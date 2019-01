Sorina Pintea despre copilul în moarte cerebrală a cărui familie acuză medicii de malpraxis: Nu s-au respectat protocoalele de transfer şi procedurile

"Şi eu am declanşat o anchetă împreună cu inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, dar copilul de un an şi jumătate a fost internat în data de 3 ianuarie cu diagnosticul de laringită acută. În data de 4 ianuarie, dimineaţa, starea copilului s-a agravat şi în acel moment au început demersurile, spun cei de la spital (Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea - n.r.), pentru transferul copilului în Bucureşti. Tot ce pot să vă spun, în afară de rezultate anchetei care mi se vor aduce la cunoştinţă, e că nu s-au respectat întocmai protocoalele de transfer şi procedurile", a declarat joi, Sorina Pintea, pentru Agerpres.Ministrul Sănătății a explicat că, în momentul în care se doreşte transferul unui pacient aflat în stare critică, se anunţă Comitetul Operaţional pentru Situaţii de Urgenţă care ia legătura cu spitalele din Bucureşti: "În momentul în care se doreşte transferul unui pacient critic, se anunţă Comitetul Operaţional pentru Situaţii de Urgenţă (COSU) care ia legătura cu spitalele din Bucureşti, anunţând că este necesar transferul unui pacient critic. La 14,00 s-a luat legătura cu cei de la COSU, iar la 14,30 s-a primit acceptul de transfer de la Spitalul 'Marie Curie'. Între timp, eu am înţeles că medicii de la Vâlcea au luat legătura personal cu medici de la spitalele din Bucureşti ori acest lucru întârzie foarte mult. Pacientul a fost transferat cu ambulanţa, neexistând posibilitatea transferului aerian în acel moment."Sorina Pintea a adăugat că nu va trimite Corpul de Control la Spitalul din Vâlcea: "Direcţia de Sănătate Vâlcea, prin inspectori, va face o anchetă internă să vadă exact ce s-a întâmplat, dar nici eu, nici DSP nu ne putem antepronunţa cu privire la un posibil caz de malpraxis, asta vor decide specialiştii."Conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea ar putea solicita declanşarea unei anchete interne la secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă, după ce un copil de un an, internat o zi aici, a ajuns în stare foarte gravă la un spital din Bucureşti.Reprezentanţii CJ Vâlcea susţin că au fost informaţi despre acest caz, miercuri, de rudele copilului, acestea suspectându-i pe medicii care l-au consultat pe micuţ că au pus un diagnostic greşit.​Copilul în vârstă de un an și jumătate a cărui familie a acuzat medicii de la Spitalul Judeţean din Vâlcea de malpraxis este în moarte cerebrală la Spitalul Marie Curie din București, potrivit Digi 24. Copilul a fost transferat în stare gravă în capitală după ce, spun părinții săi, medicii vâlceni i-au pus diagnosticul de laringită și i-au făcut analizele abia la o zi după internare, când starea sa se agravase.Rudele micuțului spun că au fost anunțate de medicii bucureșteni că acesta este în moarte cerebrală de gradul III și nu își va mai reveni.Copilul a ajuns la spitalul judeţean din Râmnicu Vâlcea cu febră, iar după internare, starea lui s-a înrăutăţit, spune familia.