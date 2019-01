De ce România nu a declarat epidemie de gripă, precum Ungaria și Bulgaria: Nu întrunim criteriile, dar ne-am putea confrunta cu o epidemie peste două săptămâni

Bilanțul gripei și infecțiilor respiratorii în acest moment în România

Criterii de evaluare a formelor de manifestare a gripei, agreate de Organizația Mondială a Sănătății (sursa: Centrul National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile):

focar local - creșterea morbidității peste nivelul așteptat la nivel local (județ) sau focare în două sau mai multe colectivități din județ, cu confirmări de laborator.

activitate regională - creșterea morbidității peste nivelul maxim așteptat în unul sau mai multe județe din teritoriul de supraveghere regional, dar numai cu confirmări de laborator.

săptămână epidemică - creștere de minim 20% a numărului de îmbolnăviri față de nivelul așteptat (media aritmetică a numărului de cazuri raportate în trei săptămâni anterioare) și cel putin 10% virusuri gripale aparținând aceluiași subtip în izolatele din totalul produselor patologice testate.

perioadă epidemică - succesiunea a cel puțin 3 săptămâni epidemice (care îndeplinesc criteriile de mai sus).

epidemie extinsă - creșterea morbidității peste nivelul maxim așteptat în una sau mai multe regiuni, populația însumată a acestor regiuni totalizând 50% sau mai mult din populația totală a țării, cu confirmări de laborator în toate zonele în care se înregistrează creșteri ale numărului îmbolnăvirilor.



Cum să te ferești de gripă. Sfaturile specialiștilor Specialiștii recomandă triajul epidemiologic zilnic în orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu scoaterea temporară din colectivitate a celor depistați cu simptomatologie respiratorie.

Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugerează gripa și care poate stabili o eventuală indicație pentru spitalizare;

Izolarea voluntară la domiciliu a persoanelor care prezintă simptomatologie asemănătoare gripei;

Respectarea etichetei tusei și strănutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau tuse/strănut la nivelul părții interne a articulației cotului);

Igiena adecvată a mâinilor, în vederea reducerii răspândirii virusului;

Purtarea echipamentului de protecție adecvat (măști, mănuși, halate) de către vizitatori și personalul medical;

Continuarea vaccinării antigripale. Cea mai eficientă metodă de a evita îmbolnăvirea este vaccinarea.

toate la persoane nevaccinate, și. Prin comparație, în aceeași săptămână a anului trecut se înregistrau doar 80 de cazuri de gripă.România este, deocamdată,, însă, în cazul în care se va menține tendința actuală de creștere a cazurilor,Specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică au anunțat oficial debutul sezonului gripal și faptul că: pentru declararea unei epidemii este nevoie de succesiunea a cel puţin 3 săptămâni epidemice.- creştere de minim 20% a numărului de îmbolnăviri faţă de nivelul aşteptat (media aritmetica a numărului de cazuri raportate în trei săptămâni anterioare) şi cel puţin 10% virusuri gripale aparţinând aceluiaşi subtip în izolatele din totalul produselor patologice testate, potrivit specialiștilor Institutului Național de Sănătate Publică., însă, de succesiunea a cel puţin 3 săptămâni epidemice (ce îndeplinesc criteriile de mai sus).Ministrul Sănătății,, avertizează că ", având în vedere că săptămâna trecută numărul cazurilor de gripă a depăşit numărul cazurilor estimate, săptămâna trecută a fost săptămâna epidemică.""Ne putem aștepta la o creștere semnificativă a numărului de îmbolnăviri în următoarele săptămâni. Am cerut autorităților de sănătate publică locale să monitorizeze evoluția situației epidemiologice la nivel județean. Inspectoratele școlare, vor recomandă triajele epidemiologice zilnice în colectivități – școli, grădinițe, creșe . DSP –urile vor fi informate zilnic asupra numărului de îmbolnăviri depistate, pentru a realiza o evaluare locală și a stabili măsurile necesare pentru limitarea răspândirii virusului gripal", a precizat ministrul Sorina Pintea.Două țări vecine României,, au declarat, săptămâna aceasta,, însă ambele îndeplinesc condițiile Organizației Mondiale a Sănătății.La nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (gripă clinică, IACRS și pneumonii) a fost de 90.963 în săptămâna 7-13 ianuarie, cu 21,3% mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent (74.953) și cu 71.6% mai mare comparativ cu cel din săptămâna anterioară (52.991) - creșterea este datorată în parte și datelor neraportate in săptămâna anterioară, ca urmare a zilelor nelucrătoare (sărbătorilor legale).În acest interval s-au înregistrat la nivel național 1.155 de cazuri de gripa clinică comparativ cu 80 cazuri înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut.Ministrul Sănătății a făcut un apel și către populație pentru aplicarea cu rigurozitate aÎn funcție de situația epidemiologică din fiecare zonă, unitățile sanitare sunt responsabile să introducă limitarea accesului vizitatorilor în spitale, în special in secțiile cu risc crescut.În acest sezon, Ministerul Sănătății a achiziționat 1.300.000 de doze și până în acest moment au fost vaccinate prin cabinetele medicilor de familie 1.244.299 de persoane din categoriile de risc, care beneficiază de vaccinare gratuită. Restul de 55.701 vaccinuri se afla în cabinetele medicilor de familie sau în stocul DSP.Ministrul Sănătății a cerut o situație cu numărul de doze suplimentare solicitate de medicii de familie pentru a analiza necesitatea achizitionarii de noi vaccinuri.