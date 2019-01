Încă 4 români au murit de gripă, inclusiv un bărbat de 40 de ani, fără alte afecțiuni. Numărul victimelor a urcat la 43

​​43 de români au murit de gripă de la începutul acestui sezon, boala făcând 4 noi victime în weekend: un bărbat de 40 de ani din Giurgiu, care nu avea alte afecțiuni, și alte 3 persoane care aveau condiții medicale preexistente (sufereau de alte afecțiuni): o femeie de 87 de ani din Iași, un bărbat de 49 de ani din Brăila și un bărbat de 93 de ani din București. Ministerul Sănătății ar urma să anunțe mâine dacă sunt sau nu întrunite condițiile pentru a declara epidemie de gripă în România.





Cele mai recente 4 decese cauzate de gripă:





40. Femeie in varsta de 87 de ani, din jud.Iasi, confirmata cu virus gripal tip A, in curs de subtipare, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata anti-gripal.

Data decesului: 27/01/2019





41. Barbat in varsta de 49 de ani, din jud.Braila, confirmat cu virus gripal tip A, in curs de subtipare, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal.

Data decesului: 24/01/2019





42. Barbat in varsta de 93 de ani, din mun.Bucuresti, confirmat cu virus gripal tip A, nesubtipat, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal.

Data decesului: 25/01/2019





43. Barbat in varsta de 40 de ani, din jud.Giurgiu, confirmat cu virus gripal tip A, nesubtipat, fara conditii medicale preexistente cunoscute si cu antecedente vaccinale necunoscute (neasigurat).

Data decesului: 24/01/2019









Sorina Pintea: Autoritățile acționează deja ca în cazul unei epidemii





Ministerul Sănătății ar urma să anunțe, în cursul zilei de mâine sau cel târziu miercuri, dacă sunt întrunite condițiile pentru a declara epidemie de gripă în România - au fost două săptămâni epidemice, iar dacă urmează și a treia săptămână, va fi declarată epidemie de gripă.





Pentru a putea declara epidemie este nevoie de 3 săptămâni în care numărul cazurilor diagnosticate să fie mai mare decât numărul cazurilor estimate.





Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a precizat, vinerea trecută, că ministerul nu va lua măsuri suplimentare în cazul în care va fi declarată epidemie de gripă, deoarece autoritățile acționează, deja, la fel ca în cazul unei epidemii. Sorina Pintea a adăugat că nu se va lua măsura închiderii școlilor, ci "fiecare școală, fiecare clasă va putea cere suspendarea cursurilor dacă 20% dintre copii lipsesc (din cauza gripei - n.red.). Se vor închide punctual, acolo unde sunt probleme, Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar pot decide acest lucru."







Sorina Pintea a amintit că "suntem în plin sezon gripal, ca în fiecare an în această perioadă. Am avut două săptămâni cu caracter epidemic. Conform specialiștilor, suntem în pragul unei epidemii."



"În fiecare an, în această perioadă are loc o circulație a virusului gripal. Eu nu cred că trebuie să facem din asta un caz special", spune ministrul Sănătății, adăugând că cel mai bun lucru care se poate face în această situație este respectarea recomandărilor specialiștilor în acest caz. Sorina Pintea a subliniat că "nu este o surpriză că în fiecare iarnă avem gripă".