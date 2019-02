Al doilea caz de medic cu parafă obținută ilegal de la DSP București, descoperit de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății anunță vineri că "în urma verificărilor demarate la Direcția de Sănătate Publică București după ce s-a constatat că a fost eliberat un cod de parafa în mod ilegal, a fost indentificat un al doilea caz asemanator". Ministerul Sănătății precizează că cele doua persoane care au obtinut cod de parafă de medic în mod ilegal nu mai prestează servicii medicale și că "există în desfășurare o anchetă demarată de Poliție și Parchet, nu putem face publice alte date legate de acest caz".

Ministerul Sanatatii dă asigurări că verificarile la Direcția de Sănătate Publică vor continua și că "va pune în continuare la dispoziția organelor de anchetă toate informațiile obținute în urma acestor verificări".

Direcția de Sănătate Publică a recunoscut că i-a eliberat parafă de medic italianului

Sorina Pintea: Angajatorul avea obligația să verifice dacă are toate documentele, nu doar parafă