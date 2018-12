Câți bani pierde bugetul sănătății, cel mai sărac din UE, după controversata ordonanță adoptată vineri: De 16 ori mai mult decât costă spitalul construit din donații de Asociația Dăruiește Viață

Pacient in Romania

Potrivit surselor HotNews.ro, Sorina Pintea este îngrijorată de efectele măsurii (despre care ar fi aflat, ea însăși, de pe o zi pe alta de la colegii de Guvern) și de cum va putea susține, în aceste condiții, cheltuielile ministerului pe care îl conduce, însă nu a avut niciun fel de poziție publică pe această temă. Mai mult, contactată de HotNews.ro după adoptarea Ordonanței de Urgență, Sorina Pintea a refuzat să facă vreun comentariu privind efectele pierderii a 255 de milioane de euro din bugetul ministerului pe care în conduce.







"Taxa pe viciu, echivalentul sumelor cu care s-ar putea construi 16 spitale, va trece din bugetul de venituri al Ministerului Sănătății în bugetul general al statului român, adică în 'gaura neagră'!", acuză deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, care s-a întâlnit vineri, înainte de adoptarea Ordonanței, cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, în încercarea de a-l convinge să renunțe la măsura scoaterii taxei pe viciu de la bugetul Ministerului Sănătății. "Va ține de bunăvoința unui ministru sau a altuia" ca acești bani să ajungă din nou la sănătate, avertizează Emanuel Ungureanu.





Ca o comparație, spitalul de oncologie pediatrică construit de ONG-ul Dăruiește Viață în curtea spitalului Marie Curie din București, din bani proveniți din donații și sponsorizări, este estimat la aproximativ 16 milioane de euro, costuri totale, din care 10 milioane au fost deja strânși. 255 de milioane de euro, suma totală colectată în anul 2017 din taxa pe viciu, este echivalentul contruirii a 16 astfel de spitale.















Ce prevede Ordonanța de Urgență adoptată vineri:





(3) Cheltuielile finanțate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din contribuţiile constituie ca venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii, prevăzute de Legea nr.95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor finanța de la bugetul de stat, cel putin la nivelul platilor efectuate in anul 2018.









Câți bani se strâng din taxa pe viciu, introdusă acum 12 ani special pentru a finanța cheltuieli din sănătate





Taxa pe viciu a fost introdusă în anul 2006, fiind gândită special pentru a finanța cheltuieli din sănătate.









Potrivit OUG 33/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (prin care a fost introdusă taxa pe viciu), "nivelul accizelor prevăzute la art. 176, alin. (1), nr.crt. 5-8, cuprinde şi contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute la titlul XI din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănatăţii. Sumele aferente acestei contribuţii se virează în contul Ministerului Sănătaţii Publice şi se vor încadra, în 'Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la capitolul 14. 'Accize', la subcapitolele:













Emanuel Ungureanu: Echivalentul sumelor cu care s-ar putea construi 16 spitale trece într-o gaură neagră



Nu este însă clar cum va fi posibil acest lucru, în condițiile în care o sumă imensă dispare, prin lege, din bugetul sănătății. Potrivit acestuia, la întâlnirea de vineri de la Ministerul Finanțelor, Eugen Teodorovici "a dat doar garanția că bugetul Ministerului Sănătății nu va avea de suferit și că va fi cel puțin la nivelul de anul trecut".

"Eugen Teodorovici mi-a dat doar garanția că bugetul Ministerului Sănătății nu va avea de suferit și că va fi cel puțin la fel de mare ca cel de anul trecut. În textul Ordonanței, ministrul Finanțelor garantează că bugetul Ministerului Sănătății, cel mai mic din Uniunea Europeană și în anul 2018, va fi la fel cum a fost anul trecut", spune Emanuel Ungureanu.

"Care vor fi aceste consecințe încă nu știm. Am primit doar această asigurare, că bugetul sănătății în 2019 nu va fi mai mic decât cel din 2018. Să vedem de la vorbă la faptă ce distanță este. Nu aș vrea ca bugetul sănătății să depindă de bunăvoința unui ministru sau a altuia. Ar trebui să stăm la mâna legii și legea să se aplice. Consider că nu este o măsură bună acest transfer al taxei pe viciu de la bugetul sănătății la bugetul general. Ce este stabilit prin lege că se duce către un minister și apoi această taxă se duce către altă zonă mă face să fiu îngrijorat că sănătatea, din cenușăreasă, va deveni cenușă", încheie Emanuel Ungureanu.









România alocă cei mai puțini bani pentru sănătate dintre țările Uniunii Europene









(Citește pe larg aici: Raport OECD: România alocă cei mai puțini bani pentru sănătate dintre țările Uniunii Europene).



De asemenea, potrivit raportului "Starea de sănătate în UE. Profilul sănătății în 2017", publicat de Comisia Europeană, România ocupă ultimul loc în UE la cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor, iar sistemul sanitar din România este caracterizat prin finanțare scăzută și utilizarea ineficientă a resurselor publice.



(Citește pe larg aici: Raport al Comisiei Europene: România, pe ultimul loc în UE la cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor. Practica plăților neoficiale, în special în spitale, este larg răspândită)

România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile alocate sănătății, raportat la Produsul Intern Brut, dar și la cheltuielile cu sănătatea pe cap de locuitor, arată raportul "Health at a Glance: Europe 2018" publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). România alocă sănătății 5,1% din PIB, cel mai mic procent din UE și mai puțin decât țări europene din afara Uniunii, precum Albania (6,8%), Macedonia (6,1%) sau Muntenegru (5,9%).De asemenea, potrivit raportului "Starea de sănătate în UE. Profilul sănătății în 2017", publicat de Comisia Europeană, România ocupă ultimul loc în UE la cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor, iar sistemul sanitar din România este caracterizat prin finanțare scăzută și utilizarea ineficientă a resurselor publice.





















Concret, Ordonanţa de Urgenţă privind introducerea unor noi taxe, adoptată de Guvern în ședința de vineri seară, prevede că încasările din taxa pe viciu nu mai merg în bugetul Ministerului Sănătății, așa cum prevedea legea până vineri, ci se vor vira integral la bugetul de stat, de unde nu mai există niciun fel de garanție că acești bani vor mai ajunge la sănătate.Art. 57 - (1) Disponibilităţile Ministerului Sănătații provenite din încasarea veniturilor aferente contribuțiilor stabilite conform art. 367 din Legea nr.95/2006 (taxa pe viciu - n.red.) privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pana la data abrogarii acestuia, existente la data de 31 decembrie 2018,, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Restituirile de sume aferente veniturilor încasate din contribuțiile stabilite conform art. 367 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de la bugetul de stat conform procedurii de restituire prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.Potrivit unui răspuns al Ministerului Finanțelor la o solicitare HotNews.ro pe această temă, suma totală colectată în anul 2017 din taxa pe viciu a fost de aproximativ 1,3 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 255 de milioane de euro.Veniturile colectate în anul 2017 din taxa pe viciu (sursa: Ministerul Finanțelor):14. 02 Accize încasate din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice;14. 03 Accize încasate din vânzarea produselor din tutun;14. 12 Accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturialcoolice14. 13 Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun."De asemenea, conform art. 364 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănatăţii, "veniturile din contribuţii de la persoane juridice care realizeaza încasari din activităţi publicitare la produsele din tutun şi băuturi alcolice se constituie ca venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice, începând cu 1 ianuarie 2007. Aceste venituri se vor înregistra la capitolul 'Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurareade activitati', cod 16, subcapitolul 'Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor', cod 16. 05.""Am fost la o întâlnire cu domnul ministru Eugen Teodorovici, fiind îngrijorat de ce se întâmplă cu taxa pe viciu, mai exact 1,2 miliarde de lei dispar din bugetul de venituri al Ministerului Sănătății către o zonă necunoscută. E o îngrijorare pe care o transmite societatea civilă și cei precocupați de faptul că bugetul Ministerului Sănătății este cel mai mic din Uniunea Europeană și există o îngrijorare legitimă că și această sumă care ajuta la plata salariilor, în condițiile în care rectificările bugetare au fost atât de slabe în ultimele luni, în condițiile în care creșterea bugetului de salarii pe medici, nu și pe alte categorii salariale din spitale, sunt spitale fără medicamente, în condițiile în care programele de sănătate sunt prost făcute și foarte prost finanțate, la HIV/Sida s-au luat bani din program, programul de bolnavi cronici a fost finanțat tot din taxa pe viciu, am făcut acest drum instituțional normal, am avut un dialog de aproape o oră cu ministrul Finanțelor", afirmă Emanuel Ungureanu.Vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților adaugă că "Unele îmbunătățiri s-au întâmplat în ministeriatul doamnei Pintea, trebuie să recunoaștem acest lucru, dar nu se construiesc spitale de la zero. Nicio urmă de spital construit de la zero."El mai spune că "Nu există nicio garanție prin această intrare a taxei pe viciu în bugetul mare, consolidat, că această taxă va fi transmisă exclusiv către Ministerul Sănătății, așa cum s-a întâmplat până acum. Nu avem, din păcate, nicio garanție prin lege. Filosofia bugetară a Ministerului Finanțelor este că punem totul într-o oală și de acolo luăm în funcție de nevoi și dăm în stânga și în dreapta. Nu există nicio prioritizare a Ministerului Sănătății care să se facă printr-un act normativ, este iarăși la dispoziția ministrului Finanțelor, care mi s-a părut deschis la dialog pe zona de sănătate în anul 2018, s-au făcut pași, dar s-au făcut pași din păcate în stil pompieristic, nu există o strategie, sper să o aibă, vreau să contribui la ea împreună cu colegii din USR de pe zona de sănătate."