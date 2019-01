Astăzi ar putea fi declarată oficial epidemie de gripă. În ce condiții se declară epidemia, ce măsuri aduce și ce recomandă specialiștii pentru a vă feri de boală

522 de cazuri de îmbolnăviri de gripă dintr-un total de 117.576 de infecții respiratorii se înregistraseră de la începutul sezonului până la precedenta centralizare a Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, realizată săptămâna trecută.







Sorina Pintea: Autoritățile acționează deja ca în cazul unei epidemii. Școlile nu vor fi închise









Ce înseamnă epidemia de gripă și în ce condiții se declară

Criterii de evaluare a formelor de manifestare a gripei, agreate de Organizația Mondială a Sănătății (sursa: Centrul National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile):

focar local - creșterea morbidității peste nivelul așteptat la nivel local (județ) sau focare în două sau mai multe colectivități din județ, cu confirmări de laborator.

activitate regională - creșterea morbidității peste nivelul maxim așteptat în unul sau mai multe județe din teritoriul de supraveghere regional, dar numai cu confirmări de laborator.

săptămână epidemică - creștere de minim 20% a numărului de îmbolnăviri față de nivelul așteptat (media aritmetică a numărului de cazuri raportate în trei săptămâni anterioare) și cel putin 10% virusuri gripale aparținând aceluiași subtip în izolatele din totalul produselor patologice testate.

perioadă epidemică - succesiunea a cel puțin 3 săptămâni epidemice (care îndeplinesc criteriile de mai sus).

epidemie extinsă - creșterea morbidității peste nivelul maxim așteptat în una sau mai multe regiuni, populația însumată a acestor regiuni totalizând 50% sau mai mult din populația totală a țării, cu confirmări de laborator în toate zonele în care se înregistrează creșteri ale numărului îmbolnăvirilor.

Cum te ferești de gripă. Sfaturile specialiștilor, recomandate public de Ministerul Sănătății:

Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugerează gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuala indicaţie de spitalizare;





Izolarea voluntară la domiciliu a persoanelor care prezintă simptomatologie asemănătoare gripei;





Respectarea etichetei tusei și strănutului (utilizarea de batiste de unică utilizare sau tuse/strănut la nivelul părții interne a articulației cotului);





Igiena adecvata a mâinilor, in vederea reducerii răspândirii virusului;





Evitarea aglomerațiilor și limitarea organizării de evenimente;





Triaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistați cu simptomatologie respiratorie;





Limitarea accesului vizitatorilor în spitale, in special în secțiile cu risc;





Purtarea echipamentului de protecție adecvat (măști, mănuși, halate) de către vizitatori și personalul medical;





În acest moment, cea mai mare parte a persoanelor vaccinate - aproximativ 800.000 - sunt persoane din grupa de risc cu vârsta de peste 65 de ani, a precizat ministrul Sănătății.









Ministerul Sănătății a transmis și spitalelor un set de măsuri suplimentare pentru această perioadă:



1. Refacerea urgentă a stocurilor de antivirale de către spitalele care internează cazuri de infecții respiratorii acute.



2. Instituirea terapiei antivirale imediat după internare la toți pacienții care prezintă tablou clinic compatibil cu gripa – febra și tuse, respectiv cu gripa severa (SARI) - febra, tuse și dispnee, cu debut în ultimele 10 zile, fără a aștepta rezultatul de laborator!



3. Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactul pacienților internați: inițial pacienți din același salon și personalul care îi ingrijește, chiar dacă au fost vaccinați cu minimum 2 săptămâni înainte.



4. Vaccinarea urgentă a personalului nevaccinat.



5. Refacerea urgentă a stocurilor de echipament de protecție și utilizarea corespunzătoare a acestuia.



6. Refacerea urgentă a stocurilor de antiseptice și dezinfectante, pentru o igiena riguroasă a mâinilor și a suprafețelor.



7. Transferul imediat al cazurilor cu tablou clinic compatibil cu gripa/gripa severa (SARI) în spitalul/secția de boli infecțioase. În caz de supra-aglomerare a acestuia/acesteia se vor asigura condiții de izolare pe secția de origine sau într-o altă secție, cu personal dedicat.









Cele mai răspândite mituri despre gripă, demontate de medici

Medicii Spitalului Universitar de Urgență din București au alcătuit, săptămâna trecută, o listă cu 5 cele mai cunoscute mituri despre gripă și vaccinul anti-gripal, care circulă în rîndul populației, pe care le-au demontat punct cu punct. Printre acestea: "gripa este o răceală mai puternică", "vaccinul antigripal poate produce gripă" și "oamenii sănătoși nu au nevoie de vaccin antigripal".





5 mituri despre gripă și vaccinuri care circulă în rândul populației, conform medicilor de la Spitalul Universitar de Urgență din București, care au consultat și o listă similară realizată de specialiștii de la Center for Disease Control and Prevention din Statele Unite ale Americii:







Mitul 1: Vaccinul anti-gripal poate produce gripă. Fals. Vaccinul antigripal nu poate să producă gripă. Durează 2 săptămâni pentru ca organismul că capete imunitate în fața virusului gripal, timp în care persoana vaccinată nu e protejată împotriva vreunei gripe și nici vreunei răceli (viroze) pe care a contractat-o între timp. Oamenii își fac vaccinul la cabinete medicale sau în clinici unde cu siguranță mai sunt persoane răcite în preajma lor și de unde pot lua o răceală/ viroză.





Mitul 2: Oamenii sănătoși nu au nevoie de vaccin anti-gripal. Fals. Și persoanele perfect sănătoase, adulți sau copii care nu au factori de risc pentru boli grave, se pot îmbolnăvi de gripă, vor necesită spitalizare și chiar pot mori din cauza gripei. Având în vedere că persoanele care vor fi cel mai grav afectate nu pot fi identificate din timp, "recomandarea este ca toți oamenii, începând de la vârsta de 6 luni, să se vaccineze antigripal în fiecare an", spune dr Lisa Grohskopf, MD, MPH, ofițer medical în cadrul Departamentului de Gripă de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).





Mitul 3: Gripa este o răceală mai puternică. Fals. Față de altă răceli sau viroze, gripa debutează brusc, cu febră puternică, frisoane, tremurături, dureri musculare și durere de cap. În situații mai grave, oamenii pot dezvolta simptome severe ale tractului respirator inferior, cum ar fi o tuse puternică și chiar pneumonie.





Mitul 4: Vaccinul anti-gripal nu este eficient. Fals. Tulpina H1N1 este de fapt H1N1pdm09, care a apărut în timpul sezonului de gripă pandemică din 2009 și a fost inițial numită " gripa porcina ". Deși nu se mai numește gripa porcină, tulpina H1N1 din vaccinul sezonier din acest an protejează împotriva tulpinii H1N1pdm09, astfel încât oamenii să poată fi siguri că primirea vaccinului sezonier de gripă din acest an îi protejează împotriva "gripei porcine". Potrivit lui Paul Offit, MD, profesor de pediatrie și director al Centrului de Vaccinări de la Spitalul de Copii din Philadelphia, vaccinurile antigripale cu doza standard oferă cea mai bună protecție împotriva bolilor la copiii sub vârsta de 8 ani, în proporție de 65%. După aceasta, eficacitatea vaccinului depinde atât de vârsta pacientului, cât și de cât de bine se potrivesc tulpinile de virușii din vaccin cu cele care circulă în comunitate.





de la începutul acestui sezon din cauza gripei. Toate victimele aveau un lucru în comun - nu erau vaccinate antigrial. 5 nu aveau alte afecțiuni, în timp ce 42 dintre ele aveau condiții medicale preexistente (alte afecțiuni).Pentru a se declara epidemie de gripă, este nevoie de de 3 săptămâni în care numărul cazurilor diagnosticate să fie mai mare decât numărul cazurilor estimate.Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a precizat, vinerea trecută, că Ministerul nu va lua măsuri suplimentare în cazul în care va fi declarată epidemie de gripă, deoarece autoritățile acționează, în acest moment, la fel ca în cazul unei epidemii.Sorina Pintea a mai anunțat că nu se va lua măsura închiderii școlilor, ci "fiecare școală, fiecare clasă va putea cere suspendarea cursurilor dacă 20% dintre copii lipsesc (din cauza gripei - n.red.). Se vor închide punctual, acolo unde sunt probleme, Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar pot decide acest lucru."Ministrul Sănătății a subliniat că "suntem în plin sezon gripal, ca în fiecare an în această perioadă. Am avut două săptămâni cu caracter epidemic. Conform specialiștilor, suntem în pragul unei epidemii.", spunea ministrul Sănătății, adăugând că cel mai bun lucru care se poate face în această situație este respectarea recomandărilor specialiștilor în acest caz. Sorina Pintea a subliniat că "nu este o surpriză că în fiecare iarnă avem gripă".România nu a întrunit până acum, în ciuda exploziei de cazuri din ultima perioadă, criteriile pentru declararea oficială a unei epidemii de gripă, care nu sunt stabilite de fiecare țară în parte, ci de Organizația Mondială a Sănătății. Unul dintre cele mai importante este înregistrarea a 1.500 de cazuri la fiecare 100 de mii de locuitori. Ne-am putea confrunta, însă, cu o epidemie de gripă săptămâna aceasta., comparativ cu cele luate în acest moment,, specialiștii Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.Ultimele două săptămâni au fost caracterizate de specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică drept săptămâni epidemice, însă pentru declararea unei epidemii este nevoie de succesiunea a cel puţin 3 săptămâni epidemice.- creştere de minim 20% a numărului de îmbolnăviri faţă de nivelul aşteptat (media aritmetica a numărului de cazuri raportate în trei săptămâni anterioare) şi cel puţin 10% virusuri gripale aparţinând aceluiaşi subtip în izolatele din totalul produselor patologice testate, potrivit specialiștilor Institutului Național de Sănătate Publică.Pentru o perioadă epidemică este nevoie, însă, de(ce îndeplinesc criteriile de mai sus).Două țări vecine României,, în urmă cu două săptămâni,, însă ambele îndeplinesc condițiile Organizației Mondiale a Sănătății. Ungaria a declarat epidemie la nivel național, iar Bulgaria la nivelul a 8 județe.Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a ținut, de asemenea, să sublinieze că, potrivit specialiștilor, esteși a amintit că "vaccinul anti-gripal nu este introdus în schema obligatorie, dar recomandarea specialiștilor este să ne vaccinăm."Sorina Pintea a precizat că Ministerul Sănătății a comandat, în acest an, 1,3 milioane de doze de vaccin anti-gripal, în condițiile în care estimarea de doze necesare era de 1,1 milioane. Estimarea Ministerului Sănătății se face în funcție de numărul persoanelor încadrate în categoriile de risc - în special copii și persoane în vârstă, care primesc vaccinul, la cerere, de la medicul de familie. Ministrul Sănătății a subliniat că și pentru cadrele medicale există recomandarea să se vaccineze, acolo unde nu sunt contraindicații.Fals. Într-adevăr, medicii recomandă ca oamenii să se vaccineze din timp, împotriva gripei, de obicei până la sfârșitul lunii octombrie, deși focarele de gripă pot apărea și mai devreme. Totuși, atâta timp cât virusurile gripale circulă, nu este niciodată prea târziu pentru a ne vaccina, chiar și în luna ianuarie, când sezonul de gripă este probabil să fi atins punctul maxim. Potrivit specialiștilor CDC, gripa poate dura până în luna mai, așadar nu e târziu să vă vaccinați!