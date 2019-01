Sorina Pintea: Nu se pune problema ca rezidenţii să îşi plătească studiile dacă vor să plece din ţară

"Nu am spus niciodată chestiunea asta cu plătitul studiilor. Am spus că trebuie să găsim soluţii să ţinem medicii în ţară, pentru că statul român investeşte mult într-un medic şi pregătire profesională şi financiar. Avem nevoie să ne respectăm rezidenţii. În acest moment nu se pune problema", a declarat Sorina Pintea la Realitatea TV, întrebată dacă rezidenţii vor fi puşi să plătească studiile în cazul în care vor să plece din ţară după ce termină rezidenţiatul, potrivit Agerpres.Ministrul Sănătății a adăugat că rezidenţii trebuie respectaţi: "Eu am spus întotdeauna că noi trebuie să avem grijă de rezidenţii noştri, dar pornind de la pregătirea profesională. Trebuie să îi pregătim aşa cum trebuie. Am făcut la un moment dat o declaraţie că nu sunt bine pregătiţi şi am fost înţeleasă greşit. Eu, de fapt, vreau să spun că trebuie să ne respectăm rezidenţii, dar respectul vine din felul în care îi pregătim, să le asigurăm posibilitatea să înveţe."Ministrul Sănătății a fost ținta unui val de critici în noiembrie anul trecut, când a declarat că "Ne gândim la un act adiţional la contractul de muncă pe care fiecare rezident îl are cu spitalele unde prestează, având în vedere că ei sunt plătiţi din bugetul de stat, finanţaţi direct din bugetul Ministerului Sănătății. Ne gândim la o modalitate de a-i face să stea un anumit număr de ani în ţară pentru că, ştiţi foarte bine, în urma aplicării Legii salarizării salariile rezidenţilor au crescut considerabil."Sorina Pintea mai spunea atunci că în mediul rural sunt aproximativ 700 de cabinete de medici de familie neocupate: "În acest moment, în România există în jur de 700 de cabinete de medici de familie din zona rurală neocupate."Sorina Pintea a mai afirmat atunci că în 2018 a fost suplimentat numărul de locuri la rezidenţiat pentru specialităţile deficitare - medicină de familie şi epidemiologie: "Eu cred că vocaţional s-au înscris doar şase, ceilalţi nu s-au înscris, decât au accesat la un loc, pentru că au avut medie mai mică, din cauza salariilor. Mărindu-se salariile mult la medicii specialişti, partea de medicină de familie a rămas oarecum în urmă, dar am precizat de nenumărate ori - vom încerca să facem un echilibru, va trebui să facem acest echilibru. Să nu uităm că au fost momente în care medicii de familie erau mult mai bine plătiţi decât un medic specialist, de exemplu."