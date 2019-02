VIDEO Scene tulburătoare la Psihiatria spitalului din Târgu-Jiu: Pacientă aproape dezbrăcată, pipăită de doi bolnavi. Scena, filmată de o angajată a spitalului care îi încurajează

Poliția Gorj a deschis o anchetă, vineri, după apariția unei înregistrări video în care o pacientă internată la Psihiatrie, în Spitalul de Urgență din Târgu Jiu, este filmată doar în chiloți în timp ce sărută un bărbat prin grilajul despărțitor, în același timp ea fiind pipăită de un alt bolnav. Conducerea unității medicale spune că este vorba despre un "incident administrativ”. "Nu este singular, mai apar astfel de incidente într-o unitate de mărimea spitalului nostru și la numărul de personal care este", a susținut directorul spitalului, Gigel Capotă. Filmarea a fost făcută chiar de fiica vitregă a directorului, angajată a spitalului, care pare să se amuze și să încurajeze ceea ce se întâmplă.

Fosta şefă a Secţiei de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, Gabriela Pătrăşcoiu, care a fost destituită în urma acestui incident, a spus că filmulețul ar fi fost făcut chiar de fiica managerului spitalului, care este registrator medical al secţiei, în perioada în care aceasta era în concediu de odihnă.





În imagini se vede o tânără îmbrăcată doar în chiloți, internată la Psihiatrie, care se sărută cu un bărbat prin grilajul metalic ce desparte femeile de bărbații internați în secție. În acest timp, un alt bărbat încearcă să îi dea chiloții jos. Femeia care filmează toată scena se amuză și pare că încurajează ceea ce se întâmplă.





Tulburător este că, la un moment dat, apare și o pacientă în vârstă, care spune că se simte rău și cere o pastilă. Răspunsul, cel mai probabil venit din partea celei care filmează, este: "Vrei bătaie? Hai că îți dăm. Vin eu”.





Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au declarat, vineri, că fac cercetări, după apariția acestei înregistrări video. "Se fac cercetări pentru a se stabili dacă fapta face obiectul vreunei infracțiuni", a spus Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj.





Directorul spitalului: Un incident administrativ intern





Directorul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, Gigel Capotă, a declarat că filmulețul ar fi fost făcut anul trecut și l-a catalogat drept un "incident administrativ intern”.





"Este vorba despre un incident administrativ intern, care s-a întâmplat în cadrul unei secții. S-a întâmplat în noiembrie, anul trecut. Noi, comitetul director, am aflat despre acest incident, dar nu este singular, mai apar într-o unitate de mărimea spitalului nostru și la numărul de personal care este, apar frecvente incidente, iar noi trebuie să intervenim și să rezolvăm să nu se mai întâmple. Am fost acolo, i-am convocat pe toți la o ședință, le-am spus că nu este normal ce se întâmplă, am luat toate măsurile administrative, pentru că acolo este vorba despre persoane cu handicap psihic și respectivii pacienți sunt undeva izolați de ceilalți printr-un grilaj. Între grilajul acesta s-a permis ce am văzut și noi, apare o fată cu un băiat. Am pus un alt grilaj ca să nu mai fie acest contact, am luat și alte măsuri administrative", a declarat corespondentului Mediafax Gigel Capotă.

Ce spune angajata care a filmat scenele





Diana Pușcașu, fiica vitregă a managerului, a recunoscut că ea este cea care a făcut filmarea și susține că a vrut astfel să atragă atenția asupra a ceea ce se întâmplă în spital.





”Eu cred că este o reacție firească și orcine ar fi fost în locul meu ar fi făcut la fel. Eu am anunțat asistentul șef din ziua respectivă să ia măsuri. A dat din umeri. La rândul meu, am anunțat mai departe conducerea unității. Asistent șef era atunci Marius Drumen. Asistenta șefă era în concediu și el îi ținea locul. Mi-am anunțat superiorii pentru că așa am considerat că este normal. Nu am considerat că este normal să se întâmple așa ceva într-o secție de spital”, a declarat pentru pentru pandurul.ro Diana Pușcasu.





Pușcașu a susținut despre pacienta în vârstă că nu i s-a adresat ei când a solicitat pastila și că femeia este politoxicomană.





Imagini cu impact emoțional