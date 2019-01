4 oameni au murit din cauza gripei. Sorina Pintea: Ne aşteptăm la o circulaţie mai intensă a virusului

"Din păcate, în acest moment avem patru decese cauzate de virusul gripal: două în Galaţi, unul în Arad şi unul în Târgu Mureş. Nu putem vorbi despre o epidemie la gripă în acest moment. Numărul cazurilor de gripă este sub numărul cazurilor din perioada precedentă, din perioada similară a anului trecut. Dar pot să spun că anul acesta vaccinarea antigripală pe grupe de risc a început la 15 septembrie. Am promis că livrăm atunci primele vaccinuri şi am făcut-o. Am suplimentat numărul de doze la 1.300.000 de doze de la 1.000.000 şi acum mai avem în stoc 170.000 de doze. Aş vrea să le mulţumesc public medicilor de familie pentru că s-au implicat în această campanie. Dacă avem 1.100.000 de doze deja făcute, asta înseamnă că s-a muncit", a declarat Sorina Pintea, la Antena 3, potrivit Agerpres.Ministrul Sănătății a încurajat populaţia din grupele de risc să îşi facă vaccinul antigripal, deoarece se aşteaptă la o circulaţie mai intensă a acestui virus."Aş încuraja mai departe populaţia din grupele cu risc să meargă la medicul de familie să se vaccineze, să nu uităm că anul trecut perioada de vârf a fost luna februarie, deci ne aşteptăm la o circulaţie mai intensă a virusului gripal. În acest moment sunt doar focare sporadice, este Bucureştiul, vestul ţării", a afirmat Sorina Pintea.