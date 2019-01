Bebeluș născut cu o malformație gravă a inimii la Cluj. Singurii doi medici din Transilvania care l-ar putea opera sunt în concediu

Un băiețel născut pe data de 2 ianuarie la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Dominic Stanca" din Cluj suferă de o malformație gravă a inimii (a fost diagnosticat cu transpoziția vaselor mari si defect septal), iar singurii doi medici din Transilvania care l-ar putea opera sunt în concediu la început de an. Intervenția chirurgicală ar trebui făcută cât mai rapid, în primele zile/săptămâni de viață ale copilului. Cazul a fost semnalat de deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, care lansează "un apel public la medicii care sunt capabili să-l opereze pe acest copil să intervină și să încerce să-i salveze viața".







Postarea lui Emanuel Ungureanu pe Facebook:



"Apelul unui tată disperat!



Am fost sunat acum câteva minute de către tatăl copilașului nou- născut, Zoltan Ștefan.



Băiețelul s-a născut la Cluj în data de 2 ianuarie și a fost diagnosticat cu transpoziția vaselor mari si defect septal, o gravă malformație a inimii.



Părinții copilașului grav bolnav au fost informați de medicii neonatologi de la Spitalul Stanca din Cluj-Napoca despre faptul că cei doi medici din Transilvania capabili să opereze această malformație, doctorul Chira și doctorul Suciu sunt în concediu.



Fac un apel public la medicii care sunt capabili să-l opereze pe acest copil să intervină și să încerce să-i salveze viața.



Sunt convins că medicii de la secția Ginecologie "Dominic Stanca" caută deja soluții pentru ca acest copil să fie îngrijit de urgență într-un loc potrivit.



Nu este niciun secret că România are o problemă uriașă pe multe specializări, chirurgia cardiacă este una din ele.



Suntem datori să ne mobilizăm pentru a salva cât mai multe vieți.



Am postat fotografia lui Ștefan cu acordul părinților lui."