Medicul Vasi Rădulescu, sfaturi pentru 2019: Nu există detox. E un marketing care ia mințile multora / Antibioticele n-au efect în viroze / Curentul e un mit românesc, nu dă nicio boală

Medicul Vasi Rădulescu publică, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, o listă de "30 de lucruri care vor fi valabile și-n 2019". Printre acestea: "Homeopatia este eficientă doar în sindromul buzunarelor preapline. În rest nu tratează absolut nimic. Nu e nicio relație între vaccinuri și autism. Oricât ar inventa sau scormoni unii. Nu există detox. E un marketing care ia mințile multora. Toxinele și produșii de metabolizare sunt scoși din corp de rinichi, ficat, plămâni, piele."







Vasi Radulescu este medic cardiolog și fondatorul leapșadesănătate.ro , un proiect de educație medicală în care toate materialele sunt scrise de medici și sunt destinate publicului larg.

"30 de lucruri care vor fi valabile și-n 2019:1. Homeopatia este eficientă doar în sindromul buzunarelor preapline. În rest nu tratează absolut nimic.2. Nu e nicio relație între vaccinuri și autism. Oricât ar inventa sau scormoni unii.3. Uleiurile esențiale n-au treabă cu medicina. Nu vindecă nimic. Probabil miros frumos și cam atât.4. Dexametazona tot nu se nebulizează, ea având doar indicație intramusculară sau intravenoasă.5. N-ai cum să aliniezi ceakrele pentru că nu există așa ceva.6. Terapia apucatului îngerilor de aripi are și ea efecte miraculoase pe golitul buzunarelor. Cam atât.7. Impunerea dietei fără gluten în populația generală nu are nicio noimă, ea fiind indicată celor cu boală celiacă.8. Nu există detox. E un marketing care ia mințile multora. Toxinele și produșii de metabolizare sunt scoși din corp de rinichi, ficat, plămâni, piele.9. Protectoarele hepatice n-au nicio treabă de cele mai multe ori. Nu fac decât să obosească ficatul.10. Suplimentele minerale și vitaminice se dau pe indicații precise, când sunt carențe sau situații deosebite. În rest nu au efecte notabile.11. Nu există nicio dietă capabilă să vindece vreun tip de cancer.12. Biorezonanțele, spiridușii magici și alte aparate cu unde aiuritoare n-au fundament științific, deci nu produc efecte pozitive.13. Nimeni nu-și folosește decât 10% din creier (bine, unii politicieni continuă să o facă, admit).14. Nu există cădere de calciu.15. Nimeni nu-și poate înghiți limba.16. Nu se va da șoc electric atunci când inima este în asistolie (oprită). Șocul asta face: oprește inima și-i dă ocazia să facă restart, pe curat, anulând o aritmie.17. Creierul tot nu doare, că nu are receptori de durere. Dor învelișurile meningeale, mușchii cranieni.18. Ecuația slăbirii e simplă: arzi mai mult decât mănânci. Sportul nu e obligatoriu pentru slăbit.19. Cititul pe întuneric nu dăunează vederii. Citiți oricând, numai citiți.20. Pulsul nu înseamnă de câte ori bate inima pe minut. Aceea e frecvență cardiacă. Pulsul e percepția curgerii sanguine.21. Cea mai bună tensiune arterială la adult este 120/70 mmHg. La vârstnici nu se mai acceptă valori mai măricele.22. Antibioticele tot n-au efect în viroze, adică pe virusuri.23. Se spune „stare de conștiență”, nu „cunoștință”.24. Apa superalcalină n-are niciun efect benefic, e iarăși un marketing aberant.25. Apele cu vitamine sunt cool, dar n-au nicio treabă cu starea de bine. Corpul își ia tot ce are nevoie dintr-o alimentație diversificată și echilibrată. Apă plată rămâne sfântă.26. Nu există vitamine capabile să trateze vreun cancer (a se vedea B17, zisă și amigdalină).27. Curentul e un mit românesc. El nu dă nicio boală.28. Nimeni nu se poate îngrășa doar uitându-se la o salată. Asta vine din mâncat mult și prost, respectiv sedentarism.29. Nicio dietă prin care se pierd multe kilograme pe lună nu e safe. Masa corporală trebuie să reflecte principii sănătoase de viață, cu moderație în orice.30. Singurătatea e aducătoare de boală, scade durata vieții, atrage depresii. Stați lângă alți oameni buni.Dacă ți-a plăcut lista, dă-o mai departe."