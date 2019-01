Pintea, despre cazul copilului din Râmnicu Vâlcea: Dacă se constată inadvertențe în actul medical, urmează plângerea penală

”Corpul, DSP, inspectorii deja au făcut primele cercetări acolo, părinții copilului au pus la dispoziție niște înscrisuri. Pe de altă parte am avut o discuție cu președintele CJ Vâlcea care își va da tot concursul pentru clarificarea situației. Am luat legătura cu CNSAS pentru a putea trimite și de acolo Corpul de Control, pentru a putea elucida, pentru a vedea exact ce s-a întâmplat. Iar dacă din punct de vedere al actului medical se constată inadvertențe, din punctul nostru de vedere urmează plângerea penală. Părinții pot să depună sesizare la Colegiul Medicilor pentru eventuale acuzații de malpraxis, acuzații pe care noi nu suntem în măsură să le cercetăm”, a declarat ministrul la Digi 24.De asemenea, Pintea a spus că își cere scuze familiei, adăugând că a discutat cu părinții și cu bunicul copilului.Un bebeluș de un an și o lună a ajuns cu febră la Spitalul Județean Vâlcea pe 3 ianuarie, pe 4 ianuarie el fiind trimis la Spitalul Marie Curie din Bucureşti în stare gravă.Peste 100 de persoane au protestat, sâmbătă dimineață, în fața Spitalului Județean din Vâlcea, după ce un bebeluș internat cu febră la secția de pediatrie a unității a ajuns în comă la Spitalul Marie Curie din București.