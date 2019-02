Sorina Pintea despre cazul "chirurgului cu 8 clase": Angajatorul avea obligația să verifice dacă are toate documentele, nu doar parafă. Vă asigur că în sistemul public așa ceva nu se poate întâmpla

Falsul chirurg italian avea parafă eliberată de Direcția de Sănătate Publică, însă pentru a putea profesa mai avea nevoie de încă două documente - drept de liberă practică de la Colegiul Medicilor și aviz de bună practică eliberat de Ministerul Sănătății - pe care acesta nu le avea, iar angajatorul avea obligația să le verifice, a declarat, miercuri, ministrul Sănătății, Sorina Pintea. Ministrul Sănătății a adăugat că "vă asigur că în sistemul public așa ceva nu se poate întâmpla".



"Avea o parafă, parafă pe care nu putea să o utilizeze fără celelate documente. Angajatorul avea obligația să verifice dacă are toate documentele, a verificat unul singur", spune Sorina Pintea.



Ministrul Sănătății a adăugat că "nu am în acest moment toate datele", dar spune că, deși exista un dosar încă din noiembrie anul trecut în legătură cu suspiciunile care îl vizau pe falsul medic, nu s-a mișcat nimic până săptămâna trecută.

Sorina Pintea mai spune că italianul avea inclusiv o poliță de malpraxis din februarie 2018, pentru care ar fi avut nevoie, în mod normal, de toate cele 3 documente - parafă de medic de la Direcția de Sănătate Publică, drept de liberă practică de la Colegiul Medicilor și de avizul de bună practică, eliberat de Ministerul Sănătății.

"Menţionăm că funcţionarul public a fost mutat disciplinar , urmând ca până la finalizarea cercetării disciplinare să-şi desfăşoare activitatea în cadrul altui compartiment", au arătat marți reprezentanții Direcției de Sănătate Publică București.



DSP a mai precizat că a fost dispus un control la nivelul Biroului de Informatică şi Biostatistică Medicală pentru verificarea modului în care au fost eliberate codurile de parafă în cursul anului 2018.



Colegiul Medicilor România a anunţat că nu a eliberat niciun document care să îi confere pretinsului medic italian, care avea de fapt 8 clase şi a reuşit să opereze la 5 clinici private din Bucureşti, dreptul de a practica medicina pe teritoriul ţării noastre. La rândul său, Colegiul Medicilor Bucureşti a precizat, la solicitarea HotNews.ro, că s-a autosesizat pe data de 28 decembrie 2018 "cu privire la un posibil caz de exercitare fără drept a profesiei de medic de către o persoană", iar "după verificările făcute în evidenţele noastre şi ale Colegiului Medicilor din România, la rândul nostru, în cursul lunii ianuarie, am sesizat organele de urmărire penală."Timp de un an, un italian cu opt clase condamnat la închisoare cu suspendare în Italia după mai mulți ani în care a mințit că este medic profitând de faptul că avea același nume de familie cu al unui cardiolog, a reușit să opereze în mai multe clinici din București, inclusiv la Spitalul Monza. După ce a fost condamnat, bărbatul a fugit din Italia, venind în România, sub o altă identitate, și a primit aviz de la Ministerul Sănătății pentru a profesa ca chirurg plastician, a scris ziarul