Sorina Pintea: Ministerul Sănătății a cerut ieri Apa Nova să anunțe că apa conține clor peste limitele legale, lucru care nu s-a întâmplat. Nu am spus că apa nu este potabilă

Ministerul Sănătății a cerut ieri firmei Apa Nova să publice pe propriul site o adresă în care să informeze că apa distribuită în sectoarele 5 și 6 conține clor peste limitele legale, iar acest lucru nu s-a întâmplat, a declarat joi ministrul Sorina Pintea. Acesta este motivul pentru care Ministerul Sănătății a făcut, miercuri seară, bucureștenilor recomandarea să nu folosească apa care miroase puternic a clor. Sorina Pintea a mai adăugat că Ministerul Sănătății nu a afirmat că apa nu este potabilă, ci recomandarea a fost la prudență în folosirea acesteia.







În cursul zilei de astăzi se prelevează noi probe și este posibil ca apa să revină la limitele legale de clor, a precizat ministrul Sănătății, adăugând că testele de laborator pentru depistarea metalelor grele pot dura câteva zile.





Sorina Pintea mai spune că "Ministerul Sănătății a procedat corect anunțând toți factorii, inclusiv populația. Am anunțat compania Apa Nova, dar și populația trebuia anunțată".





"Am recomandat, nu am obligat populaţia să nu folosească apa de la robinet pentru igiena personală și consum, dar am recomandat şi am considerat necesar că fiecare trebuie să ia o decizie cunoscând faptele. Pentru testarea pentru metale grele şi microorganisme durează un anumit timp, de aceea am spus şi acest lucru, că aşteptăm şi aceste rezultate de laborator pentru a le comunica populaţiei. Nu am spus nicio clipă că apa nu este potabilă. Între apă cu un nivel de clor ridicat şi apă potabilă există o diferenţă. În cursul dimineţii, Direcția de Sănătate Publică a prelevat probe pentru a testa clorul în sectorul 3, acolo nu au fost probleme", spune Sorina Pintea.









Ministerul Sănătăţii a anunțat, miercuri seară, că recomandă bucureştenilor să nu folosească apa de la robinet care miroase puternic a clor pentru băut, prepararea hranei sau igiena personală, după ce analizele de laborator au arătat că s-a folosit clor peste limita legală la tratarea apei în urma unei poluări cu amoniu produse pe râul Argeş. Direcţia de Sănătate Publică a primit, în cursul zilei de miercuri, de la locuitorii din sectoarele 5 şi 6, sesizări privind calitatea apei potabile.



Reprezentanţii Apa Nova au recunoscut că este o problemă din cauza topirii bruşte a depunerilor de gheaţă şi zăpadă, dar susţineau că apa este potabilă şi respectă standardele de calitate.



"Distribuitorul de apă potabilă pentru București a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor, necesară în condițiile în care în cursul zilei de 29 ianuarie 2019 s-a produs o poluare cu amoniu pe râul Argeș, în urma topirii masive de zăpadă", a anunțat miercuri seară Ministerul Sănătății, după ce Direcția de Sănătate Publică București a primit, de la locuitorii din sectoarele 5 și 6, sesizări privind calitatea apei potabile. "Rezultatele preliminare ale probelor de laborator au relevat faptul că, în toate cele 5 puncte de recoltare, valorile determinate pentru clorul liber rezidual și clorul total nu corespund limitelor stabilite de legislația în vigoare", a arătat miercuri seară Ministerul Sănătății.







"Până la obținerea rezultatelor finale ale probelor prelevate, specialiștii recomandă locuitorilor Capitalei ca apa din rețeaua publică să nu fie folosita pentru băut, prepararea hranei sau în igiena personală. Aceștia recomandă utilizarea apei îmbuteliate, apă potabilă din surse (foraje) autorizate sanitar sau fântâni publice la care este afișată înscrierea 'apa este bună de băut' ", a anunțat miercuri seară Ministerul Sănătății.







