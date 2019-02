Medicii și asistentele, la un pas de proteste. Mărul discordiei: Includerea indemnizației de hrană în plafonul de 30% ar urma să ducă la scăderea sporurilor

Întrebat dacă valoarea totală a sporurilor, odată cu includerea indemnizației de hrană în plafon, nu scade doar cu valoarea acesteia și care este motivul pentru care, în unele situații, sunt scăderi mai mari, liderul Sanitas a explicat că "Nu au cum să scadă doar cu suma asta. Situațiile nu sunt unitare peste tot, sunt multiple, și noi în fiecare zi primim câte o situație la care nu ne-am gândit."





Fluturașul de salariu al unei asistente medicale de la Spitalul din Tulcea, angajată a Unității de Primiri Urgențe, făcut public de Federația Solidaritatea Sanitară:











Solidaritatea Sanitară: Protestele spontane de la Spitalul Județean Tulcea riscă să fie doar începutul

"Problema este așa: personalul medical a primit indemnizație de hrană și anul trecut, dar ea nu a fost inclusă în plafonul de 30%. Indemnizație de hrană au primit doar angajații din sănătate, pe considerentul că am avut tichete de masă anterior. Ceilalți bugetari nu au primit indemnizație de hrană. Valoarea indemnizației de hrană anul trecut era de 316 lei brut pe lună - într-o lună în care munceai toate zilele, pentru că se dă proporțional cu timpul lucrat - și era impozabilă cu 42%. Pentru anul acesta, indemnizația este 347 de lei pe lună. A crescut cu 30 și ceva de lei suma brută", a explicat Iulian Pope pentru HotNews.ro.Situația seamănă cu cea din primăvara anului trecut, când angajații din sistemul sanitar au acuzat faptul că, deși salariile lor au crescut în urma intrării în vigoare a noii legi a salarizării, sporurile au scăzut în multe cazuri, deoarece au fost plafonate la maximum 30% pe ordonator de credite. Ministerul Muncii explica, la acea vreme, că decizia a fost luată în condițiile în care, în multe cazuri, sporurile bugetarilor depășeau în cuantum salariile de bază.Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, afirma, în primăvara anului trecut, că spitalele care doresc să compenseze scăderea sporurilor, în urma plafonării la 30% prin lege, pot aloca acești bani din veniturile proprii ale unităților sanitare.Iulian Pope, vicepreședintele Federației Sanitas, spune, însă, că astfel de cazuri "Nu există. Dar nu se pot acorda pe lege. Nu a putut nimeni să acorde sporuri din venituri proprii. Pe de altă parte, care sunt veniturile proprii, în condițiile în care tariful/caz rezolvat nu a crescut de ani de zile, iar spitalele abia au bani să respire pentru medicamente și materiale sanitare? Oricum, din contractul cu CNAS, mare parte se duce pe salarii."Iulian Pope mai spune că "E o situație destul de complicată pentru începutul ăsta de an. Cu siguranță ne îndreptăm cu pași siguri spre acțiuni de protest. Dacă până pe 15 februarie lucrurile nu se schimbă, vom ieși cu calendar de proteste. Am fost de două ori la Ministerul Sănătății, cu promisiunea că mutăm discuțiile la Guvern, dar acest lucru nu s-a întâmplat, iar Ministerul Finanțelor nu ne-a răspuns la solicitări."Reprezentanții celeilalte mari federații sindicale din sistemul sanitar, Solidaritatea Sanitară, afirmă, la rândul lor, că "Din nefericire pentru salariații din sectorul public de sănătate, estimările inițiale ale Federației 'Solidaritatea Sanitară' privind riscul de scădere a veniturilor nete ale salariaților din sănătate încep să se adeverească. Toate calculele noastre se dovedesc acum a fi corecte, ele indicând că în absența unei intervenții energice a Guvernului pentru corectarea situației mai mult de jumătate dintre angajații din sănătate vor suferi scăderi ale veniturilor nete salariale comparativ cu ultimele luni ale anului trecut. Deși am primit asigurări că nu vor exista scăderi ale veniturilor, acestea nu au la acest moment acoperirea necesară în prevederile legale."Potrivit reprezentanților Solidaritatea Sanitară, "Amânarea negocierilor cu Guvernul (care trebuiau desfășurate încă de săptămâna trecută), împotriva solicitărilor noastre, se dovedește o inițiativă greșită, riscând să accentueze problemele; lipsa de diligență riscă să ne conducă la repetarea situației din perioada aprilie-mai 2018, caracterizată de proteste spontane în toată țara."Solidaritatea Sanitară solicită Guvernului "o întâlnire cu caracter de urgență pentru a ne asigura că adoptă măsurile necesare pentru respectarea prevederilor Acordului încheiat în luna mai 2018. Precizăm că Federația 'Solidaritatea Sanitară' are pachetul de soluții necesare pentru a asigura protecția salariaților împotriva scăderii veniturilor salariale și a genera un nivel de creștere reală a acestora."Introducerea indemnizației de hrană în limita de 30% determină o creștere a cuantumului sporurilor cu 4-5 puncte procentuale per spital față de procentul alocat anterior. În consecință, în absența compensării de către Ministerul Sănătății a acestei creșteri a procentului aferent sporurilor apare riscul de a reduce sporurile, principalul vizat fiind sporul pentru lucrul în zilele libere legale. Efectul îl constituie scăderea veniturilor nete pentru toate categoriile de salariați care participă la asigurarea continuității asistenței medicale în regim de tură.- Introducerea indemnizației de hrană în limita de 30% determină o creștere a cuantumului sporurilor cu 4-5 puncte procentuale per spital față de procentul alocat anterior.- Introducerea indemnizației de hrană în limita de 30% pentru unitățile din subordinea Consiliilor Locale determină o creștere a cuantumului sporurilor cu 4-5 puncte procentuale. În condițiile în care în aceste instituții sporurile erau situate anterior la 30% din cheltuiala cu salariile de bază, această depășire are ca efect încercarea lor de a reduce procentul acordat unităților sanitare, adică să reducă sporurile unităților sanitare."Consecința efectelor amintite o constituie o reducere semnificativă a veniturilor pentru toți salariații care beneficiază de sporuri pentru condiții de muncă (în special pentru medici și asistentele medicale) și toți salariații care participă la asigurarea continuității asistenței medicale în regim de tură", afirmă reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară.