Apele Române, după ce Apa Nova a susținut că nu a fost avertizată în legătură cu poluarea de pe Argeș: Apa râului s-a încadrat în parametrii pentru tratare în vederea potabilizării

"Apa brută de pe cursul râului Argeș s-a încadrat în parametrii pentru tratare în vederea potabilizării", afirmă reprezentanții Administrației Naționale Apele Române, într-un răspuns transmis la solicitarea HotNews.ro. Reacția vine după ce Apa Nova a transmis public că nu a primit de la Apele Române nicio informare privind poluarea cu amoniu de pe râul Argeș.



Compania Apa Nova Bucuresti a transmis miercuri seară (30 ianuarie) o informare de presă în care afirma că "Administratia Nationala Apele Romane, autoritatea care asigura la nivel national administrarea apelor de suprafata si care furnizeaza apa bruta pentru tratarea in scopul potabilizarii pentru Apa Nova, nu a facut nicio informare cu privirea la poluarea cu amoniu pe raul Arges. Din preocuparea continua a companiei pentru calitatea serviciilor oferite, Apa Nova a informat cu o zi inainte, proactiv, administratia Apele Romane in legatura cu aceasta situatie."

"Referitor la depășirea anumitor parametrii de calitate a apelor de pe râul Argeș, amonte de captarea Crivina exploatată de S.C. APA NOVA S.A. București, vă informăm următoarele: În conformitate cu HG nr.100 2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și fecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, râul Argeș, în secțiunea Crivina, se încadrează în categoria A2 de calitate, cantitatea de amoniu recomandată este de 1,0 mg/l, iar cea maximă admisibilă este de 1,5 mg/l. Conform aceluiași act normativ menționat mai sus, completat cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare, frecvența de prelevare și analize de calitate a apelor pentru cursurile de râu încadrate în categoria A2 este stabilită de către autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor (prin Administrația Națională „Apele Române” (A.N.A.R.) – A.B.A. Argeș -Vedea) odata pe luna și care a coincis cu data de 28 ianuarie 2019, iar operatorul de apa S.C. APA NOVA S.A. București prelevează probe zilnice pentru asigurarea unei tratări corespunzătoare în vederea distribuției apei potabile către populație", precizează reprezentanții Administrației Naționale Apele Române.

Administrația Națională Apele Române mai precizează că "A.N.A.R. prin A.B.A. Argeș - Vedea nu are atribuții privind procesul de tratare și potabilizare a apei efectuat de către S.C. Apa Nova S.A. București, necunoscându-se cantitatea de clor ce a fost folosită în acest proces și, prin urmare, nu are cum să informeze populația asupra acestui aspect. A.N. Apele Române va continua monitorizarea parametrilor de calitate ai râului Argeș în vederea corelării acțiunilor necesare pentru tratare, în vederea potabilizării cu operatorul S.C. Apa Nova S.A. București.

Sorina Pintea: Ministerul Sănătății a cerut ieri Apa Nova să anunțe că apa conține clor peste limitele legale, lucru care nu s-a întâmplat

Apa Nova, joi dimineață: Rezultatele analizelor din ultimele ore atestă calitatea și potabilitatea apei produsă și distribuită consumatorilor din municipiul București

Ministerul Sănătății a cerut ieri firmei Apa Nova să publice pe propriul site o adresă în care să informeze că apa distribuită în sectoarele 5 și 6 conține clor peste limitele legale, iar acest lucru nu s-a întâmplat, a declarat joi ministrul Sorina Pintea. Acesta este motivul pentru care Ministerul Sănătății a făcut, miercuri seară, bucureștenilor recomandarea să nu folosească apa care miroase puternic a clor. Sorina Pintea a mai adăugat că Ministerul Sănătății nu a afirmat că apa nu este potabilă, ci recomandarea a fost la prudență în folosirea acesteia.Sorina Pintea mai spune că "Ministerul Sănătății a procedat corect anunțând toți factorii, inclusiv populația. Am anunțat compania Apa Nova, dar și populația trebuia anunțată"."Am recomandat, nu am obligat populaţia să nu folosească apa de la robinet pentru igiena personală și consum, dar am recomandat şi am considerat necesar că fiecare trebuie să ia o decizie cunoscând faptele. Pentru testarea pentru metale grele şi microorganisme durează un anumit timp, de aceea am spus şi acest lucru, că aşteptăm şi aceste rezultate de laborator pentru a le comunica populaţiei. Nu am spus nicio clipă că apa nu este potabilă. Între apă cu un nivel de clor ridicat şi apă potabilă există o diferenţă. În cursul dimineţii, Direcția de Sănătate Publică a prelevat probe pentru a testa clorul în sectorul 3, acolo nu au fost probleme", spune Sorina Pintea.Ministerul Sănătăţii a anunțat, miercuri seară, că recomandă bucureştenilor să nu folosească apa de la robinet care miroase puternic a clor pentru băut, prepararea hranei sau igiena personală, după ce analizele de laborator au arătat că s-a folosit clor peste limita legală la tratarea apei în urma unei poluări cu amoniu produse pe râul Argeş. Direcţia de Sănătate Publică a primit, în cursul zilei de miercuri, de la locuitorii din sectoarele 5 şi 6, sesizări privind calitatea apei potabile.Reprezentanţii Apa Nova au recunoscut că este o problemă din cauza topirii bruşte a depunerilor de gheaţă şi zăpadă, dar susţineau că apa este potabilă şi respectă standardele de calitate."Distribuitorul de apă potabilă pentru București a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor, necesară în condițiile în care în cursul zilei de 29 ianuarie 2019 s-a produs o poluare cu amoniu pe râul Argeș, în urma topirii masive de zăpadă", a anunțat miercuri seară Ministerul Sănătății, după ce Direcția de Sănătate Publică București a primit, de la locuitorii din sectoarele 5 și 6, sesizări privind calitatea apei potabile. "Rezultatele preliminare ale probelor de laborator au relevat faptul că, în toate cele 5 puncte de recoltare, valorile determinate pentru clorul liber rezidual și clorul total nu corespund limitelor stabilite de legislația în vigoare", a arătat miercuri seară Ministerul Sănătății."Până la obținerea rezultatelor finale ale probelor prelevate, specialiștii recomandă locuitorilor Capitalei ca apa din rețeaua publică să nu fie folosita pentru băut, prepararea hranei sau în igiena personală. Aceștia recomandă utilizarea apei îmbuteliate, apă potabilă din surse (foraje) autorizate sanitar sau fântâni publice la care este afișată înscrierea 'apa este bună de băut' ", a anunțat miercuri seară Ministerul Sănătății."În cursul zilei de 30 ianuarie 2019, au fost primite la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București( DSPMB) mai multe sesizări privind calitatea apei potabile de la locuitorii din sectoarele 5 si 6 din Capitala. În urma sesizărilor, personalul de specialitate DSPMB a recoltat mai multe probe din rețeaua de apă potabilă în cele două sectoare", a arătat miercuri seasă Ministerul Sănătății.Reprezentanții Ministerului Sănătății mai precizau că , potrivit specialistilor Institutului Național de Sănătate Publică în domeniul apei potabile, "rezultatele parțiale nu reprezintă un motiv de îngrijorare a populației privind posibilele efecte ale consumului de apă din rețeaua publică de distribuție. Conform ghidurilor Organizației Mondiale a Sănătății, a fost dovedit faptul că în cazul consumului de apă hiperclorinată, măsura aplicată în acest moment de operatorul de apă, nu există riscul de apariție a unor efecte acute sau cronice asupra sănătății. Aceeași sursă informează că valoarea crescută cu peste 0,5 mg la litru a clorului determină doar apariția disconfortului organoleptic, adică percepere gust modificat și miros si nu există alte efecte pe termen lung".Ministerul Sănătății a mai precizat că Direcția de Sănătate Publică București "analizează zilnic probe de apă din rețeaua publică sau de la stațiile de tratare pentru parametrii microbiologici, dezinfectantul rezidual (clor rezidual liber) și clorul total. Din cele 10 probe de apă prelevate in data de 30 ianuarie 2019 din punctele fixe de recoltă din sectorul 3 București, 9 dintre ele au fost conforme pentru clorul rezidual liber, iar una dintre ele a prezentat clor rezidual sub limita de detecție. Parametrii microbiologici sunt în lucru, rezultatele fiind finalizate in 48 de ore de la recoltare."Bucureşteni din sectoarele 5 și 6 ale Capitalei s-au plâns miercuri pe reţele de socializare că apa furnizată de Apa Nova miroase foarte puternic a clor, nefiind adecvată pentru gătit sau băut.Reprezentanţii Apa Nova au recunoscut că este o problemă din cauza topirii bruşte a depunerilor de gheaţă şi zăpadă şi au anunţat că s-au luat măsuri suplimentare de tratare, dar susțineau că apa este potabilă şi respectă standardele de calitate."Ca urmare a topirii bruște a depunerilor de gheață și zăpadă, cu efect de spălare a suprafețelor atinse, s-a produs o încărcare mai mare a râurilor Argeș și Dâmbovița. Deprecierea temporară a calității apei râurilor a fost compensată prin măsuri de tratare. Niciun parametru de calitate al apei potabile produse nu a depășit limita legală. În plus, pe lângă monitorizarea online (continuă 24h/24) în puncte strategice ale sistemului de alimentare cu apă potabilă, se efectuează zilnic analize de probe prelevate din rețea. Rezultatele nu indică depășiri ale valorilor parametrilor de calitate a apei potabile. Ultimele analize au fost efectuate astăzi, 30 ianuarie 2019", se arăta într-un răspuns transmis de Apa Nova miercuri, la solicitarea HotNews.ro.Reprezentanții companiei mai spuneau că efectul mirosului de clor rezidual resimțit de consumatori este în scădere încă din data de 29.01.2019 și urma să dispară în după amiaza zilei de miercuri.Rezultatele analizelor efectuate în ultimele ore și atestă calitatea și potabilitatea apei produsă și distribuită consumatorilor din municipiul București, se arăta într-un comunicat transmis joi dimineața de Apa Nova. Conform legislației în vigoare, concentrația clorului rezidual liber în apa potabilă trebuie să se încadreze între 0,10 – 0,50 mg /litru. Ceea ce înseamnă ca în apa potabilă, trebuie să se regăsească clor între aceste valori. Prezența clorului în apa potabilă este deci o necesitate și o garanție că apa este conformă din punct de vedere microbiologic. Vezi aici buletinul de analiză prezentat joi de Apa Nova.În plus, prezența clorului în apa potabilă e și o certitudine pentru consum în siguranță a acesteia, se mai arăta în comunicat. În alte state, spre exemplu, normele impun concentrații mult mai mari de clor tocmai pentru a certifica aceasta siguranță (de exemplu, SUA).”În mod uzual, operatorii de apă mențin un nivel al dezinfectantului (clor rezidual în formă liberă) la valori de până la 0.50 mg. Conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, clorul, care este prezent în apa potabilă, se poate încadra în limitele între 0,20 mg/l și până la 1 mg/l, utilizarea clorului fiind cea mai sigură și frecventă metodă pentru tratarea apei (eliminarea de viruși și bacterii).Rezultatele monitorizării calității apei în București în acest moment arată că concentrația de clor rezidual în formă liberă nu a depășit valoarea de 0.40 mg/l și nu a fost mai mică de 0,10 mg/l.Ca urmare a topirii bruște a depunerilor de gheață și zăpadă, a crescut concentrația de amoniu din râul Argeș, acesta fiind una dintre cele doua surse apa brută folosită de către Apa Nova în procesul de producție a apei potabile pentru capitală.Administrația Națională Apele Române nu a făcut nicio informare cu privire la o poluare cu amoniu pe râul Argeș. Din preocuparea continuă a producătorului și operatorului de apă potabilă pentru municipiului București pentru calitatea serviciilor oferite, acesta a acționat conform Bunei Practici Industriale pentru situații specifice, prin creșterea dozei de clor în procesul de tratare în limita necesară, fără a depăși limita maximă admisă. Efectul creșterii dozei de clor a condus la apariția disconfortului organoleptic (gust și miros) în câteva puncte din sectoarele 5 și 6.Chiar dacă aceste măsuri au fost luate pentru a asigura furnizarea în condiții de calitate și siguranță a apei potabile, operatorul își cere scuze consumatorilor săi care au resimțit acest disconfort”, se arată în comunicatul Apa Nova.Apa Nova București a ținut să asigure toți consumatorii săi de "preocuparea sa continuă pentru respectarea valorilor sale de bază - responsabilitate, siguranță și orientare către client".