10YearsChallenge România, de la unul dintre pionierii vaccinării anti-HPV, la țara în care cinci femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin

În acest moment, părinții care vor să își vaccineze fiicele adolescente împotriva virusului HPV sau sunt sfătuiți de medicii de familie să facă acest lucru au o singură opțiune: să cumpere vaccinul. În multe familii sărace, în special din mediul rural, acest lucru este, însă, aproape imposibil. O doză de vaccin anti-HPV costă în jur de 600 de lei. Pentru imunizarea fetelor cu vârsta între 11 și 14 ani sunt necesare două doze la interval de 6 luni, în timp ce, după vârsta de 14 ani, trebuie administrate 3 doze la un interval de minimum o lună între prima și a doua și de 6 luni a treia.



A doua opțiune este înscrierea pe lista de așteptare a medicului de familie. Medicii de familie pot colecta cereri de la părinții adolescentelor care doresc să își vaccineze fiicele, însă aceste solicitări sunt puse pe lista de așteptare, în eventualitatea în care Ministerul Sănătății va cumpăra vaccinul. El nu poate fi distribuit gratuit deoarece nu există în acest moment, nefiind cumpărat de Ministerul Sănătății.

HotNews.ro întrebat Ministerul Sănătății, la finalul anului 2018, care sunt planurile în privința vaccinării împotriva virusului HPV și când vor fi alocați bani pentru un program de vaccinare.



"Ministerul Sănătății are în intenție achiziționarea vaccinului HPV, în vederea reînceperii campaniei de vaccinare împotriva infecției cu HPV pentru anul 2019. Conform Organizației Mondiale a Sănătății 377/2017, vaccinarea se realizează pentru fetele din grupa de vârstă 11-13 ani, la cererea parinților. Ținând cont că în ultimul an numărul cererilor de vaccinare a fost de aproximativ 6000/trimestru, Ministerul Sănătății intenționează realizarea demersurilor pentru încheierea unui acord cadru pentru 4 ani, necesarul minim estimat fiind de 50.000 de doze, iar în funcție de cererile care se vor înregistra să fie achiziționate dozele necesare", este răspunsul instituției conduse de Sorina Pintea.HotNews.ro a stat de vorbă cu, coordonatorul Grupului Național de Vaccinologie din cadrul Societății de Medicină de Familie din România, despre cifrele sumbre privind incidența și mortalitatea provocată de cancerul de col uterin în țara noastră.Concluzia medicului este că ", adică acea intervenție specifică împotriva agentului cauzator, cel care inițiază, practic, leziunile care duc în final la cancer și, care înseamnă să depistezi acele femei la care leziunile au fost inițiate până la a ajunge în faza de cancer invaziv. Din păcate, în România, cifrele spun că în fiecare an sunt descoperite aproximativ 4.000 de cazuri noi și în fiecare an pierdem în jur de 2.000 de femei din cauza acestei boli."Gindrovel Dumitra atrage atenția că "Gândiți-vă că 2.000 de femei înseamnă că în fiecare an România pierde o localitate din mediul rural. E o cifră pe care nu știu dacă noi ne-o permitem, dar tragedia constă în faptul că aceste femei sunt de obicei femei tinere, femei care nu ar trebui să moară, femei din grupa de vârstă 20 până în 40-50 de ani care sunt mame, care sunt soții și care lasă în urmă alte tragedii."

O femeie din Brașov are cancer de col uterin, dar refuză să își vaccineze fiica de 16 ani

Virusul HPV - cea mai cunoscută infecție cu transmitere exclusiv sexuală din lume, "vinovată" pentru declanșarea câtorva tipuri de cancer

Gindrovel Dumitra era medic de familie și în, primul și singurul an în care în România a existat un program de vaccinare gratuită împotriva HPV, cu vaccinuri cumpărate de Ministerul Sănătății. Își amintește că"din cauză că un grup de iresponsabili, ca să nu spun altfel, au generat o campanie anti-vaccinare cu argumente false, care a făcut, în final, ca părinții să refuze acest vaccin. În acești 10 ani puteau să fie vaccinate toate aceste cohorte. Înseamnă că 10 ani înmulțit cu 2.000 de femei care mor în fiecare an ar fi dus la 20.000 de femei care ar fi fost salvate".El subliniază că, după acel eșec,. "Acolo unde părintele trebuie să înțeleagă foarte bine care este rolul acestui vaccin și care este profilul de siguranță, respectiv de eficiență. Absența campaniei de informare în anul 2008 a luat pe nepregătite Ministerul Sănătății și a dus, practic, la eșecul acelei campanii de vaccinare. Obligatoriu trebuie gândită o campanie de informare.""Datele în ceea ce privește impactul vaccinării HPV le avem deja din țări precum Australia, care arată că reduce considerabil numărul de cazuri de cancer, iar pe de altă parte arată reducerea considerabilă a numărului de leziuni necanceroase, cum ar fi verucile vulgare, cele care apar pe tegument și care sunt produse de anumite subtipuri de virus HPV. Cum spuneam, există o experiență de peste 12-14 ani în alte state care au vaccinat cu acest vaccin și există argumente aduse acum 10 ani care nici atunci nu au stat în picioare și cu atât mai mult nu mai pot sta acum în picioare", explică medicul."Pe de altă parte, lucrurile nu mai stau așa cum s-a întâmplat în anul 2008, pentru că de atunci până acum, noi, Societatea Națională de Medicină de Familie, am desfășurat cel puțin 3 campanii de informare în rândul colegilor noștri medici de familie legat de vaccinarea HPV pe de o parte, iar pe de altă parte, Direcțiile de Sănătate Publică au colectat, la nivel național, un număr destul de mare de cereri din partea părinților pentru ca copiii lor să fie vaccinați. Din punctul meu de vedere, trebuie prioritizate în acest moment, cumpărate vaccinurile HPV pentru acei părinți care deja au semnat acele cereri pentru vaccinare, pentru că în felul acesta constituim bulgărele de încredere, bulgăre care trebuie să se rostogolească și să atragă din ce în ce mai mulți părinți în a accepta să primească vaccinul HPV pentru fetițele lor", adaugă medicul.Concluzia lui Gindrovel Dumitra este că "Ministerul Sănătății poate să cumpere acest vaccin. Acest vaccin este împotriva virusului HPV, virus care generează leziunile care duc la cancerul de col uterin, dar nu numai la cancerul de col uterin. Ele pot să genereze mai multe tipuri de cancer, care sunt inițiate de virusul HPV: cancerul vulvar, cancerul vaginal, anumite forme de cancer de piele, cancerul laringian, cancerul faringian, cancerul penian la bărbați..""Beneficiul nu este doar al unei femei care urmează să fie salvată de la moarte. Este un beneficiu al întregii familii - al copiilor acelei femei, al soțului acelei femei și, nu în ultimul rând, al societății noastre. Sper ca Guvernul României să prioritizeze într-un final, din punct de vedere financiar, alocarea resurselor", subliniază medicul.HotNews.ro a descoperit cazul unei femei din Brașov care a refuzat să își vaccineze fiica de 16 ani împotriva virusului HPV, cu toate că ea, mama, a descoperit că suferă de carcinom de col uterin."Această doamnă are carcinom de col uterin (cancer). Ea s-a dus direct în Austria și s-a tratat. Din fericire, l-a prins într-o fază incipientă și totul a decurs ok. Acum,", a povestit Mihaela Corina Mihăilescu, medicul de familie al femeii, pentru HotNews.ro.Femeia care suferă de carcinom de col uterin a refuzat să ofere vreo explicație pentru faptul că, în ciuda sfatului medicului, nu dorește să își vaccineze fiica:, spune medicul.Medicul Mihaela Corina Mihăilescu spune că a mai avut și alte cazuri de părinți care au refuzat să își înscrie fiicele pe lista de așteptare pentru vaccin, dar cazul mamei bolnave este de departe cel mai șocant.. Și, mai ales, când s-a luat acordul părintelui prin școli, când erau campaniile școlare, și pe vremea când noi eram copii, părintele nu era întrebat dacă dorește sau nu să își vaccineze copilul. Și copilul meu a venit în clasa zero acasă cu o hârtiuță pe care să o semnez dacă sunt de acord să îi fac vaccinul antipolio. În momentul ăla s-a stricat tot, pentru că unora li se pare ceva suspect", mărturisește medicul Mihaela Corina Mihăilescu.Medicul Mihaela Corina Mihăilescu subliniază, de asemenea, faptul că: "Prietena mea care este ginecolog și-a vaccinat fetița la 16 ani. Efectul maxim al acestui vaccin este după 5 ani. Chiar și prietena mea ginecolog a refuzat la medicul de familie la intervalul la care este făcut și a spus:Și atunci, ea a ales să își vaccineze fiica, dar când a făcut 16 ani și nu în intervalul 11-14 ani. Și a preferat să și-l plătească. Și ăsta poate să fie un motiv, pentru că statul îți dă, dar îți dă strict pentru lotul de fetițe 11-14 ani. Dacă vrei să o vaccinezi la 16 ani, nu intră în categoria de vârstă, trebuie să îi plătești din bani proprii. Poate și ăsta să fie un motiv. Înțeleg că vârsta de începere a vieții sexuale a mai coborât, dar nu înțeleg de ce statul român acordă vaccinul gratuit doar pentru intervalul de vârstă 11-14 ani.Până la 14 ani, în accepțiunea DSP-urilor, înseamnă 15 ani fără o zi."Virusul HPV (Human Papiloma Virus) este cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere exclusiv sexuală din lume, potrivit Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Victor Babeș din București pe parcurcul vieții,. (sursa: Institutul Național de Sănătate Publică ).În multe cazuri, virusul este eliminat de sistemul imunitar al organismului, dar, atunci când acest lucru nu se întâmplă, i