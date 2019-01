Guvernul înființează Agenția Națională de Informatizare a Sănătății: Diversitatea aplicațiilor folosite de instituțiile sanitare, fără standardizarea informațiilor, duce la centralizare greoaie sau imposibilă

Ministerul Sănătății va avea în subordine Agenția Națională de Informatizare a Sănătății, ce urmează să fie înființată în perioada următoare și condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit pentru un mandat de 5 ani, prin decizie a premierului, potrivit unui proiect de ordonanță de modificare pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat pe site-ul instituției. Agenția Națională de Informatizare a Sănătății va avea ca principal obiectiv "dezvoltarea şi implementarea sistemului informaţional în sănătate", în condițiile în care "diversitatea aplicațiilor de management folosite de instituțiile sanitare, fără standardizarea informațiilor, duce la o centralizare greoaie sau, în unele situații, imposibilă".





Agenția Națională de Informatizare a Sănătății va fi finanțată "din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, putând realiza venituri suplimentare și din alte surse conform legii".





Textul proiectului de Ordonanță ce prevede înființarea Agenției Naționale de Informatizare a Sănătății:



"ORDONANŢĂ pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii



În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI din Legea nr. 4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă



Articol unic. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:



Art. I. După articolul 16, se introduce un nou articol, art. 16¹ următorul cuprins:



Art. 16¹ (1) Se înființează Agenția Națională de Informatizare a Sănătății, instituție publică, de specialitate, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Sănătății, condusă de un președinte cu rang de Secretar de Stat, numit pentru un mandat de 5 ani, prin decizie a prim-ministrului;



(2) Agenția Națională de Informatizare a Sănătății este finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, putând realiza venituri suplimentare și din alte surse conform legii;



(3) Agenția Națională de Informatizare a Sănătății are ca domeniu de activitate elaborarea, promovarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale de e-Health, ca parte din Strategia Națională de Sănătate a României;



(4) Agenția Națională de Informatizare a Sănătății are următoarele obiective principale:

a) dezvoltarea şi implementarea sistemului informaţional în sănătate.

b) colectarea, analiza, diseminarea datelor din sistemul de sănătate, precum şi prelucrarea datelor şi transmiterea rezultatelor cu privire la aceste date către Ministerul Sănătății și instituțiile cu atribuții în acest domeniu;

c) fundamentarea politicilor și strategiilor din domeniul sănătății;

d) dezvoltarea de standarde informaţionale, definiţii şi dicţionare de date;

e) dezvoltarea şi stabilirea de seturi de date minimale;

f) evaluarea şi realizarea de recomandări referitoare la calitatea datelor şi informaţiilor;

g) promovarea şi participarea la cercetarea şi dezvoltarea naţională în domeniul ehealth;

h) dezvoltarea sistemelor de telemedicină și a platformelor de utilizare partajată a informaţiilor şi datelor între pacienţi şi furnizorii de servicii, între profesioniştii din sănătate şi reţele de informaţii de sănătate;

i) promovarea de acţiuni comune pentru asigurarea securităţii confidenţialităţii datelor din sănătate

j) dezvoltarea de ghiduri referitoare la accesul la informaţia deţinută de instituțiile din sănătate

k) dezvoltarea specificaţiilor celor mai adecvate pentru achiziţionarea de tehnologie din domeniul informatic pentru sistemul de sănătate, în colaborare cu ceilalţi parteneri din sistemul de sănătate.

l) Alte obiective stabilite prin hotărâre a Guvernului României.



(5) Organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Informatizare a Sănătății se realizează prin hotărâre a Guvernului României în termen de 60 zile de la publicarea prezentei ordonanțe.



Art. II. Anexa nr. 2, litera C din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe.



PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ"