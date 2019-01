ULTIMA ORĂ Epidemie de gripă declarată oficial în România. Sorina Pintea: "Inspectoratele școlare pot lua decizia suspendării cursurilor în școlile sau clasele unde absenteismul depășește 20%"

​În România este, oficial, începând de miercuri, epidemie de gripă, după ce s-au înregistrat 3 săptămâni epidemice consecutiv și 54 de decese din cauza bolii. Anunțul a fost făcut miercuri dimineață de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, într-o conferință de presă. Școlile nu se închid, dar "inspectoratele școlare pot lua decizia suspendării cursurilor în școlile sau clasele unde absenteismul depășește 20%", a declarat ministrul Sorina Pintea. Ministerul Sănătății menține măsurile transmise înca din data de 17 ianuarie în vederea limitării cazurilor și își propune să limiteze numărul de decese și circulația virusului, a declarat ministrul Sorina Pintea.





"Nu putem afirma în acest moment că avem un număr mai mare de decese decât anul trecut, dar avem un număr mare de decese înregistrate mai devreme", a afirmat ministrul Sorina Pintea.





"Nu cerem populației decât să respecte măsurile recomandate de specialiști", spune Sorina Pintea.



Ministrul Sănătății a subliniat că Bulgaria și Ungaria au declarat epidemie de gripă, iar Franța, Spania, Germania și țările nordice au, la rândul lor, probleme. "Nu trebuie să creăm isterie, este un virus sezonier, favorizat de perioada rece."





În România s-a înregistrat o circulație mai intensă a virusului în sudul și sud-estul țării, în timp ce în restul zonelor se înregistrează focare, potrivit ministrului Sănătății.







Ministrul Sorina Pintea a anunțat, de asemenea, că spitalele și județele care nu vor raporta corect numărul cazurilor de gripă și al deceselor vor fi sancționate: "Este vorba despre sancțiuni pecuniare, prevăzute pentru astfel de situații", a subliniat ministrul Sănătății.









Cum te ferești de gripă. Sfaturile specialiștilor, recomandate public de Ministerul Sănătății:

Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugerează gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuala indicaţie de spitalizare; Izolarea voluntară la domiciliu a persoanelor care prezintă simptomatologie asemănătoare gripei; Respectarea etichetei tusei și strănutului (utilizarea de batiste de unică utilizare sau tuse/strănut la nivelul părții interne a articulației cotului); Igiena adecvata a mâinilor, in vederea reducerii răspândirii virusului; Evitarea aglomerațiilor și limitarea organizării de evenimente; Triaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistați cu simptomatologie respiratorie; Limitarea accesului vizitatorilor în spitale, in special în secțiile cu risc; Purtarea echipamentului de protecție adecvat (măști, mănuși, halate) de către vizitatori și personalul medical; Continuarea vaccinării antigripale.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a subliniat că aceste măsuri au fost recomandate public de Ministerul Sănătății încă din data de 17 ianuarie, iar diferența, după declararea epidemiei, este că ele vor trebui respectate.



Ministrul Sănătății a subliniat că recomandă vaccinarea anti-gripală, precizând că 1.287.250 de persoane din grupele de risc au fost vaccinate până ieri.

Ministerul Sănătății a transmis și spitalelor un set de măsuri suplimentare pentru această perioadă:

Refacerea urgentă a stocurilor de antivirale de către spitalele care internează cazuri de infecții respiratorii acute. Instituirea terapiei antivirale imediat după internare la toți pacienții care prezintă tablou clinic compatibil cu gripa – febra și tuse, respectiv cu gripa severa (SARI) - febra, tuse și dispnee, cu debut în ultimele 10 zile, fără a aștepta rezultatul de laborator! Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactul pacienților internați: inițial pacienți din același salon și personalul care îi ingrijește, chiar dacă au fost vaccinați cu minimum 2 săptămâni înainte.

Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balş din Capitală, a subliniat, în conferința de presă comună cu ministrul Sănătății, că igiena personala este cea mai importantă, spălatul pe mâini cu apă și săpun și purtarea măștilor fiind esențială: "Unitățile sanitare știu ce au de făcut. Problema este igiena personală - apa și săpunul sunt sfinte, nu dezinfectanții. Nu strămutăm în mână. Este bine să purtăm și masca de protecție. Nu se poartă sub nas, pentru că prin nas veți contamina ce e în jur. Nu uitați că trebuie să ne spălam în nas, atunci când ne spălăm pe față. Ceea ce învățam la grădiniță trebuie să punem acum în practică."

Adriana Pistol, directorul Institutului Național de Sănătate Publică, spune că "Nu putem să estimăm de pe acum cât va dura această perioadă. În momentul în care numărul de cazuri va scădea, vom declara încetarea epidemiei. Ceea ce este particular pentru acest sezon este că gripa a venit mai devreme decât o așteptam, de obicei gripa în România era în perioada februarie-martie. Nu putem spune dacă valul de gripă va dura până în februarie-martie sau se va termina mai devreme, dacă a început mai devreme."

"Nu se pune problema unei carantine, carantina este o măsură pentru situații extreme. Putem spune că trăim o situație normală, cu o circulație intensă a virusului gripal. Carantina este o măsură adoptată extrem de rar și de obicei este decisă de Organizația Mondială a Sănătății", mai spune Adriana Pistol.







Sorina Pintea declarase, vinerea trecută, că autoritățile nu vor lua măsuri suplimentare în cazul în care va fi declarată epidemie de gripă, deoarece se acționa, autoritățile acționează, încă de săptămâna trecută, la fel ca în cazul unei epidemii.



Sorina Pintea a mai anunțat că nu se va lua măsura închiderii școlilor, ci "fiecare școală, fiecare clasă va putea cere suspendarea cursurilor dacă 20% dintre copii lipsesc (din cauza gripei - n.red.). Se vor închide punctual, acolo unde sunt probleme, Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar pot decide acest lucru."



Ministrul Sănătății a subliniat de mai multe ori, în ultimele zile, că "suntem în plin sezon gripal, ca în fiecare an în această perioadă. Am avut două săptămâni cu caracter epidemic. Conform specialiștilor, suntem în pragul unei epidemii. În fiecare an, în această perioadă are loc o circulație a virusului gripal. Eu nu cred că trebuie să facem din asta un caz special", spunea ministrul Sănătății, adăugând că cel mai bun lucru care se poate face în această situație este respectarea recomandărilor specialiștilor în acest caz. Sorina Pintea a subliniat că "nu este o surpriză că în fiecare iarnă avem gripă".





