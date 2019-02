Un italian cu opt clase a convins patru clinici din România că este chirurg plastician și a făcut zeci de operații

Timp de un an, un italian cu opt clase condamnat la închisoare cu suspendare în Italia după mai mulți ani în care a mințit că este medic profitând că avea același nume de familie cu al unui cardiolog, a reușit să opereze în patru clinici din București, inclusiv la Spitalul Monza. După ce a fost condamnat, bărbatul a fugit din Italia, venind în România, sub o altă identitate, și a primit aviz de la Ministerul Sănătății pentru a profesa ca chirurg plastician, scrie Libertatea.





Din martie 2018, Matthew Mode a început să opereze în București, în patru clinici: Euromedical, Prestige, MH Medical Group și Monza, unde a făcut zeci de operații, fiind depistat de asistente că nu știa să-și pună mănușile sau să se spele corect pe mâini.





El a venit în România sub o falsă identitate, "fabricându-și" o carte de vizită impresionantă. Bărbatul, care a pretins că este chirurg plastician, este Matteo Politi, un italian condamnat în țara lui la un an și jumătate de închisoare cu suspendare, după mai mulți ani în care a mințit că este medic profitând că avea același nume de familie cu al unui cardiolog cu o reputație bună din Modena. "Hoţul de identitate, devenit medic fără să facă liceul. Clonând viaţa unui medic real, şi-a bătut joc de pacienţi şi spitale timp de doi ani", titra La Stampa, în septembrie 2010. "Nu are nici măcar bacul, dar a păcălit şase spitale din patru regiuni că este medic şi a reuşit chiar să-şi deschidă propriul centru de estetică", scria şi cotidianul local Nuova Venezia.





Depistat în Italia, cu scandalul de presă și cu o condamnare în spate, Matteo Politi a venit în România, și-a schimbat numele în Matthew Mode și a reușit să opereze, după ce a primit aviz de la Ministerul Sănătății, mai exact de la Direcția de Sănătate Publică, unde a prezentat o diplomă falsă de la facultatea de medicină din Priștina.





Asistentele au sesizat medicilor suspiciunile și a fost anunțat Colegiul Medicilor București, care a făcut plângere la Parchetul General.