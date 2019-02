Sorina Pintea, după ce viceprimarul Bădulescu a anunțat că îi face plângere penală: Nu am distribuit informații false. Insist spre a nu politiza această acțiune

Probele chimice prelevate din şapte puncte de colectare a apei din Bucureşti sunt în limitele normale în acest moment, a anunțat luni luni ministrul Sănătății, Sorina Pintea. "Spre surprinderea mea, au apărut în spațiul public discuții despre comunicarea Direcției de Sănătate Publică, dar nu și despre modul în care compania Apa Nova a comunicat cu autoritățile. Cred că ar fi fost un gest de mare iresponsabilitate din partea Ministerului Sănătății să dețină aceste probe și să nu comunice populației", a afirmat Sorina Pintea, într-o conferință de presă. Referitor la anunțul viceprimarului Capitalei, Aurelian Bădulescu, care a amenințat că îi va face plângere penală ministrului Sănătății, care "și-a permis să ducă în spațiul public o discuție ce ar fi putut afecta starea de normalitate a Bucureștiului", Sorina Pintea spune că "Nu am distribuit informații false. Nu înțeleg de ce s-a dorit blocarea comunicării."







"Cred că s-a mers prea departe, nu cred că este cazul să politizăm sănătatea populației. Aceste măsuri sunt conform legii și conform procedurilor. Aș insista spre a nu politiza această acțiune", a adăugat ministrul Sănătății.





Sorina Pintea a adăugat că "Art. 13 din Legea apelor: Autoritatea de Sănătate Publică Județeană, respectiv a Municipiului București, trebuie să asigure informarea publică privind calitatea apei. Informația trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp."





"Toți cei care au lucrat la acest caz sunt dezamăgiți pentru că nu am fost crezuți", a adăugat ministrul Sănătății.







Sorina Pintea a mai precizat că "Împreună cu echipele de specialiști am analizat efectele pe care apa cu o cantitate mare de clor le poate avea, apoi am făcut un comunicat de presă.Înainte de a face public comunicatul, am discutat telefonic cu primarul Capitalei, Gabriela Firea."





Sorina Pintea a subliniat, din nou, că Ministerul Sănătății a ales să comunice în acest caz deoarece Direcția de Sănătate Publică are un protocol cu Apa Nova și nu poate comunica fără acordul companiei, în timp ce Ministerul Sănătății nu are un astfel de protocol.