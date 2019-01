Sorina Pintea revine: Nivelul clorului în apă este în limitele admise, conform probelor recoltate astăzi. Recomandările făcute ieri se mențin, recomand prudență în folosirea apei

Nivelul clorului în apă este în limitele admise, conform probelor recoltate astăzi de Direcția de Sănătate Publică, a anunțat joi ministrul Sănătății, Sorina Pintea. "Avem 14 probe prelevate astăzi din sectoarele 4, 5 și 6, iar nivelul clorului este în limite normale", spune ministrul Sănătății. Sorina Pintea a adăugat, însă, că recomandările făcute miercuri seară de Ministerul Sănătății sunt formulate de specialiști și se mențin, până când vor fi cunoscute rezultatele finale ale analizelor microbiologice ale apei, lucru care va mai dura câteva zile. Sorina Pintea a îndemnat la "prudență" privind folosirea apei, în condițiile în care "mai sunt niște rezultate de laborator care trebuie să iasă. Până când aceste rezultate vor ieși și vom vedea că sunt negative, cuvântul de ordine este prudență".





Sorina Pintea spune că au fost cetățeni care au avut crize alergice sau crize de astm în urma consumului de apă din rețeaua publică și că fotografii în acest sens au fost postate de cetățeni pe rețelele de socializare. Ministrul Sănătății a adăugat că astfel de reacții au apărut inclusiv după ce apa a fost folosită pentru a spăla copiii, nu doar pentru băut.







Ministrul Sănătății a subliniat că "recoltarea probelor de apă a fost făcută de personal specializat din cadrul Direcției de Sănătate Publică București, abilitat să facă astfel de recoltări."



Sorina Pintea a explicat, de asemenea, că Direcția de Sănătate Publică "are o prevedere privind comunicarea cu mas-media, care spune că DSP și compania trebuie să se pună de acord." Sorina Pintea a adăugat că "Ministerul Sănătății nu are protocoale de acest fel și prin urmare și-a asumat comunicatul prin care informa polulația și a transmis o recomandare."





Ministerul Sănătăţii a anunțat, miercuri seară, că recomandă bucureştenilor să nu folosească apa de la robinet care miroase puternic a clor pentru băut, prepararea hranei sau igiena personală, după ce analizele de laborator au arătat că s-a folosit clor peste limita legală la tratarea apei în urma unei poluări cu amoniu produse pe râul Argeş. Direcţia de Sănătate Publică a primit, în cursul zilei de miercuri, de la locuitorii din sectoarele 5 şi 6, sesizări privind calitatea apei potabile.

Sorina Pintea precizase, într-o declarație făcută joi la prânz, că Ministerul Sănătății a cerut ieri firmei Apa Nova să publice pe propriul site o adresă în care să informeze că apa distribuită în sectoarele 5 și 6 conține clor peste limitele legale, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Acesta este motivul pentru care Ministerul Sănătății a făcut, miercuri seară, bucureștenilor recomandarea să nu folosească apa care miroase puternic a clor. Sorina Pintea a mai adăugat că Ministerul Sănătății nu a afirmat că apa nu este potabilă, ci recomandarea a fost la prudență în folosirea acesteia.







Sorina Pintea mai spunea că "Ministerul Sănătății a procedat corect anunțând toți factorii, inclusiv populația. Am anunțat compania Apa Nova, dar și populația trebuia anunțată".



"Am recomandat, nu am obligat populaţia să nu folosească apa de la robinet pentru igiena personală și consum, dar am recomandat şi am considerat necesar că fiecare trebuie să ia o decizie cunoscând faptele. Pentru testarea pentru metale grele şi microorganisme durează un anumit timp, de aceea am spus şi acest lucru, că aşteptăm şi aceste rezultate de laborator pentru a le comunica populaţiei. Nu am spus nicio clipă că apa nu este potabilă. Între apă cu un nivel de clor ridicat şi apă potabilă există o diferenţă. În cursul dimineţii, Direcția de Sănătate Publică a prelevat probe pentru a testa clorul în sectorul 3, acolo nu au fost probleme", afirmă ministrul Sănătății.