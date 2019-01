Spitalul din Bistrița dă în judecată o femeie care a scris pe Facebook că medicii "te lasă să mori" dacă nu primesc șpagă

"Dacă nu le dai bani te lasă să mori (...). Când am ajuns la Cluj cu copilul, medici de aici, de la Pediatrie 2, mi-au spus că viața copilului era contra cronometru, deci era să moară. M-o ținut o lună la Bistrița și m-a trimis cu copilu' la Cluj aproape mort", a scris femeia pe Facebook.Tânăra mamă din comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud, care a ajuns cu unul dintre gemenii săi de 8 luni la spital, va fi dată în judecată de conducerea Spitalului de Urgență Bistrița-Năsăud, după ce medicii de la pediatrie au fost acuzați de aceasta pe Facebook că au fost la un pas să îi omoare copilul pentru că nu ar fi primit șpagă.Postarea femeii a adunat mii de distribuiri și sute de comentarii, iar după verificarea situației, conducerea spitalului a decis să reacționeze.Colegiul director al Spitalului de Urgență a stabilit ca femeia să fie dată în judecată pentru defăimare și acolo să aibă posibilitatea să probeze cele afirmate pe rețeaua de socializare."Noi am pregătit deja toate actele necesare, le-am înaintat avocatului care urmează în foarte scurt timp să le depună la instanță. Suntem deciși să mergem cu procesul mai departe pentru a-i oferi doamnei posibilitatea să probeze în instanță cele afirmate. Adunăm încă informații de la toate publicațiile, din toată țara, tot ce s-a scris pentru că au fost foarte multe... Noi mergem absolut pe calea legală: am solicitat și de la Colegiul Medicilor din Bistrița, în baza codului de deontologie medicală, să ne comunice dacă medicii de la Cluj susțin afirmațiile făcute de mămică în numele lor, pentru că nu este absolut nimic real din ceea ce a prezentat dânsa. A avut o explozie emoțională, din păcate fără să vadă ambele fețe ale momentului. Actele sunt pregătite pentru instanță și vor fi depuse în scurt timp pentru că nu vreau să las treburile așa", a declarat, pentru Mediafax, managerul Spitalului de Urgență Bistrița-Năsăud, Gabriel Lazany.Tânăra mamă a ajuns la spital cu unul dintre copii, la finele anului trecut, după care a scris pe Facebook despre medici că nu s-ar fi ocupat de copil și că l-au trimis mai apoi spre Cluj, unde ar fi ajuns în stare foarte gravă.Managerul Spitalului de Urgență din Bistrița, Gabriel Lazany, susține că nimic din cele afirmate de femeie nu este real, ci că aceasta ar fi ajuns cu copilul bolnav la spital la începutul lunii decembrie și după o săptămână s-a externat pe propria răspundere. A revenit apoi, după o săptămână, cu copilul în stare foarte gravă, ulterior fiind transferată la Cluj.