima trebuie sa fie pe ingerarea de:- fructe și legume proaspete autohtone;- alimente imunostimulatoare;- alimente care sa ajute la ameliorarea simptomelor (de ex. nas infundat)Dintre alimentele imunostimulatoare trebuie asigurat aportul de:- iaurt, chefir, peste de captura, seminte de in si nuci, ulei de masline- alimente bogate in vitamina C: citrice, ardei gras, broccoli.- Alimente bogate in vitamina E: spanac, migdale, seminte de floarea soarelui si dovleacfara sare, afine, cereale integrale.Remediile invatate de la bunica pot fi si ele aplicate in aceasta perioada:- bai fierbinti la picioare cu faina de mustar- comprese cu apa calda pe fata pentru calmarea durerilor sinusurilor- inhalatii cu infuzie de frunze de pin sau de maghiran"